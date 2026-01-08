Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 8.1.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Severín
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Tlačové správy

Deliť sa o vianočnú dobrotu sa oplatilo: Vďaka nákupom v Lidli poputuje ľuďom v núdzi až 30 000 €


Tagy: PR

Vianočná kampaň Lidla s mottom "Deliť sa o vianočnú dobrotu sa oplatí" naplnila svoj cieľ a sladkosti značky Favorina sa premenili na adresnú pomoc pre tých, ktorí to najviac potrebujú. Vďaka štedrosti ...



Zdieľať
new project 1 676x444 8.1.2026 (SITA.sk) - Vianočná kampaň Lidla s mottom "Deliť sa o vianočnú dobrotu sa oplatí" naplnila svoj cieľ a sladkosti značky Favorina sa premenili na adresnú pomoc pre tých, ktorí to najviac potrebujú. Vďaka štedrosti zákazníkov a podpore reťazca poputuje ľuďom v núdzi celkovo 30 000 €.

Každý cent sa počítal


Princíp zbierky bol postavený na jednoduchom, no silnom geste: za každý predaný produkt privátnej značky Favorina venoval Lidl jeden cent na pomoc ľuďom v núdzi. Každá dobrota sa tak stala aj gestom solidarity a potešila hneď dvakrát. Prvýkrát zákazníkov či ich ratolesti, pri jej rozbaľovaní a vychutnávaní si sviatočnej chvíle. Druhýkrát tých, ktorí pomoc skutočne potrebujú.

Z predaja vianočných dobrôt Favorina sa podarilo vyzbierať presne 23 668 €. Diskont sa však rozhodol umocniť snahu svojich zákazníkov a sumu navýšil z vlastných zdrojov na okrúhlych 30 000 €.

Tieto finančné prostriedky budú prerozdelené medzi partnerské organizácie, ktoré sú súčasťou dlhodobého projektu Lidla Podeľ sa a pomôž. Ide o viac ako 100 organizácií po celom Slovensku, ktoré denne podávajú pomocnú ruku ľuďom bez domova, týraným matkám, znevýhodneným deťom, či seniorom.

"Naša vianočná kampaň ukázala, aká silná vie byť empatia v období sviatkov, no je dôležité a potrebné, aby sme túto myšlienku spolupatričnosti prežívali aj v iný bežný deň počas roka. Máme obrovskú radosť, že vďaka podpore našich zákazníkov môžeme pomôcť ľuďom v núdzi sumou 30-tisíc eur. Táto kampaň opäť potvrdila, že pomáhať sa skutočne oplatí," hovorí Zuzana Sobotová, vedúca CSR oddelenia v Lidli.

Pomáhať sa oplatí celý rok


Hoci je sviatočné obdobie na konci, posolstvo kampane platí aj naďalej. Ľudia v nepriaznivých situáciách totiž potrebujú pomoc pravidelne počas celého roka, nielen v čase Vianoc. Pomocnú ruku im môžu zákazníci podať kedykoľvek v ktorejkoľvek predajni Lidl vložením trvanlivých potravín po ich zaplatení do potravinových košov. Partnerské organizácie si pre takto darované potraviny pravidelne chodia počas celého roka a prerozdeľujú ich ľuďom v núdzi.

Vďaka celoročnej potravinovej zbierke Podeľ sa a pomôž putujú potraviny 20 000 ľuďom v núdzi pravidelne. Ide o najväčšiu potravinovú zbierku na Slovensku, ktorá od spustenia v roku 2020 priniesla núdznym potraviny v hodnote viac ako 2 800 000 €.

Diskont touto iniciatívou opätovne potvrdzuje, že nakupovať v Lidli sa jednoducho oplatí – nielen pre zákazníka, ale aj pre celú spoločnosť. Viac informácií o spoločensky zodpovedných aktivitách Lidla nájdete na stránke www.spolocenskazodpovednost.sk.

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - Deliť sa o vianočnú dobrotu sa oplatilo: Vďaka nákupom v Lidli poputuje ľuďom v núdzi až 30 000 € © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: PR
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Transparentnosť katastra je podľa Nadácie Zastavme korupciu nevyhnutná, no nová novela zákona zavádza absurdný zákaz
<< predchádzajúci článok
Prezident Pellegrini vymenoval Teréziu Mecelovú za podpredsedníčku Najvyššieho súdu

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 