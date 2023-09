Haščák tvrdí, že ho Matovič v roku 2022 žiadal o stretnutie k zdravotníckym témam, on to odmietol

Haščák stretnutie odmietol

Protislužby v médiách

Skorumpovaná Pentou

26.9.2023 (SITA.sk) - V roku 2022, teda v čase, keď bol šéf OĽaNO a priatelia Igor Matovič ministrom financií, žiadal Jaroslava Haščáka o stretnutie k zdravotníckym témam.Uvádza sa to v stanovisku podnikateľa, podľa ktorého mu termín stretnutia na ministerstve financií tlmočil osobne vysoký štátny zdravotnícky manažér.Haščák však podľa stanoviska stretnutie odmietol s odôvodnením, že s toxickými osobami ako Matovič sa stretávať nebude. Matovič v nedeľu 24. septembra zverejnil údajnú komunikáciu Haščáka s predsedom SaS Haščákov advokát Martin Škubla v tejto súvislosti zdôraznil, že obsahom komunikácií z telefónu jeho klienta môže Igor Matovič disponovať jedine protizákonne.„Pán Haščák nemá k dispozícii svoj mobilný telefón z tej doby a nemá aj preto ako potvrdiť presné znenia komunikácie, ktorej detaily si po troch rokoch jednoducho ani nemôže pamätať. Nevie teda potvrdiť, ani v akom znení táto komunikácia prebehla, ani či vôbec prebehla," uviedol Škubla.Podnikateľ takisto podľa Škublu absolútne odmieta, že by Sulíkovi sľuboval nejaké protislužby v médiách. „Navyše k poskytovaniu takýchto protislužieb preukázateľne ani nedochádzalo," skonštatoval Škubla.Haščák sa zároveň podľa neho dôvodne domnieva, že komunikácia, ktorú prezentoval Matovič, mohla byť vymyslená či upravená tak, aby vyznievala spôsobom, ktorý sa hodí Matovičovi v predvolebnom boji.„V tejto súvislosti bude Jaroslav Haščák realizovať viacero právnych krokov vrátane trestných oznámení, nakoľko aj vďaka tlačovke Igora Matoviča vyšlo najavo viacero vážnych podozrení z trestnej činnosti," dodal advokát.Predseda hnutia OĽaNO a priatelia Igor Matovič v nedeľu 24. septembra na tlačovej besede zverejnil časť súkromnej konverzácie medzi lídrom strany SaS Richardom Sulíkom a Jaroslavom Haščákom.SaS je podľa Matoviča skorumpovaná Pentou. Ako Matovič vysvetlil, podarilo sa mu od nemenovaného človeka získať obsah telefónu Sulíka. Ako doplnil, dotyčný zaň pôvodne pýtal milión eur, pričom Matovič ho dostal zadarmo.Zverejnené správy medzi Sulíkom a Haščákom sa týkali dofinancovania zdravotných poisťovní. Matovič zverejnil citlivé údaje, lebo je to podľa neho vo verejnom záujme.