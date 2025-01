Zastavme korupciu sa obracia na Generálnu prokuratúru, žiada zrušenie uznesenia o zastavení stíhania v kauze Vírus

Predražený nákup

Zneužitie právomocí





Prokurátor ešte koncom roka 2024 zastavil trestné stíhanie osôb obvinených v rámci kauzy známej ako Vírus s odôvodnením, že tento skutok nie je trestným činom.





20.1.2025 (SITA.sk) - Nadácia Zastavme korupciu sa obracia na Generálnu prokuratúru SR , aby z úradnej povinnosti zrušila uznesenie o zastavení trestného stíhania v kauze známej ako Vírus. Ako nadácia informovala, v tejto súvislosti veria v nestrannosť prokuratúry, zároveň však pripomínajú niekdajšie blízke vzťahy exobvineného podnikateľa Michala Gučíka a generálneho prokurátora Maroša Žilinku „V prípade boli obvinení bývalí vysokí funkcionári Vojenského spravodajstva Ján Balciar Ľubomír Skuhra , ale aj podnikateľ Michal Gučík,“ uvádza nadácia. Kauza sa konkrétne týka rokov 2013 až 2020 a nákupu technológií, ktoré boli predražené o viac ako 63 percent, pričom celkovú škodu orgány činné v trestnom konaní vyčíslili na 74 miliónov eur.„Dodávateľom bola účelovo založená firma Forum Technologies, z ktorej peniaze neskôr cez zložité bankové prevody vyviedli rôznym spoločnostiam a osobám,“ pripomenula nadácia. Trestné stíhanie nedávno podľa Zastavme korupciu zastavil prokurátor Ján Hrivnák „Ten istý prokurátor pritom v júli 2024 zamietol sťažnosť niektorých obvinených voči obvineniu,“ uviedla nadácia s tým, že jeho neskoršie rozhodnutie považujú za škandalózne, účelové a hraničiace so zneužitím právomocí verejného činiteľa. „Prokurátor ako dôvod uviedol, že štát údajne nezaznamenal žiadnu škodu. Oprel sa pritom o stanovisko rezortu obrany. Je to nezmysel, predsa to, že ministerstvo nechce alebo nevie vyčísliť škodu, neznamená, že nevznikla,” zdôraznila nadácia.Rovnako je podľa Zastavme korupciu škandalózne, že voči zastaveniu ministerstvo obrany na čele s Robertom Kaliňákom Smer-SD ) nepodalo sťažnosť. „Pýtame sa, či štátu naozaj nechýbajú desiatky miliónov, a to ešte v čase, keď musí šetriť a vláda konsolidačným balíčkom zaťažila slovenské domácnosti,” dodala nadácia.