 Štvrtok 8.1.2026
 Meniny má Severín
 24hod.sk    Z domova

08. januára 2026

Transparentnosť katastra je podľa Nadácie Zastavme korupciu nevyhnutná, no nová novela zákona zavádza absurdný zákaz


Tagy: kataster Korupcia Novela zákona vláda SR

Vláda do parlamentu predložila novelu katastrálneho zákona, ktorá zásadným spôsobom obmedzuje verejnú kontrolu majetkov politikov. Upozornila na to Nadácia ...



img_9746_copy 676x451 8.1.2026 (SITA.sk) - Vláda do parlamentu predložila novelu katastrálneho zákona, ktorá zásadným spôsobom obmedzuje verejnú kontrolu majetkov politikov. Upozornila na to Nadácia Zastavme korupciu, podľa ktorej ide o priamy útok na investigatívnu žurnalistiku a transparentnosť vo verejnom sektore. Nové pravidlá podľa nadácie fakticky znemožnia odhaľovanie nehnuteľností v rukách mocných, ktoré nezodpovedajú ich oficiálnym príjmom.

Prístup k údajom


Nadácia upozorňuje, že novela zavádza absurdný zákaz používať údaje z katastra na „vyhodnocovanie majetkových pomerov osôb a ich ekonomické správanie“. Ak niekto tento zákaz poruší – napríklad porovnaním luxusnej vily politika s jeho majetkovým priznaním – úrad mu môže zablokovať prístup k údajom.

Zároveň sa takýmto konaním dopustí priestupku, za ktorý mu bude hroziť pokuta až 10-tisíc eur. Ak takýto priestupok spácha právnická organizácia, napríklad neziskovka, pokuta bude až 50-tisíc eur. Navyše z listov vlastníctva zmiznú adresy trvalého pobytu a dátumy narodenia vlastníkov, čo znemožní jednoznačnú identifikáciu osôb pri menovcoch.

Autentifikácia cez eID


Kľúčovou zmenou je podľa Zastavme korupciu povinná autentifikácia cez eID, teda občiansky preukaz s čipom alebo registráciu pre každého, kto si chce pozrieť vlastníkov na katastrálnom portáli. Kataster bude navyše tieto prístupy archivovať.

Štát bude presne vedieť, o koho majetok sa zaujíma novinár či protikorupčný aktivista. V krajine, kde sme boli svedkami sledovania novinárov, je toto opatrenie jasným zastrašovaním každého, kto by chcel kontrolovať majetkové pomery verejných funkcionárov,“ uviedla riaditeľka Nadácie Zastavme korupciu Zuzana Petková.

Informačné vákuum


Najväčším paradoxom podľa nadácie je, že novela výslovne vylučuje použitie infozákona na poskytovanie údajov z katastra. „Vláda sa snaží vytvoriť informačné vákuum. Mnohé veľké kauzy, od predražených štátnych zákaziek až po podozrivé prevody pôdy, začali práve na katastrálnom portáli. Ak tieto zmeny prejdú, odhaľovanie haciend a nepriznaných majetkov sa stane minulosťou. Je to účelový krok, ktorý chráni politikov pred verejnou kontrolou,“ upozornil právnik nadácie Ľubomír Daňko.

Nadácia Zastavme korupciu preto vyzýva poslancov Národnej rady SR, aby vypustili zákaz profilovania politikov a ich majetkov, ktorý je v priamom rozpore s verejným záujmom, a takisto aby zachovali prístup k údajom cez infozákon, ktorý je základným pilierom transparentnosti.

„Transparentnosť katastra nie je luxus, ale nevyhnutnosť pre fungujúcu demokraciu. Ak si občan nemôže jednoducho overiť, či jeho sused nie je nastrčený biely kôň, alebo či minister nepriznáva vilu za milióny, otvárame dvere nekontrolovanej korupcii,“ uzavrela Petková.

Zdroj: SITA.sk - Transparentnosť katastra je podľa Nadácie Zastavme korupciu nevyhnutná, no nová novela zákona zavádza absurdný zákaz © SITA Všetky práva vyhradené.

