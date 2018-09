Parízek v Bruseli zdôraznil potrebu riešiť základné príčiny migrácie

Lukáš Parízek, archívna snímka. Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 14. septembra (TASR) - Hlavnou témou piatkového neformálneho zasadnutia rozvojového segmentu Rady EÚ pre zahraničné veci, na ktorom Slovenskú republiku zastupoval štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí Lukáš Parízek, bol návrh vytvoriť nový Nástroj pre susedstvo, rozvoj a medzinárodnú spoluprácu (NDICI).Nový nástroj by mal vzniknúť spojením vonkajších politík EÚ. Diskusie ministrov prebiehali v kontexte rokovaní o rozpočte EÚ na roky 2021-2027 a išlo o vôbec prvú politickú diskusiu od zverejnenia návrhu NDICI zo 14. júna tohto roku.Parízek upozornil, že prioritou pre SR je otázka migrácie, a to najmä zameranie sa na riešenie jej základných príčin v krajinách pôvodu a tranzitu. Rovnako dôležitým aspektom pre SR je aj zachovanie samostatného nástroja pre susedstvo (ENI).uviedol Parízek v správe pre médiá.Diplomati na zasadnutí prediskutovali aj výsledky angažovania sa EÚ pri prepojení humanitárnych a rozvojových aktivít v šiestich vybraných pilotných krajinách (Čad, Irak, Mjanmarsko, Nigéria, Sudán a Uganda). Sústredili sa aj na otázku budovania partnerstva EÚ s Afrikou, čo je v súlade s júnovými závermi summitu EÚ. Jedným z nich aj to, že riešenie migračného problému si vyžaduje zásadnú sociálno-ekonomickú transformáciu afrického kontinentu, ktorá sa má uskutočniť aj vďaka vytváraniu pracovných miest, sociálnemu rozvoju a dobrej správe vecí verejných. EÚ chce svojim africkým partnerom v tomto procese pomáhať.