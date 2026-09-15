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15. septembra 2026
Trumpovmu synovi zaplatil posvadobné oslavy ruský podnikateľ ocenený Putinom. Dar mal hodnotu státisícov dolárov
Donald Trump Jr. a jeho manželka potvrdili, že dve noci osláv na Bahamách financoval ich „drahý priateľ“ Umar Kremľov. Ruský prezident mu len mesiac predtým udelil Rad priateľstva. Najstarší syn ...
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15.9.2026 (SITA.sk) - Donald Trump Jr. a jeho manželka potvrdili, že dve noci osláv na Bahamách financoval ich „drahý priateľ“ Umar Kremľov. Ruský prezident mu len mesiac predtým udelil Rad priateľstva.
Najstarší syn amerického prezidenta Donalda Trumpa potvrdil, že oslavy po jeho svadbe financoval ruský podnikateľ s väzbami na Kremeľ. Donald Trump Jr. a jeho manželka Bettina uviedli, že ich „drahý priateľ“ Umar Kremľov im v máji na Bahamách zaplatil dve noci svadobných osláv.
Potvrdenie prišlo po tom, ako investigatívny portál ProPublica informoval, že Kremľov za večierky zaplatil státisíce dolárov. „Bol to mimoriadne štedrý svadobný dar od priateľa a niečo, za čo sme boli a zostávame neuveriteľne vďační,“ uviedli Donald Trump Jr. a Bettina v spoločnom príspevku zverejnenom na jej účte na Instagrame.
Americký prezident sa na svadbe ani následných oslavách nezúčastnil. Ako dôvod uviedol, že počas rokovaní súvisiacich s vojnou v Iráne musel zostať vo Washingtone.
Kremľov stojí na čele Medzinárodnej boxerskej asociácie (IBA). Medzinárodný olympijský výbor s ňou prerušil vzťahy po opakovaných výhradách týkajúcich sa finančného riadenia a etických otázok.
Ruský prezident Vladimir Putin udelil Kremľovovi v apríli 2026 Rad priateľstva. IBA vtedy zverejnila aj fotografiu, na ktorej si obaja podávajú ruky. Podľa asociácie Putin počas ceremónie ocenil jej odolnosť pri podpore športovcov napriek politickým tlakom.
Kremľov sa verejne stretol aj s Donaldom Trumpom Jr. Na internetovej stránke IBA sú fotografie, na ktorých spolu stoja na pódiu počas podujatia v Istanbule v septembri 2025.
Trumpovci odmietli interpretácie, podľa ktorých by za darom bolo potrebné hľadať politické pozadie. „Je nešťastné, že niečo také osobné a radostné môže byť vykresľované ako niečo politické alebo zlovestné jednoducho pre to, kto niekto je alebo odkiaľ pochádza,“ uviedli.
Podľa ruského investigatívneho média Proekt sa Kremľov narodil v Tadžikistane, pôsobil ako boxerský promotér a vybudoval si kontakty s ruskou Federálnou ochrannou službou (FSO), ktorá chráni vysokopostavených predstaviteľov krajiny.
Proekt tiež uvádza, že Kremľov je členom prokremeľského motorkárskeho klubu Noční vlci. Jeho členovia hromadne vyrazili na ukrajinský polostrov Krym krátko po jeho anexii Ruskom v marci 2014 a niektorí bojovali po boku proruských separatistov na východe Ukrajiny.
Zdroj: SITA.sk - Trumpovmu synovi zaplatil posvadobné oslavy ruský podnikateľ ocenený Putinom. Dar mal hodnotu státisícov dolárov © SITA Všetky práva vyhradené.
Najstarší syn amerického prezidenta Donalda Trumpa potvrdil, že oslavy po jeho svadbe financoval ruský podnikateľ s väzbami na Kremeľ. Donald Trump Jr. a jeho manželka Bettina uviedli, že ich „drahý priateľ“ Umar Kremľov im v máji na Bahamách zaplatil dve noci svadobných osláv.
Potvrdenie prišlo po tom, ako investigatívny portál ProPublica informoval, že Kremľov za večierky zaplatil státisíce dolárov. „Bol to mimoriadne štedrý svadobný dar od priateľa a niečo, za čo sme boli a zostávame neuveriteľne vďační,“ uviedli Donald Trump Jr. a Bettina v spoločnom príspevku zverejnenom na jej účte na Instagrame.
Americký prezident sa na svadbe ani následných oslavách nezúčastnil. Ako dôvod uviedol, že počas rokovaní súvisiacich s vojnou v Iráne musel zostať vo Washingtone.
Kremľov stojí na čele Medzinárodnej boxerskej asociácie (IBA). Medzinárodný olympijský výbor s ňou prerušil vzťahy po opakovaných výhradách týkajúcich sa finančného riadenia a etických otázok.
Ruský prezident Vladimir Putin udelil Kremľovovi v apríli 2026 Rad priateľstva. IBA vtedy zverejnila aj fotografiu, na ktorej si obaja podávajú ruky. Podľa asociácie Putin počas ceremónie ocenil jej odolnosť pri podpore športovcov napriek politickým tlakom.
Kremľov sa verejne stretol aj s Donaldom Trumpom Jr. Na internetovej stránke IBA sú fotografie, na ktorých spolu stoja na pódiu počas podujatia v Istanbule v septembri 2025.
Trumpovci odmietli interpretácie, podľa ktorých by za darom bolo potrebné hľadať politické pozadie. „Je nešťastné, že niečo také osobné a radostné môže byť vykresľované ako niečo politické alebo zlovestné jednoducho pre to, kto niekto je alebo odkiaľ pochádza,“ uviedli.
Podľa ruského investigatívneho média Proekt sa Kremľov narodil v Tadžikistane, pôsobil ako boxerský promotér a vybudoval si kontakty s ruskou Federálnou ochrannou službou (FSO), ktorá chráni vysokopostavených predstaviteľov krajiny.
Proekt tiež uvádza, že Kremľov je členom prokremeľského motorkárskeho klubu Noční vlci. Jeho členovia hromadne vyrazili na ukrajinský polostrov Krym krátko po jeho anexii Ruskom v marci 2014 a niektorí bojovali po boku proruských separatistov na východe Ukrajiny.
Zdroj: SITA.sk - Trumpovmu synovi zaplatil posvadobné oslavy ruský podnikateľ ocenený Putinom. Dar mal hodnotu státisícov dolárov © SITA Všetky práva vyhradené.
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