Piatok 6.2.2026
|Denník - Správy
06. februára 2026
Demokrati chcú poraziť Fica, pod petíciu za vyhlásenie referenda sa podľa Naďa podpísali aj rodinní príslušníci premiéra – VIDEO
Tagy: doživotná renta Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Petícia podpredseda Demokratov Premiér Slovenskej republiky Prezident Slovenskej republiky Referendum
Strane Demokrati sa podarilo vyzbierať potrebných 350-tisíc podpisov pod petíciu za vyhlásenie referenda. Na tlačovej ...
Zdieľať
6.2.2026 (SITA.sk) - Strane Demokrati sa podarilo vyzbierať potrebných 350-tisíc podpisov pod petíciu za vyhlásenie referenda. Na tlačovej besede to oznámil predseda strany Jaroslav Naď. Nosnou otázkou je skrátenie volebného obdobia súčasnej vlády. Ďalšou otázkou v referende by malo byť zrušenie doživotnej renty predsedu vlády Roberta Fica (Smer-SD). Treťou otázkou je znovuobnovenie Národnej kriminálnej agentúry a Úradu špeciálnej prokuratúry.
Podľa Naďa podpisy zbierali poctivo, pomáhali im nielen členovia, ale aj sympatizanti a podporovatelia. Signatári petície boli podľa jeho slov prívrženci všetkých politických strán.
"Aj ľudia, ktorí volili Smer. Nielen všetky opozičné strany nám podpisovali tú petíciu. Dokonca aj niektorí rodinní príslušníci Roberta Fica," tvrdil predseda Demokratov. Doplnil, že do konca februára plánujú vyzbierať ešte niekoľko tisíc podpisov, aby mali rezervu.
Očakávajú, že prezident Peter Pellegrini urobí to, čo deklaroval, keď o referende rozhodovala jeho predchodkyňa Zuzana Čaputová, a teda že každý zodpovedný prezident musí vyhlásiť referendum, lebo je to prejav záujmu ľudí. Naď pripomenul, že Pellegrini vtedy hovoril, že Čaputová marí referendum, keď sa obrátila na ústavný súd.
"Tak so zvedavý, ako sa k tomu postaví prezident Pellegrini," poznamenal Naď. Očakáva, že podpisy budú odovzdávať do konca tohto mesiaca, o presnom termíne budú informovať.
Pripomenul, že spustenie petície ohlásili na jeseň v roku 2024, po roku pôsobenia súčasnej vlády. Podpisy signatárov petície vníma ako dôsledok pôsobenia aktuálnej vlády Roberta Fica.
Poďakoval sa tiež ľuďom, ktorí podpisy zbierali, pripomenul, že okrem iného čelili aj osobným útokom, niekoľkým incidentom so zničenými podpisovými stolíkmi, ale aj vykradnutiu auta v zamknutej garáži v Bratislave. Poďakoval sa tiež priateľom z Pirátskej strany, ktorí im pomohli ako vedeli.
"Veľmi ma mrzí, že sa k zberu nepridala žiadna ďalšia opozičná strana. Dokonca sa našli v opozícii aj takí politici, ktorí odrádzali ľudí od toho, aby podpisy zbierali. Nepochopiteľné," povedal Naď.
Verí však, že opozičné strany vyzvú svoj elektorát k účasti na referende a budú participovať na súvisiacej kampani. Referendum, o ktorom je presvedčený, že bude vyhlásené, bude podľa predsedu Demokratov dôležitým krokom k porážke Roberta Fica.
Podpredseda Demokratov Juraj Šeliga doplnil, že otázky na referendum považujú za súladné s ústavou. Očakávajú, že prezident sa pre ne nebude obracať na ústavný súd.
Zdroj: SITA.sk - Demokrati chcú poraziť Fica, pod petíciu za vyhlásenie referenda sa podľa Naďa podpísali aj rodinní príslušníci premiéra – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Ako sa k tomu postaví prezident?
Spustenie petície
Dôležitý krok k porážke Fica
