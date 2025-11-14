Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 14.11.2025
 Meniny má Irma
 Z domova

14. novembra 2025

Demokrati majú novú posilu z regionálnej politiky, do strany vstúpila trnavská poslankyňa Ľubica Horváthová – VIDEO


Do mimoparlamentnej strany Demokrati vstúpila poslankyňa Mestského zastupiteľstva v Trnave Ľubica Horváthová. Poslankyňou je sedem rokov, doteraz pôsobila pod značkou ...



e298e3b3 b09f 4c5f bebe aa9e190a0f58 676x507 14.11.2025 (SITA.sk) - Do mimoparlamentnej strany Demokrati vstúpila poslankyňa Mestského zastupiteľstva v Trnave Ľubica Horváthová. Poslankyňou je sedem rokov, doteraz pôsobila pod značkou poslaneckého klubu Lepšia Trnava, ktorý podporuje primátora Petra Bročku.


Podpredseda Demokratov Eduard Heger ju označil za skúsenú političku a posilu z regionálnej politiky. Ako dodal, pre stranu je kľúčové, aby mala zastúpenie po celom Slovensku.

Posilňovanie štruktúr


"Budujeme širokú členskú základňu a dovolím si povedať, že dnes máme viac členov ako ostatné opozičné strany Progresívne Slovensko, Sloboda a Solidarita a Hnutie Slovensko dokopy. Celkový počet už presiahol tisíc členov," povedal Heger.

Poznamenal, že Demokrati majú už v prieskumoch štandardne preferencie cez 5 percent a politickí partneri si uvedomujú, že bez nich nevznikne nová demokratická vláda. Posilňovaním štruktúr na komunálnej úrovni chcú Demokrati podľa neho tiež vyslať signál, že sa pripravujú na komunálne voľby.



Horváthová už nebude členkou klubu Lepšia Trnava


Ľubica Horváthová potvrdila, že už ďalej nebude členkou poslaneckého klubu Lepšia Trnava, rozchod bol podľa nej korektný. Za svojimi doterajšími postojmi v mestskom zastupiteľstve si stojí, žiadny obrat vo vzťahu k terajšiemu vedeniu mesta s primátorom Petrom Bročkom nemá v pláne.

"Lepšia Trnava má nejaký program, ktorý som aj ja pomáhala tvoriť v roku 2022. A pokiaľ ideme podľa tohto programu, tak naozaj nevidím dôvod na nejaký obrat. Bolo by to veľmi nekonzistentné a asi aj pre obyvateľov neveľmi uveriteľné," vysvetlila nová členka Demokratov.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Rozhodla sa posunúť skúsenosti na vyšší stupeň


Dodala, že Lepšia Trnava vykonala mnoho dobrých vecí, s ktorými je spokojná, no ako obyvateľka Slovenska a matka sa rozhodla posunúť svoje skúsenosti na vyšší stupeň a hľadať si politický domov. Demokrati v tomto hľadaní zvíťazili ako aktívna strana s udržateľným a realizovateľným programom.

Otázky o tom, kde bude miesto novej posily Demokratov v budúcoročných komunálnych alebo krajských voľbách samotná Horváthová ani podpredseda strany Heger nechceli komentovať s vysvetlením, že je to zatiaľ predčasné.


Zdroj: SITA.sk - Demokrati majú novú posilu z regionálnej politiky, do strany vstúpila trnavská poslankyňa Ľubica Horváthová – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

