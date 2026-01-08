|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 8.1.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Severín
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
Deliť sa o vianočnú dobrotu sa oplatilo: Vďaka nákupom v Lidli poputuje ľuďom v núdzi až 30 000 €
Tagy: PR
Vianočná kampaň Lidla s mottom "Deliť sa o vianočnú dobrotu sa oplatí" naplnila svoj cieľ a sladkosti značky Favorina sa premenili na adresnú pomoc pre tých, ktorí to najviac potrebujú. Vďaka štedrosti ...
Zdieľať
8.1.2026 (SITA.sk) - Vianočná kampaň Lidla s mottom "Deliť sa o vianočnú dobrotu sa oplatí" naplnila svoj cieľ a sladkosti značky Favorina sa premenili na adresnú pomoc pre tých, ktorí to najviac potrebujú. Vďaka štedrosti zákazníkov a podpore reťazca poputuje ľuďom v núdzi celkovo 30 000 €.
Princíp zbierky bol postavený na jednoduchom, no silnom geste: za každý predaný produkt privátnej značky Favorina venoval Lidl jeden cent na pomoc ľuďom v núdzi. Každá dobrota sa tak stala aj gestom solidarity a potešila hneď dvakrát. Prvýkrát zákazníkov či ich ratolesti, pri jej rozbaľovaní a vychutnávaní si sviatočnej chvíle. Druhýkrát tých, ktorí pomoc skutočne potrebujú.
Z predaja vianočných dobrôt Favorina sa podarilo vyzbierať presne 23 668 €. Diskont sa však rozhodol umocniť snahu svojich zákazníkov a sumu navýšil z vlastných zdrojov na okrúhlych 30 000 €.
Tieto finančné prostriedky budú prerozdelené medzi partnerské organizácie, ktoré sú súčasťou dlhodobého projektu Lidla Podeľ sa a pomôž. Ide o viac ako 100 organizácií po celom Slovensku, ktoré denne podávajú pomocnú ruku ľuďom bez domova, týraným matkám, znevýhodneným deťom, či seniorom.
"Naša vianočná kampaň ukázala, aká silná vie byť empatia v období sviatkov, no je dôležité a potrebné, aby sme túto myšlienku spolupatričnosti prežívali aj v iný bežný deň počas roka. Máme obrovskú radosť, že vďaka podpore našich zákazníkov môžeme pomôcť ľuďom v núdzi sumou 30-tisíc eur. Táto kampaň opäť potvrdila, že pomáhať sa skutočne oplatí," hovorí Zuzana Sobotová, vedúca CSR oddelenia v Lidli.
Hoci je sviatočné obdobie na konci, posolstvo kampane platí aj naďalej. Ľudia v nepriaznivých situáciách totiž potrebujú pomoc pravidelne počas celého roka, nielen v čase Vianoc. Pomocnú ruku im môžu zákazníci podať kedykoľvek v ktorejkoľvek predajni Lidl vložením trvanlivých potravín po ich zaplatení do potravinových košov. Partnerské organizácie si pre takto darované potraviny pravidelne chodia počas celého roka a prerozdeľujú ich ľuďom v núdzi.
Vďaka celoročnej potravinovej zbierke Podeľ sa a pomôž putujú potraviny 20 000 ľuďom v núdzi pravidelne. Ide o najväčšiu potravinovú zbierku na Slovensku, ktorá od spustenia v roku 2020 priniesla núdznym potraviny v hodnote viac ako 2 800 000 €.
Diskont touto iniciatívou opätovne potvrdzuje, že nakupovať v Lidli sa jednoducho oplatí – nielen pre zákazníka, ale aj pre celú spoločnosť. Viac informácií o spoločensky zodpovedných aktivitách Lidla nájdete na stránke www.spolocenskazodpovednost.sk.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Deliť sa o vianočnú dobrotu sa oplatilo: Vďaka nákupom v Lidli poputuje ľuďom v núdzi až 30 000 € © SITA Všetky práva vyhradené.
Každý cent sa počítal
Princíp zbierky bol postavený na jednoduchom, no silnom geste: za každý predaný produkt privátnej značky Favorina venoval Lidl jeden cent na pomoc ľuďom v núdzi. Každá dobrota sa tak stala aj gestom solidarity a potešila hneď dvakrát. Prvýkrát zákazníkov či ich ratolesti, pri jej rozbaľovaní a vychutnávaní si sviatočnej chvíle. Druhýkrát tých, ktorí pomoc skutočne potrebujú.
Z predaja vianočných dobrôt Favorina sa podarilo vyzbierať presne 23 668 €. Diskont sa však rozhodol umocniť snahu svojich zákazníkov a sumu navýšil z vlastných zdrojov na okrúhlych 30 000 €.
Tieto finančné prostriedky budú prerozdelené medzi partnerské organizácie, ktoré sú súčasťou dlhodobého projektu Lidla Podeľ sa a pomôž. Ide o viac ako 100 organizácií po celom Slovensku, ktoré denne podávajú pomocnú ruku ľuďom bez domova, týraným matkám, znevýhodneným deťom, či seniorom.
"Naša vianočná kampaň ukázala, aká silná vie byť empatia v období sviatkov, no je dôležité a potrebné, aby sme túto myšlienku spolupatričnosti prežívali aj v iný bežný deň počas roka. Máme obrovskú radosť, že vďaka podpore našich zákazníkov môžeme pomôcť ľuďom v núdzi sumou 30-tisíc eur. Táto kampaň opäť potvrdila, že pomáhať sa skutočne oplatí," hovorí Zuzana Sobotová, vedúca CSR oddelenia v Lidli.
Pomáhať sa oplatí celý rok
Hoci je sviatočné obdobie na konci, posolstvo kampane platí aj naďalej. Ľudia v nepriaznivých situáciách totiž potrebujú pomoc pravidelne počas celého roka, nielen v čase Vianoc. Pomocnú ruku im môžu zákazníci podať kedykoľvek v ktorejkoľvek predajni Lidl vložením trvanlivých potravín po ich zaplatení do potravinových košov. Partnerské organizácie si pre takto darované potraviny pravidelne chodia počas celého roka a prerozdeľujú ich ľuďom v núdzi.
Vďaka celoročnej potravinovej zbierke Podeľ sa a pomôž putujú potraviny 20 000 ľuďom v núdzi pravidelne. Ide o najväčšiu potravinovú zbierku na Slovensku, ktorá od spustenia v roku 2020 priniesla núdznym potraviny v hodnote viac ako 2 800 000 €.
Diskont touto iniciatívou opätovne potvrdzuje, že nakupovať v Lidli sa jednoducho oplatí – nielen pre zákazníka, ale aj pre celú spoločnosť. Viac informácií o spoločensky zodpovedných aktivitách Lidla nájdete na stránke www.spolocenskazodpovednost.sk.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Deliť sa o vianočnú dobrotu sa oplatilo: Vďaka nákupom v Lidli poputuje ľuďom v núdzi až 30 000 € © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: PR
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Transparentnosť katastra je podľa Nadácie Zastavme korupciu nevyhnutná, no nová novela zákona zavádza absurdný zákaz
Transparentnosť katastra je podľa Nadácie Zastavme korupciu nevyhnutná, no nová novela zákona zavádza absurdný zákaz
<< predchádzajúci článok
Prezident Pellegrini vymenoval Teréziu Mecelovú za podpredsedníčku Najvyššieho súdu
Prezident Pellegrini vymenoval Teréziu Mecelovú za podpredsedníčku Najvyššieho súdu