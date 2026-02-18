Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Tlačové správy

Nadácia COOP Jednota podporuje regióny naprieč Slovenskom. Pomoc smeruje aj na Oravu


Symbolický šek odovzdali Patrícia Betušťáková, predsedníčka predstavenstva COOP Jednota Trstená, a Ján Bilinský, predseda predstavenstva COOP Jednota Slovensko a predseda správnej rady Nadácie COOP ...



Zdieľať
darcekovy sek hnsp trstena 2026 676x534 18.2.2026 (SITA.sk) - Symbolický šek odovzdali Patrícia Betušťáková, predsedníčka predstavenstva COOP Jednota Trstená, a Ján Bilinský, predseda predstavenstva COOP Jednota Slovensko a predseda správnej rady Nadácie COOP Jednota.


Nadácia COOP Jednota už 25 rokov kontinuálne podporuje aktivity, ktoré spája spoločenská zodpovednosť a humánne myšlienky. V úvode roka zamierila pomoc Nadácie COOP Jednota aj na Oravu, konkrétne do Trstenej. Peňažný dar nadácie bol použitý ako príspevok na zakúpenie prístroja – EKG navigácie s USG pre potreby Oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny. Prístroj bude využívaný na zavádzanie centrálnych venóznych vstupov pre kriticky chorých pacientov Hornooravskej nemocnice s poliklinikou v Trstenej.

Finančná pomoc a zodpovedný prístup


Na odovzdávaní symbolického šeku sa zúčastnili zástupcovia domácej siete COOP Jednota a zástupca Hornooravskej nemocnice s poliklinikou Trstená. "Spolupráca s Nadáciou COOP Jednota trvá už niekoľko rokov, za čo je celý kolektív našej nemocnice nesmierne vďačný. Finančná pomoc slúži na zakúpenie prístrojov pre potreby diagnostiky pacientov. Vďaka podpore a finančným príspevkom nadácie môžeme posúvať poskytovanie zdravotnej starostlivosti na vyššiu úroveň," uvádza Radoslav Ďurica, námestník pre HTÚ – Hornooravskej nemocnice s poliklinikou Trstená. Nemocnica vníma spoluprácu s nadáciou nielen ako finančnú pomoc, ale aj ako prejav spoločenskej solidarity a zodpovednosti. "Sme veľmi radi, že vďaka spolupráci s Nadáciou COOP Jednota môžeme realizovať projekty, ktoré by boli z vlastných zdrojov finančne aj organizačne náročné," dodáva R. Ďurica.

Systematická podpora regiónov


Nadácia COOP Jednota zohráva dôležitú úlohu v systematickej podpore regiónov naprieč Slovenskom. Umožňuje cielene a transparentne pomáhať tam, kde je to najviac potrebné – v zdravotníckych zariadeniach, sociálnych službách či komunitných projektoch. "Podpora zdravotníckych zariadení v regiónoch je mimoriadne dôležitá, pretože práve regionálne nemocnice a zdravotné strediská sú často prvým a kľúčovým miestom pomoci pre obyvateľov. Finančné dary môžu prispieť k zlepšeniu vybavenia, komfortu pacientov či pracovných podmienok zdravotníckeho personálu. Vďaka Nadácii COOP Jednota sa darí spájať silu celej siete COOP Jednota a premieňať ju na konkrétnu pomoc, ktorá má reálny vplyv na kvalitu života ľudí v jednotlivých regiónoch vrátane Trstenej a jej okolia," zdôrazňuje Patrícia Betušťáková, predsedníčka predstavenstva COOP Jednota Trstená.

Spoločenská zodpovednosť posilňuje vzťahy medzi firmami a komunitou


Finančná podpora smerovaná do oblasti zdravotníctva, školstva či sociálnych služieb má pre región zásadný význam. Pomáha zlepšovať dostupnosť a kvalitu služieb, podporuje miestne inštitúcie a zároveň posilňuje vzťahy medzi firmami a komunitou. "Spoločenskú zodpovednosť vnímame ako neoddeliteľnú súčasť podnikania, najmä v regiónoch, kde COOP Jednota dlhodobo pôsobí a je prirodzenou súčasťou života miestnych komunít. Našou snahou je byť nielen stabilným obchodným partnerom, ale aj aktívnym a zodpovedným členom regiónu, v ktorom pôsobíme," hovorí P. Betušťáková a zároveň dodáva: "Pravidelne podporujeme kultúrne a charitatívne akcie v regióne, ktoré prispievajú k posilňovaniu komunitného života a solidarity medzi ľuďmi. Dlhodobo spolupracujeme aj na projekte Potravinová zbierka v spolupráci s komunitným centrom v Trstenej, prostredníctvom ktorej pomáhame ľuďom v náročnej životnej situácii. Veríme, že rozvoj regiónov stojí na vzájomnej spolupráci a zodpovednom prístupe všetkých aktérov."

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - Nadácia COOP Jednota podporuje regióny naprieč Slovenskom. Pomoc smeruje aj na Oravu © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: PR
