|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 15.9.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Jolana
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
15. septembra 2026
Moskva aj Kyjev považujú za „dobrý nápad“ energetické prímerie, s ktorým už podľa amerického prezidenta súhlasili
Tagy: energetická infraštruktúra Kremeľ Prímerie na Ukrajine Rusko-ukrajinský konflikt Ukrajinský prezident Vojna na Ukrajine
„Videli sme príspevok prezidenta Trumpa," vyjadril sa k tomu hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Kremeľ v utorok privítal ako dobrý nápad potenciálne prímerie medzi Ruskom a ...
Zdieľať
15.9.2026 (SITA.sk) - „Videli sme príspevok prezidenta Trumpa," vyjadril sa k tomu hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.
Kremeľ v utorok privítal ako dobrý nápad potenciálne prímerie medzi Ruskom a Ukrajinou vo vzájomných útokoch na energetické zariadenia, s ktorým podľa amerického prezidenta Donalda Trumpa už obidve znepriatelené strany súhlasili.
„Videli sme príspevok prezidenta Trumpa. Považujeme to za dobrý nápad, dobrú iniciatívu. S Američanmi sme v kontakte,“ povedal hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.
Trump v pondelok na svojej sieti Truth Social napísal: „Ukrajina súhlasila, že nebude zasahovať ruské energetické ciele. Rusko súhlasilo, že urobí to isté!“ Ani Moskva, ani Kyjev svoj súhlas s takýmto prímerím oficiálne nepotvrdili.
Energetické prímerie už skôr označil za dobrý návrh aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, podľa ktorého je Kyjev ochotný zastaviť útoky na energetické ciele, ak tak urobí aj Moskva.
„Ak sa toto môže stať prvým krokom k deeskalácii,... potom je Ukrajina pripravená podporiť deeskaláciu,“ povedal ešte v pondelok vo svojom večernom príhovore.
Zdroj: SITA.sk - Moskva aj Kyjev považujú za „dobrý nápad“ energetické prímerie, s ktorým už podľa amerického prezidenta súhlasili © SITA Všetky práva vyhradené.
Kremeľ v utorok privítal ako dobrý nápad potenciálne prímerie medzi Ruskom a Ukrajinou vo vzájomných útokoch na energetické zariadenia, s ktorým podľa amerického prezidenta Donalda Trumpa už obidve znepriatelené strany súhlasili.
„Dobrá iniciatíva“
„Videli sme príspevok prezidenta Trumpa. Považujeme to za dobrý nápad, dobrú iniciatívu. S Američanmi sme v kontakte,“ povedal hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.
Trump v pondelok na svojej sieti Truth Social napísal: „Ukrajina súhlasila, že nebude zasahovať ruské energetické ciele. Rusko súhlasilo, že urobí to isté!“ Ani Moskva, ani Kyjev svoj súhlas s takýmto prímerím oficiálne nepotvrdili.
Zelenskyj je pripravený
Energetické prímerie už skôr označil za dobrý návrh aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, podľa ktorého je Kyjev ochotný zastaviť útoky na energetické ciele, ak tak urobí aj Moskva.
„Ak sa toto môže stať prvým krokom k deeskalácii,... potom je Ukrajina pripravená podporiť deeskaláciu,“ povedal ešte v pondelok vo svojom večernom príhovore.
Zdroj: SITA.sk - Moskva aj Kyjev považujú za „dobrý nápad“ energetické prímerie, s ktorým už podľa amerického prezidenta súhlasili © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: energetická infraštruktúra Kremeľ Prímerie na Ukrajine Rusko-ukrajinský konflikt Ukrajinský prezident Vojna na Ukrajine
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Svetový obchod čelí najväčšiemu otrasu za 80 rokov, uvádza sa v správe WTO
Svetový obchod čelí najväčšiemu otrasu za 80 rokov, uvádza sa v správe WTO
<< predchádzajúci článok
Demokrati kritizujú zmeny v parlamente, pre nový prevádzkový poriadok zvažujú ústavnú sťažnosť – VIDEO
Demokrati kritizujú zmeny v parlamente, pre nový prevádzkový poriadok zvažujú ústavnú sťažnosť – VIDEO