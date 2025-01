Tisíce detí nemajú ani jedno teplé jedlo denne. Mikloško upozorňuje na vážne nedostatky v obciach s marginalizovanými rómskymi komunitami

Tisíce detí nemajú ani jedno teplé jedlo denne

Apeluje na prijatie nadrezortného plánu na riešenie situácie

20.1.2025 (SITA.sk) - Vážne nedostatky, ktoré ohrozujú dôstojné životné podmienky a základné práva detí, odhalil výsledky terénneho monitoringu Úradu komisára pre deti , realizovaného od mája 2024 v desiatich obciach s vysokým podielom marginalizovaných rómskych komunít (MRK) v Prešovskom a Košickom kraji.Zistenia potvrdili vážne nedostatky v oblasti vzdelávania, plnenia povinnej školskej dochádzky, prístupu k pitnej vode, v zdravotnej starostlivosti a tiež v oblastiach infraštruktúry a životného prostredia.Podľa odbornej poradkyne komisára pre deti Svetlany Pavlovičovej je alarmujúcim údajom, že 6182 monitorovaných detí vymeškalo celkovo 1 360 264 hodín. „Deti vymeškajú v priemere 220 hodín ročne, pričom polovicu absencií ospravedlňujú rodičia,” uviedla Pavlovičová.Stravovanie v školách je podľa monitoringu obmedzené na suché balíčky, pričom 4 106 detí nemá ani jedno teplé jedlo denne. Závažné sú tiež zistenia zo sociálnej oblasti, najmä ohľadne problémov so zanedbávaním detí, výchovných problémov a zanedbávania na úrovni zdravotnej starostlivosti. Mnoho rodičov navyše nejaví záujem o vzdelávanie svojich detí. Medzi zisteniami monitoringu je aj fakt, že mnoho detí užíva omamné látky, najmä toluén.Problematická je tiež zdravotná starostlivosť, pričom dievčatá vo veku 13 až 16 rokov sú často tehotné. V ohrození je aj životné prostredie, kde len štyri z desiatich obcí majú prístup k vodovodu a množstvo detí je vystavených zdravotným rizikám hraním sa na nelegálnych skládkach.„Práve v týchto exkludovaných komunitách máme deti, ktoré trpia hepatitídou. Sú to lokality, v ktorých sa to pravidelne opakuje a žltačka je choroba špinavých rúk. Sú tam vzájomné súvislosti, a to, že niekto nemá hygienu sa potom prejavuje aj na jeho zdravotnom stave. Následne môžu byť infekčné oddelenia v nemocniciach možno aj zbytočne preťažované tým, že nemáme dostatočne silnú prevenciu,“ dodala Pavlovičová, ktorá je vedúcou novootvorenej kancelárie detašovaného pracoviska Úradu komisára pre deti v Prešove.Podľa komisára pre deti Jozef Mikloško je takto porušovaných viacero práv detí. „Neprekvapilo nás, že tieto javy existujú. Skôr nás prekvapila ich kvantita, teda rozsah, a to, že tie problémy nie sú systémovo riešené,“ zdôraznil. Apeluje preto na prijatie nadrezortného plánu na riešenie situácie. "Iba cielená a koordinovaná spolupráca ministerstiev, samospráv a iných inštitúcií môže zabezpečiť deťom dôstojné podmienky na život," zdôraznil.Prvé takéto stretnutie na úrovni ministrov, samospráv, mimovládnych organizácií, cirkví a škôl sa má podľa neho uskutočniť v závere januára. „Nebudeme hovoriť o konkrétnych riešeniach, ale vôbec o naštartovaní toho SOS signálu. Podľa tejto prvej porady budú nastavené míľniky. Samozrejme treba konať rýchlo a základné ciele sú obnoviť školskú dochádzku, zlepšiť hygienické a rodinné pomery, podporiť komunity, aby ich občania išli pracovať, a aby celé komunity boli pozdvihnuté,“ dodal Mikloško.