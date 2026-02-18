|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 18.2.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Jaromír
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
18. februára 2026
Útoky na sudcu Hrubalu považuje ZOJ za nebezpečné, varuje pred ohrozením dôvery verejnosti v nezávislosť súdov
Útoky na sudcu Špecializovaného trestného súdu Jána Hrubalu, ktorý bol predsedom senátu v procese týkajúcom sa ...
Zdieľať
18.2.2026 (SITA.sk) - Útoky na sudcu Špecializovaného trestného súdu Jána Hrubalu, ktorý bol predsedom senátu v procese týkajúcom sa korupčnej kauzy Mýtnik, považuje sudcovské združenie Za otvorenú justíciu za neprijateľné a nebezpečné pre právny štát.
ZOJ to zdôraznilo v súvislosti s výrokmi predsedu vlády Roberta Fica a ministra obrany Roberta Kaliňáka na margo sudcu. Fico konkrétne povedal, že Hrubala chodí „na politickú pieseň do Trenčína“ a vystupuje tam, a že opitý havaroval. Minister obrany Robert Kaliňák zase o Hrubalovi povedal, že pre dopravnú nehodu a „problémy s alkoholom“ vôbec nemal byť sudcom.
„On bol vždy aktivistický sudca, vždy so stranou pána (Daniela) Lipšica, pani (Márie) Kolíkovej a tak ďalej. Aj sa tak správal počas pojednávaní,“ vyhlásil Kaliňák. Takisto uviedol, že Hrubala rozsudkom v kauze Mýtnik „verejne podpálil Trestný zákon a Trestný poriadok v priamom prenose na procese“.
Súdne rozhodnutia sa podľa ZOJ v demokratickom štáte hodnotia právnymi prostriedkami, nie cez politické nátlakové vyhlásenia a diskreditáciu konkrétnych sudcov.
„Kritika rozhodnutí môže byť vecná a legitímna, no osobné útoky na sudcu zo strany najvyššieho predstaviteľa výkonnej moci prekračujú hranicu politickej polemiky. Vytvárajú dojem, že sudca má byť ,potrestaný' za rozhodovanie v citlivých kauzách, a tým oslabujú dôveru verejnosti v nestrannosť a nezávislosť súdov,“ uviedlo združenie. Zároveň pripomína, že sudcovia sa nemôžu brániť v mediálnom priestore rovnakými nástrojmi ako politici.
„O to väčšia zodpovednosť leží na premiérovi a členoch vlády, aby svojimi verejnými vyjadreniami nepodnecovali nedôveru voči súdnictvu a nezneužívali svoju autoritu na zastrašovanie alebo nálepkovanie sudcov,“ skonštatovalo ZOJ.
Združenie v tejto súvislosti vyjadruje sudcovi Jánovi Hrubalovi plnú podporu a zdôrazňuje, že žiaden sudca nesmie zostať sám pod tlakom či mediálnym lynčom za rozhodnutia prijaté podľa zákona a svojho svedomia. „Nezávislí sudcovia a nezávislé súdy nie sú prekážkou demokracie, ale sú jej podmienkou,“ doplnilo ZOJ.
Súčasne vyzýva Súdnu radu SR a Združenie sudcov Slovenska, aby sa zasadili za ochranu tohto sudcu, pretože útoky na neho za rozhodovaciu činnosť sú útokmi na celú súdnu moc.
Zdroj: SITA.sk - Útoky na sudcu Hrubalu považuje ZOJ za nebezpečné, varuje pred ohrozením dôvery verejnosti v nezávislosť súdov © SITA Všetky práva vyhradené.
Aktivistický sudca
ZOJ to zdôraznilo v súvislosti s výrokmi predsedu vlády Roberta Fica a ministra obrany Roberta Kaliňáka na margo sudcu. Fico konkrétne povedal, že Hrubala chodí „na politickú pieseň do Trenčína“ a vystupuje tam, a že opitý havaroval. Minister obrany Robert Kaliňák zase o Hrubalovi povedal, že pre dopravnú nehodu a „problémy s alkoholom“ vôbec nemal byť sudcom.
„On bol vždy aktivistický sudca, vždy so stranou pána (Daniela) Lipšica, pani (Márie) Kolíkovej a tak ďalej. Aj sa tak správal počas pojednávaní,“ vyhlásil Kaliňák. Takisto uviedol, že Hrubala rozsudkom v kauze Mýtnik „verejne podpálil Trestný zákon a Trestný poriadok v priamom prenose na procese“.
Osobné útoky
Súdne rozhodnutia sa podľa ZOJ v demokratickom štáte hodnotia právnymi prostriedkami, nie cez politické nátlakové vyhlásenia a diskreditáciu konkrétnych sudcov.
„Kritika rozhodnutí môže byť vecná a legitímna, no osobné útoky na sudcu zo strany najvyššieho predstaviteľa výkonnej moci prekračujú hranicu politickej polemiky. Vytvárajú dojem, že sudca má byť ,potrestaný' za rozhodovanie v citlivých kauzách, a tým oslabujú dôveru verejnosti v nestrannosť a nezávislosť súdov,“ uviedlo združenie. Zároveň pripomína, že sudcovia sa nemôžu brániť v mediálnom priestore rovnakými nástrojmi ako politici.
„O to väčšia zodpovednosť leží na premiérovi a členoch vlády, aby svojimi verejnými vyjadreniami nepodnecovali nedôveru voči súdnictvu a nezneužívali svoju autoritu na zastrašovanie alebo nálepkovanie sudcov,“ skonštatovalo ZOJ.
Združenie v tejto súvislosti vyjadruje sudcovi Jánovi Hrubalovi plnú podporu a zdôrazňuje, že žiaden sudca nesmie zostať sám pod tlakom či mediálnym lynčom za rozhodnutia prijaté podľa zákona a svojho svedomia. „Nezávislí sudcovia a nezávislé súdy nie sú prekážkou demokracie, ale sú jej podmienkou,“ doplnilo ZOJ.
Súčasne vyzýva Súdnu radu SR a Združenie sudcov Slovenska, aby sa zasadili za ochranu tohto sudcu, pretože útoky na neho za rozhodovaciu činnosť sú útokmi na celú súdnu moc.
Zdroj: SITA.sk - Útoky na sudcu Hrubalu považuje ZOJ za nebezpečné, varuje pred ohrozením dôvery verejnosti v nezávislosť súdov © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
METRO akadémia prináša príležitosť meniť slovenskú gastronómiu k lepšiemu
METRO akadémia prináša príležitosť meniť slovenskú gastronómiu k lepšiemu
<< predchádzajúci článok
Demokrati kritizujú vládu za uznesenie posilniť kontrolu nad mimovládkami a hovoria o šikane ľudí, KDH poukazuje aj na morálny rozpor – VIDEO
Demokrati kritizujú vládu za uznesenie posilniť kontrolu nad mimovládkami a hovoria o šikane ľudí, KDH poukazuje aj na morálny rozpor – VIDEO