18. februára 2026

Demokrati kritizujú vládu za uznesenie posilniť kontrolu nad mimovládkami a hovoria o šikane ľudí, KDH poukazuje aj na morálny rozpor – VIDEO


Opozičné strany kritizujú uznesenie vlády zamerané na posilnenie kontroly nad mimovládnymi ...



18.2.2026 (SITA.sk) - Opozičné strany kritizujú uznesenie vlády zamerané na posilnenie kontroly nad mimovládnymi organizáciami. Vládny kabinet ho schválil na stredajšom rokovaní. Mimoparlamentná strana Demokrati uznesenie vlády považuje za bezprecedentný zásah do občianskej spoločnosti.


Netýka sa totiž len organizácií s podporou štátu, ale zasiahne tisíce rodičovských združení, materských centier, dobrovoľných hasičov, združenia pomáhajúce chorým deťom, seniorom či onkologickým pacientom alebo združenia zamerané na ochranu pamiatok. Podľa Demokratov vláda týmto krokom rezignovala na rešpekt k Ústave SR, sú toho názoru, že trestá tých, ktorí pomáhajú tam, kde štát dlhodobo zlyháva.

"Ústavný súd SR už raz jasne povedal, že zásahy vlády do fungovania mimovládnych organizácií sú protiústavné. Napriek tomu vláda Roberta Fica otvorene deklaruje, že si "nájde inú cestu". Ide o arogantný výsmech ústave a právnemu štátu,” myslí si členka predsedníctva strany Monika Podhorány Masariková.

Šikana ľudí


Podpredseda Demokratov Michal Kiča je toho názoru, že vláda ide viazať časť kontrolných pracovníkov na šikanu ľudí, a to namiesto toho, aby sa zamerala na daňové podvody. "V čase konsolidácie si občania túto buzeráciu zaplatia v platoch úradníkov alebo zhoršených službách štátu, čomu by sa vymedzení kontrolóri mimovládok mohli radšej venovať. Fico odkazuje ľuďom: životy vám nezlepšíme, nepomôžeme vám, ale aspoň vás budeme šikanovať,” vraví Kiča.

Demokrati hovoria o čistom pokrytectve vládnych predstaviteľov, ktorí ešte nedávno s občianskymi združeniami verejne pózovali, napríklad po boku dobrovoľníkov, hasičov a komunitných združení, pričom z tých istých ľudí dnes podľa politického subjektu robí vláda "nepriateľov štátu".

Ficova vláda sa nezmierila s tvrdou prehrou


Ku kritike sa pridalo aj Kresťanskodemokratické hnutie (KDH), podľa ktorého sa vláda Roberta Fica nezmierila s tvrdou prehrou na ústavnom súde a naďalej útočí na občiansku spoločnosť. Podpredseda KDH Marián Čaučík to považuje za návrat k praktikám vytvárania si nepriateľov z mimovládok, ktoré spolu s dobrovoľníkmi suplujú štát. Poukázal aj na absurditu vládnych priorít v čase konsolidácie.

"Zatiaľ čo vláda berie peniaze z peňaženiek rodinám a podnikateľom cez vyššiu DPH či transakčnú daň, zrazu našla zdroje na navyšovanie stavov úradníkov o aspoň 10 percent z existujúcich kontrolných kapacít. Títo noví úradníci však nemajú slúžiť občanom, ale šikanovaniu organizácií, kde sú pochybenia často minimálne a v rádoch tisícov eur,” vraví Čaučík.

Morálny rozpor


Kresťanskí demokrati poukázali aj na morálny rozpor v konaní koalície, ktorá ide skúmať mimovládne organizácie, no zároveň štátu na výbere daní chýba 1,8 miliardy eur a len na DPH podvodoch prichádza o stovky miliónov.

"Od začiatku sme hovorili, že štát má dostatok nástrojov, aby kontroloval využitie dotácií mimovládkami, a nie je potrebné prijímať šikanózny zákon. Dnešné uznesenie vlády je len potvrdením nekompetentnosti vlády, keď ukladá ministerstvám úlohy, ktoré sú povinné plniť už dnes. Ide o čisto politický akt, aby Fico odvrátil pozornosť od ďalšej rany, ktorú dostal od fungujúcich slovenských inštitúcií, tentokrát od Ústavného súdu SR,” dodal Čaučík.

KDH nedovolí rozvrat občianskej spoločnosti


KDH považuje stredajší materiál za dôkaz, že vláda pokračuje v polarizácii spoločnosti a bojuje proti údajným nepriateľom, ktorých si sama vymyslela. Europoslankyňa Miriam Lexmann si nemyslí, že cieľom nových opatrení je transparentnosť, podľa nej je to zastrašovanie a byrokratické uštvanie tých, ktorí suplujú štát.

"KDH deklaruje, že nedovolí rozvrat občianskej spoločnosti, ktorú považuje za pilier demokracie. Hnutie je pripravené prevziať zodpovednosť a zabezpečiť na Slovensku poriadok, v ktorom štát kontroluje zlodejov a podvodníkov, a nie len tých, ktorí nezištne pomáhajú druhým," uzavrelo hnutie.


Zdroj: SITA.sk - Demokrati kritizujú vládu za uznesenie posilniť kontrolu nad mimovládkami a hovoria o šikane ľudí, KDH poukazuje aj na morálny rozpor – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

