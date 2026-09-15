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 24hod.sk    Zo zahraničia

15. septembra 2026

Moskva aj Kyjev považujú za „dobrý nápad“ energetické prímerie, s ktorým už podľa amerického prezidenta súhlasili


Tagy: energetická infraštruktúra Kremeľ Prímerie na Ukrajine Rusko-ukrajinský konflikt Ukrajinský prezident Vojna na Ukrajine

„Videli sme príspevok prezidenta Trumpa," vyjadril sa k tomu hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Kremeľ v utorok privítal ako dobrý nápad potenciálne prímerie medzi Ruskom a ...



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india_brics_18423 1 676x451 15.9.2026 (SITA.sk) - „Videli sme príspevok prezidenta Trumpa," vyjadril sa k tomu hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.


Kremeľ v utorok privítal ako dobrý nápad potenciálne prímerie medzi Ruskom a Ukrajinou vo vzájomných útokoch na energetické zariadenia, s ktorým podľa amerického prezidenta Donalda Trumpa už obidve znepriatelené strany súhlasili.

„Dobrá iniciatíva“


Videli sme príspevok prezidenta Trumpa. Považujeme to za dobrý nápad, dobrú iniciatívu. S Američanmi sme v kontakte,“ povedal hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.

Trump v pondelok na svojej sieti Truth Social napísal: „Ukrajina súhlasila, že nebude zasahovať ruské energetické ciele. Rusko súhlasilo, že urobí to isté!“ Ani Moskva, ani Kyjev svoj súhlas s takýmto prímerím oficiálne nepotvrdili.

Zelenskyj je pripravený


Energetické prímerie už skôr označil za dobrý návrh aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, podľa ktorého je Kyjev ochotný zastaviť útoky na energetické ciele, ak tak urobí aj Moskva.

Ak sa toto môže stať prvým krokom k deeskalácii,... potom je Ukrajina pripravená podporiť deeskaláciu,“ povedal ešte v pondelok vo svojom večernom príhovore.




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Zdroj: SITA.sk - Moskva aj Kyjev považujú za „dobrý nápad“ energetické prímerie, s ktorým už podľa amerického prezidenta súhlasili © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: energetická infraštruktúra Kremeľ Prímerie na Ukrajine Rusko-ukrajinský konflikt Ukrajinský prezident Vojna na Ukrajine
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