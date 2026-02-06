Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 6.2.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Dorota
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

06. februára 2026

V Bratislave pribudli noví mestskí policajti. Do ulíc mieri 18 posíl, mesto ocenilo aj hrdinov – VIDEO


Tagy: Mestská polícia Mestská polícia hlavného mesta SR Bratislavy Primátor Bratislavy

Do radov mestskej polície v Bratislave pribudlo 18 nových policajtov, ktorí vo štvrtok 5. februára zložili svoj sľub. ...



Zdieľať
sni mka obrazovky 2026 02 06 o 10.39.31 676x501 6.2.2026 (SITA.sk) -



Do radov mestskej polície v Bratislave pribudlo 18 nových policajtov, ktorí vo štvrtok 5. februára zložili svoj sľub. Magistrát na sociálnej sieti informoval, že každý z nich úspešne prešiel kurzom v bratislavskom školiacom centre a čoskoro budú nasadení do piatich okrskov a do Útvaru zásahovej jednotky a kynológie. Zástupcovia mesta ocenili aj 10 mestských policajtov za záchranu života.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Primátor Matúš Vallo pri tejto príležitosti vyhlásil, že bezpečnosť berie vážne. „Mestská polícia Bratislava má historicky najviac policajtov v uliciach, dvojnásobný rozpočet oproti roku 2018, nové vysunuté pracoviská v rizikových lokalitách, rozšírený kamerový systém z 283 na 766 kamier, zásahovú jednotku s telovými kamerami, moderné operačné stredisko a vlastné školiace a výcvikové centrum," skonštatoval.







Zdroj: SITA.sk - V Bratislave pribudli noví mestskí policajti. Do ulíc mieri 18 posíl, mesto ocenilo aj hrdinov – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Mestská polícia Mestská polícia hlavného mesta SR Bratislavy Primátor Bratislavy
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Demokrati chcú poraziť Fica, pod petíciu za vyhlásenie referenda sa podľa Naďa podpísali aj rodinní príslušníci premiéra – VIDEO
<< predchádzajúci článok
Opozičný poslanec František Majerský odmieta obvinenia z korupcie, na Gašpara podá žalobu

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 