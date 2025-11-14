|
Piatok 14.11.2025
Meniny má Irma
Denník - Správy
14. novembra 2025
Študenti v Poprade odišli po Ficovej prednáške so štrngotom kľúčov, jedna študentka ju nazvala agresívnou – VIDEO, FOTO
Predseda vlády Slovenskej republiky Robert Fico (SMER-SD) v piatok dopoludnia v ...
14.11.2025 (SITA.sk) - Predseda vlády Slovenskej republiky Robert Fico (SMER-SD) v piatok dopoludnia v Poprade prednášal študentom na tému Medzinárodné vzťahy v priestoroch okresného úradu. Zúčastnila sa na nej asi stovka študentov, tretiakov, z dvoch gymnázií a obchodnej akadémie. Časť z nich počas nej demonštratívne odišla štrngajúc pritom kľúčmi. Jedna zo študentiek nazvala prednášku agresívnou a nepríjemnou.
Fico sa vrátil do Popradu týždeň po takzvanom kriedovom incidente, keď študent miestneho gymnázia vyjadril svoj nesúhlas s plánovanou prednáškou na Spojenej škole Dominika Tatarku nápisom na chodníku i ceste pred školou. Vtedy ju premiér Fico zrušil. Následne v reakcii pre médiá počas brífingu k obnove popradskej nemocnice uviedol, že dôvodom zrušenia prednášky boli neodkladné pracovné záležitosti, nie udalosti pred spomínanou školou.
Na piatkovú prednášku na okresnom úrade prišla veľká časť študentov oblečená v čiernom. Jedna zo študentiek z Gymnázia na Kukučínovej ulici ešte stihla krátko pred vstupom do budovy v reakcii na udalosti zo záveru minulého týždňa napísať na asfalt kriedou "Zbavili sme sa ho raz a urobíme to znova".
Potvrdila, že na protest prišli študenti jej školy v čiernom. "Chceli by sme si aj vypočuť, čo nám chce povedať. Uvidíme, ako sa dnešok zbehne," uviedla. Vypočuť si ho chcel aj ďalší študent gymnázia Oliver. "Chcem vedieť, čo tam bude hovoriť. Nejdem tam s tým, že by som s tým súhlasil alebo to podporoval," dodal.
Premiér sa pred začiatkom prednášky ani po nej pre médiá nevyjadril, urobil tak iba prostredníctvom statusu na sociálnej sieti. "Práve v Poprade diskutujeme o medzinárodných vzťahoch, a predstavte si, máme aj rozdielne názory," napísal.
Predčasne z prednášky odišla študentka obchodnej akadémie Sarah. Stretnutie označila za nepríjemné, napäté, premiér bol podľa jej slov arogantný. "Pán premiér začal s tým, že bude počúvať naše názory, že nebude osočovať. Absolútne to nesplnil, lebo naše názory nepočúval, osočoval nás a keď sme mu položili nejakú otázku, neodpovedal na ňu," povedala pre médiá. Fico sa študentov podľa jej slov pýtal na to, či v čiernom prišli na kar, čo podľa nej nebolo vtipné.
"Nebolo to absolútne o nejakej medzinárodnej politike, bolo to iba osočovanie nás," povedala. Podľa jej slov premiér niekoľkokrát spomenul ruského prezidenta Vladimira Putina a o Rusku hovoril pozitívne. Krátko po Sarah vyšli z priestorov okresného úradu aj asi štyridsiati študenti, ktorí pri odchode štrngali s kľúčmi, jedna študentka niesla ukrajinskú vlajku.
"Keď mali možnosť diskutovať, odišli. No prišli ďalší, pripravení diskutovať a rešpektovať iný názor, lebo bez neho nie je slobodná diskusia a bez slobodnej diskusie nie je demokracia," napísal neskôr Fico na sociálnej sieti.
Niektorí študenti, ktorí ostali na prednáške až do konca, sa však o nej či o samotnom premiérovi negatívne nevyjadrili. "Najviac ma zaujali názory o vojne a o dvoch pohlaviach," poznamenal jeden zo študentov z obchodnej akadémie. Odchod svojich rovesníkov označil za trápny.
"Je to ich názor, kompletne ich vec, a ja s tým nemám problém, je to ich rozhodnutie. Nemal som dôvod odísť, zaujímal ma prejav kontroverzného človeka, až úplne do konca," doplnil ho Jakub z obchodnej akadémie, podľa ktorého išlo o užitočne strávený čas.
"Od začiatku po koniec to bolo celé neskutočne kontroverzné, každá jedna otázka bola dosť napätá. Minimálne zo začiatku od študentov, ktorí potom odišli," zhodnotil na záver.
Zdroj: SITA.sk - Študenti v Poprade odišli po Ficovej prednáške so štrngotom kľúčov, jedna študentka ju nazvala agresívnou – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
