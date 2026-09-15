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15. septembra 2026

Demokrati kritizujú zmeny v parlamente, pre nový prevádzkový poriadok zvažujú ústavnú sťažnosť – VIDEO


Tagy: podpredseda Demokratov Poslanecký klub Sloboda prejavu ústavná sťažnosť

Demokrati zdôrazňujú, že sa nedajú zastrašiť ani umlčať. Vedenie Národnej rady SR prijalo nový prevádzkový poriadok, ktorý podľa ...



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snimka obrazovky 2026 09 15 141200 676x434 15.9.2026 (SITA.sk) - Demokrati zdôrazňujú, že sa nedajú zastrašiť ani umlčať.


Vedenie Národnej rady SR prijalo nový prevádzkový poriadok, ktorý podľa opozičnej strany Demokrati predstavuje účelové pravidlá smerované proti právu na využívanie tlačovej miestnosti jej poslancom. Podľa tohto poriadku nie je možné, aby tlačovú miestnosť v parlamente využíval poslanec, ktorý nie je členom žiadneho poslaneckého klubu. Takýto poslanec tiež nemôže pozývať na tlačové konferencie hostí.

Obmedzovanie priestoru


Demokrati upozorňujú, že toto pravidlo najviac zasiahne práve poslancov mimo poslaneckých klubov a označujú ho za priamy útok na ich stranu a spolupracujúcich poslancov.

„Toto už nie je náhoda. Je to ďalší krok tejto koalície, ktorým sa snaží obmedzovať priestor pre kritické hlasy a politických súperov. Ak niekomu prekáža, že Demokrati hovoria nahlas o tom, čo vláda robí, nechce umlčať iba nás – chce umlčať aj ľudí, ktorých zastupujeme,“ uvádzajú Demokrati vo svojom vyhlásení.

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Poslanec Ľubomír Galko, ktorý dlhodobo spolupracuje s Demokratmi, túto zmenu označil za cielenú šikanu a pokus o zastrašovanie.

„Vyzývam vedenie parlamentu, ale aj predsedu NR SR Richarda Rašiho, aby pristúpili k zrušeniu tohto nariadenia, ktoré je podľa všetkého šité na mieru proti Demokratom. Ak tak neurobia v krátkom čase, obrátime sa na Generálnu prokuratúru SR, podáme trestné oznámenie a zvážime aj ústavnú sťažnosť. Neexistuje predpis, ktorý by mal poslancovi brániť v riadnom výkone jeho mandátu. Zastrašiť sa nedáme a využijeme všetky dostupné právne prostriedky,“ povedal Galko.

Absurdnosť pravidiel


Podpredseda Demokratov a bývalý predseda parlamentu Juraj Šeliga poukázal na absurdnosť nastavených pravidiel. „Je absurdné, že v tlačovkovej miestnosti nemôžeme byť, no vo foyer, ktorý je hneď vedľa a kde sú tak či tak prítomné médiá, áno. O čo tu teda ide? O matematiku. Tá hovorí jasne – ak budú Demokrati súčasťou ďalšej vlády, Smer, Hlas a SNS môžu skončiť mimo parlamentu. Nechcú, aby sme mali priestor v médiách. Musia však počítať s tým, že my si cestu nájdeme. Ak nám budú brániť v tlačovkách v parlamente, budeme ich robiť pred parlamentom. Umlčať nás jednoducho nedokážu,“ doplnil Šeliga.

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Bývalý premiér a podpredseda Demokratov Eduard Heger vyzval koalíciu, aby sa sústredila na riešenie reálnych problémov občanov namiesto politického boja.

„Naša vláda si nedovolila siahať na slobodu slova. Vyzývam súčasnú koalíciu, aby na schôdzach NR SR riešila skutočné problémy ľudí – ceny potravín, pohonných hmôt a všetky sľuby, ktoré tak veľkohubo rozdávala pred voľbami. Namiesto toho hľadajú spôsoby, ako umlčať Demokratov. Je to neprijateľné. Demokracia nefunguje tak, že si vládna väčšina začne písať pravidlá podľa toho, komu chce obmedziť priestor,“ ukončil Heger.

Demokrati zdôrazňujú, že sa nedajú zastrašiť ani umlčať. Ak pravidlá zostanú v platnosti, budú bojovať všetkými dostupnými právnymi a politickými prostriedkami na ochranu slobodného výkonu poslaneckého mandátu.


Zdroj: SITA.sk - Demokrati kritizujú zmeny v parlamente, pre nový prevádzkový poriadok zvažujú ústavnú sťažnosť – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: podpredseda Demokratov Poslanecký klub Sloboda prejavu ústavná sťažnosť
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