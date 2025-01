Delegácia z českého parlamentu chce zistiť, ako vážne sú myslené vyjadrenia o spochybňovaní členstva Slovenska v Únii a NATO – VIDEO

Dialóg sa začal v marci 2024 v Prahe

Zástupcov Poslaneckej snemovne a senátorov Parlamentu Českej republiky čaká na Slovensku pracovný program. Stretnú sa nielen s predstaviteľmi slovenského politického života, ale aj s odborníkmi, s ktorými budú diskutovať o hrozbách, ktorým čelí demokracia na Slovensku.



Možnosť vystúpenia z EÚ a NATO pripustil poslanec Národnej rady za vládny Smer-SD



20.1.2025 (SITA.sk) - Predstavitelia opozičných strán - Progresívne Slovensko Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) , sa v pondelok stretli so zástupcami Poslaneckej snemovne a senátorov Parlamentu Českej republiky . Hovoria spolu o neprijateľných krokoch a vyhláseniach zo strany slovenskej vlády , ktorá podľa nich ničí vzťahy so spojencami a partnermi Slovenska, vrátane Českej republiky.Predstaviteľov českého parlamentu znepokojujú reči o tom, že by Slovensko malo mať pripravenú eventualitu vystúpenia z Európskej únie a z NATO . Spolu so slovenskou opozíciou deklarujú, že chcú pokračovať v nadštandardnej spolupráci Slovenska a Českej republiky, ktorá bola pre kroky vlády Roberta Fica Smer-SD ) prerušená.Dialóg sa začal v marci 2024 v Prahe, keď opozičné strany PS, SaS a KDH a české parlamentné strany podpísali dokument na vytvorenie Platformy československého dialógu."Keď vidíme, ako sa populisti všetkých azimutov spájajú, aby spoločne útočili na vládu práva a nezávislosť inštitúcií, tak sa my, prodemokraticky zmýšľajúci politici, musíme spájať, aby sme sa pokúsili vládu práva a nezávislosť inštitúcií uhájiť. To je ten najdôležitejší dôvod, prečo by sa podobné platformy mali uskutočňovať," povedal člen Českého senátu David Smoljak.Predseda výboru pre bezpečnosť Poslaneckej snemovne Parlamentu Českej republiky za Občanskú demokratickú stranu Pavel Žáček uviedol, že počas svojej návštevy Slovenska chce zistiť, ako vážne sú myslené vyjadrenia o spochybňovaní členstva Slovenskej republiky v NATO."Pre nás je to vec, ktorá je neprijateľná a spochybňuje nielen Slovenskú republiku, ale aj kolektívnu obranu, a týka sa všetkých," zdôraznil. S predstaviteľmi slovenskej koalície sa stretol vlani na rokovaní V4 v Prahe, kde nebola žiadna reč o témach, ktoré dnes rezonujú v slovenskom verejnom priestore. Nikto tam nespochybňoval ani pomoc Ukrajine."To, čo dnes zaznieva z tých istých úst, mi pripadá skutočne za hranou, pretože čo iné je stabilizačná prvok nášho spoločného odstrašenia ako kolektívna obrana NATO. Niekoľko mesiacov pred voľbami sme veľmi citliví na to, čo sa tu deje na Slovensku a boli by sme radi, aby sme vedeli, do čoho do budúcna ideme," povedal Žáček. Doplnil, že so Slovenskom je Česká republika spojená v medzinárodných inštitúciách a ak takéto vyjadrenia zaznievajú zo strany ústavných činiteľov, pýtajú sa, čo to znamená.Podľa poslanca za SaS Juraja Krúpu zažívame naozaj turbulentné časy a medzinárodno-politicky sa nevyvíja naša situácia dobre. "V4 nefunguje tak, ako by mohla, máme ohrozenú jednotu v rámci EÚ, a aj Severoatlantickú alianciu, vyjadreniami rôznych politikov, a tu narážam najmä na predstaviteľov našej vládnej koalície," povedal. Podotkol, že slovenská vláda začala robiť takzvanú politiku na všetky štyri svetové strany, "ktorá má ale, bohužiaľ, iba jeden, a to je vektor východný, smerom do Moskvy".Podpredseda Progresívneho Slovenska Tomáš Valášek ako bývalý veľvyslanec zdôraznil, že každá krajina potrebuje spojencov, aby bolo skutočne vplyvná a efektívna. "Preto nás veľmi mrzí a trápi, keď vidíme, ako doslova trestuhodne táto koalícia nivočí tie partnerstvá a spojenectvá, ktoré táto republika za tri dekády svojej existencie vybudovala, a to dokonca aj to najbližšie partnerstvo - s Českou republikou. Nechceme to nechať len tak, preto konáme a radi sme privítali možnosť stať sa súčasťou platformy, ktorá sa snaží udržať plamienok česko-slovenskej parlamentnej spolupráce," povedal.Podpredseda KDH Marián Čaučík povedal, že toto stretnutie sa koná v čase, keď vládna strana a premiér otvárajú možnosť vystúpenia z Európskej únie, čo je neprijateľné. Prízvukoval, že takéto vyhlásenia, ako aj cesty premiéra a koaličných poslancov do Moskvy vytvárajú neistotu medzi občanmi a zaťažujú vzťahy s našimi partnermi.