|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Nedeľa 23.11.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Klement
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
23. novembra 2025
Vietnam zápasí s katastrofou, záplavy zabili 90 ľudí, tisíce domácností zostávajú zatopené
Tagy: Zahraničie
Počet obetí záplav vo Vietname stúpol na 90. Dvanásť ľudí je stále nezvestných, uviedlo v nedeľu ministerstvo životného prostredia. Najviac postihnutá je provincia Dak ...
Zdieľať
23.11.2025 (SITA.sk) - Počet obetí záplav vo Vietname stúpol na 90. Dvanásť ľudí je stále nezvestných, uviedlo v nedeľu ministerstvo životného prostredia.
Neustále dažde zasiahli juhovýchodnú časť Vietnamu od konca októbra. Celé časti pobrežného mesta Nha Trang boli minulý týždeň zatopené, zatiaľ čo smrteľné zosuvy pôdy zasiahli horské priechody okolo turistického centra Da Lat.
Viac ako 60 úmrtí bolo zaznamenaných od 16. novembra v Dak Lak, kde bolo zatopených desaťtisíce domov, uviedlo ministerstvo životného prostredia vo vyhlásení. Štyri obce v Dak Lak boli v nedeľu stále zaplavené. Viac ako 80 000 hektárov ryže a iných plodín v Dak Lak a štyroch ďalších provinciách bolo poškodených za posledný týždeň.
Úrady použili vrtuľníky na zhadzovanie pomoci do komunít odrezaných záplavami a zosuvmi pôdy, pričom vláda nasadila desaťtisíce pracovníkov na dodávku oblečenia, tabliet na čistenie vody, instantných rezancov a ďalších zásob do postihnutých oblastí, uviedol štátny portál Tuoi Tre News.
V provincii Khanh Hoa na južnom pobreží záplavy minulý týždeň zničili dva visuté mosty, čo izolovalo mnohé domácnosti. Niekoľko úsekov národných diaľnic bolo v nedeľu stále zablokovaných kvôli záplavám alebo zosuvom pôdy. Viac ako 129 000 odberateľov zostalo bez elektriny, po tom, čo minulý týždeň bolo bez prúdu viac ako milión ľudí.
Ministerstvo životného prostredia odhadlo ekonomické škody spôsobené záplavami v piatich provinciách na 343 miliónov dolárov. Prírodné katastrofy si od januára do októbra vyžiadali vo Vietname 279 mŕtvych alebo nezvestných a spôsobili škody presahujúce 2 miliardy dolárov, uviedol národný štatistický úrad.
Zdroj: SITA.sk - Vietnam zápasí s katastrofou, záplavy zabili 90 ľudí, tisíce domácností zostávajú zatopené © SITA Všetky práva vyhradené.
Najviac postihnutá je provincia Dak Lak
Neustále dažde zasiahli juhovýchodnú časť Vietnamu od konca októbra. Celé časti pobrežného mesta Nha Trang boli minulý týždeň zatopené, zatiaľ čo smrteľné zosuvy pôdy zasiahli horské priechody okolo turistického centra Da Lat.
Viac ako 60 úmrtí bolo zaznamenaných od 16. novembra v Dak Lak, kde bolo zatopených desaťtisíce domov, uviedlo ministerstvo životného prostredia vo vyhlásení. Štyri obce v Dak Lak boli v nedeľu stále zaplavené. Viac ako 80 000 hektárov ryže a iných plodín v Dak Lak a štyroch ďalších provinciách bolo poškodených za posledný týždeň.
Ničenie infraštruktúry pokračuje
Úrady použili vrtuľníky na zhadzovanie pomoci do komunít odrezaných záplavami a zosuvmi pôdy, pričom vláda nasadila desaťtisíce pracovníkov na dodávku oblečenia, tabliet na čistenie vody, instantných rezancov a ďalších zásob do postihnutých oblastí, uviedol štátny portál Tuoi Tre News.
V provincii Khanh Hoa na južnom pobreží záplavy minulý týždeň zničili dva visuté mosty, čo izolovalo mnohé domácnosti. Niekoľko úsekov národných diaľnic bolo v nedeľu stále zablokovaných kvôli záplavám alebo zosuvom pôdy. Viac ako 129 000 odberateľov zostalo bez elektriny, po tom, čo minulý týždeň bolo bez prúdu viac ako milión ľudí.
Ministerstvo životného prostredia odhadlo ekonomické škody spôsobené záplavami v piatich provinciách na 343 miliónov dolárov. Prírodné katastrofy si od januára do októbra vyžiadali vo Vietname 279 mŕtvych alebo nezvestných a spôsobili škody presahujúce 2 miliardy dolárov, uviedol národný štatistický úrad.
Zdroj: SITA.sk - Vietnam zápasí s katastrofou, záplavy zabili 90 ľudí, tisíce domácností zostávajú zatopené © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Zahraničie
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Demokrati avizujú protest v Bratislave, tvrdia že zrušenie úradu oznamovateľov je pomsta Fica a Šutaja Eštoka
Demokrati avizujú protest v Bratislave, tvrdia že zrušenie úradu oznamovateľov je pomsta Fica a Šutaja Eštoka
<< predchádzajúci článok
Rubio dorazil do Ženevy na rokovania o americkom pláne, ktorý žiada tvrdé ústupky od Ukrajiny a vyvoláva odpor spojencov
Rubio dorazil do Ženevy na rokovania o americkom pláne, ktorý žiada tvrdé ústupky od Ukrajiny a vyvoláva odpor spojencov