 24hod.sk    Zo zahraničia

14. novembra 2025

Poľsko opätovne otvorí dva priechody na hraniciach s Bieloruskom


Poľská vláda oznámila, že krajina plánuje v pondelok znovu otvoriť dva priechody na hraniciach s Bieloruskom, ktoré uzavrela počas rusko-bieloruských vojenských cvičení. Platnosť ...



europe_and_africa_pictures_of_the_week_photo_gallery_24241 5bb18315439140388f451911bc0d34e6 676x451 14.11.2025 (SITA.sk) - Poľská vláda oznámila, že krajina plánuje v pondelok znovu otvoriť dva priechody na hraniciach s Bieloruskom, ktoré uzavrela počas rusko-bieloruských vojenských cvičení. Platnosť uzatvorenia priechodov Varšava predĺžila po tom, ako do poľského vzdušného priestoru preniklo 21 ruských dronov.


Poľské ministerstvo vnútra uviedlo, že Varšava zohľadňuje potreby „veľkej skupiny podnikateľov, dopravcov a ľudí cestujúcich za prácou“.

Podľa plánu by sa hraničné priechody Bobrowniki a Kuznica Bialostocka mali znovu otvoriť od pondelka 17. novembra, uviedlo ministerstvo vnútra.

Námestník poľského ministra vnútra Wiesław Szczepanski v piatok ráno v rozhovore pre rozhlasovú stanicu Polskie Radio povedal, že Varšava eviduje na hraniciach s Bieloruskom „menej narušení“.


Zdroj: SITA.sk - Poľsko opätovne otvorí dva priechody na hraniciach s Bieloruskom © SITA Všetky práva vyhradené.

