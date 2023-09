Demokracia bojuje o prežitie a Jablko má tri dôvody prečo z volieb neodstúpi

Slovensko si to nezaslúži

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Raz si hore a raz si dole

Záchrana voličmi ako menšie zlo

26.9.2023 (SITA.sk) - Strana Jablko nemieni odstúpiť z volieb. Na tlačovej besede strany to uviedla predsedníčka politického subjektu Lucia Ďuriš Nicholsonová . Jablko má na to podľa nej tri dôvody.V prvom rade sú presvedčení, že bez Demokratov (politický subjekt Jablko je na kandidátke strany Demokrati – pozn. SITA) nevznikne demokratická vláda.Podľa Nicholsonovej sú tiež v prvej línii kampane Demokratov a prevláda u nich presvedčenie, že ľudia ako Eduard Heger či Jaroslav Naď (obaja Demokrati) patria do slovenskej politiky a zaslúžia si druhú šancu.Odstúpenie Jablka by podľa nej riešilo len budúcnosť samotného subjektu, no bolo by zradou Demokratov, ktorí si to podľa Nicholsonovej nezaslúžia, rovnako, ako si to nezaslúži Slovensko.Ako druhý dôvod predsedníčka Jablka uviedla, že Demokrati majú potenciál, ktorý ešte nebol vyčerpaný. Verí tiež, že napokon prekonajú päťpercentnú hranicu na vstup do parlamentu.„Ďalšia vláda Smeru by bola katastrofou pre Slovensko, a z európskeho pohľadu aj pre celý región V4. Veríme, že mnohí z nerozhodnutých voličov si túto hrozbu racionálne uvedomujú, a že zabránia návratu Roberta Fica, ktorý by rozvrátil verejné zdroje, umlčal novinárov, zastavil spravodlivosť, oslobodil svojich ľudí a Slovensko zaradil pod ruskú guberniu," uviedla Nicholsonová.Tretím dôvodom je osobný odkaz Nicholsonovej predsedovi strany Sloboda a Solidarita (SaS) Richardovi Sulíkovi , „Pred pár dňami si nás, Richard, vyzýval, aby sme odstúpili. Teraz sám vidíš, ako to chodí – raz si hore a raz si dole. Tých, ktorí sa ocitnú dole, netreba vždy iba skopnúť nižšie. Možno ich treba neegoisticky podržať pre vyššie ciele. A takým je zloženie budúcej vlády," vyhlásila Nicholsonová.Spojenie Demokratov so SaS a Progresívnym Slovenskom je podľa šéfky Jablka jedinou alternatívou pre vládu „bez zlodejov a korupčníkov a zákerných egomaniakov z Trnavy".Nicholsonová tiež verí, že nerozhodnutý elektorát podporí ako Demokratov, tak i kauzami nedotknutých kandidátov zo SaS. Dodala, že demokratické strany v súčasnosti nie sú schopné spájať sa.„Preto hrozí historicky najväčší počet prepadnutých hlasov. O prežitie nebojuje zlo, strany mafie, organizovaného zločinu, korupcie a zlodejov. O prežitie bojuje demokracia. Sme presvedčení, že voliči nás opäť raz so zaťatými zubami zachránia ako menšie zlo. Ale pre nás pre všetkých by táto situácia mala byť mementom pre ďalšie voľby a pre ďalší boj so zlom. Je jediná cesta k porážke ľudí ako Fico, Kaliňák, Suja, Mazurek, Matovič, a tá vedie cez spájanie demokratických strán do mohutného bloku," uviedla.