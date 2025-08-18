|
Pondelok 18.8.2025
Meniny má Elena, Helena
|Denník - Správy
18. augusta 2025
Demokrati odmietajú Dankov návrh na zredukovanie počtu samosprávnych krajov, ide o škodlivú recentralizáciu
Tagy: decentralizácia Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) podpredseda Demokratov Predseda Slovenskej národnej strany (SNS) Samosprávne kraje
Mimoparlamentná strana Demokrati odmieta návrh predsedu Slovenskej národnej strany (SNS)
18.8.2025 (SITA.sk) - Mimoparlamentná strana Demokrati odmieta návrh predsedu Slovenskej národnej strany (SNS) Andreja Danka na zredukovanie počtu samosprávnych krajov z ôsmich na štyri a tiež presun časti výkonu správy na okresné úrady. Strana to považuje za pokus o škodlivú recentralizáciu, a to bez preukázaných analýz a reálnych úspor.
Ochotu strán Smer-SD a Hlas-SD podporiť daný návrh len preto, že na jeho presadenie netreba ústavnú väčšinu, považujú Demokrati za dôkaz politického cynizmu, nie odbornej reformy. Podľa názoru tohto politického subjektu nie je potrebné prekresľovať mapy, ale zlepšovať služby pre občanov a posilňovať územnú samosprávu.
„Požadujeme, aby vládne strany zastavili nátlak na samosprávy a aby neprekopávali verejnú správu bez nezávislej analýzy vplyvov, bez jasného finančného a kompetenčného modelu, bez preukázania súladu s princípom subsidiarity a bez diskusie so zástupcami združení samospráv. Samospráva nie je bankomat vlády. Obce, mestá a kraje dlhodobo dokazujú, že hospodária zodpovedne a zvládajú aj krízové situácie – od pandémie, cez ekonomickými otrasmi podmienené výpadky daňových príjmov, až po zvládanie humanitárnych výziev," uviedol podpredseda Demokratov Juraj Šeliga. Dodal, že ak má štát šetriť, mal by začať od seba.
„Rušenie krajov je hlúpym nápadom, ktorý peniaze neušetrí, ale naopak, skomplikuje život občanom,“ myslí si Šeliga. Demokrati sú tiež toho názoru, že vláda prišla s populistickou témou zníženia počtu samosprávnych krajov preto, aby odpútala pozornosť od ekonomických problémov.
Generálny sekretár Demokratov a expert na regionálny rozvoj Peter Markovič sa vyjadril, že bez riadnej predloženej analýzy a odbornej diskusie s reprezentantmi samospráv využijú všetky parlamentné a ústavné nástroje na zablokovanie tohto návrhu.
Mimoparlamentná strana sa podľa neho nebude podieľať na krokoch, ktoré vracajú Slovensko späť do centralistického modelu, oslabujú regionálny rozvoj a odoberajú kompetencie tým, ktorí sú občanom najbližšie.
Ako alternatívu Demokrati vnímajú moderná verejná správa, založená na princípe malej a výkonnej vlády a dôslednej decentralizácie. Taktiež chcú v súlade s Európskou chartou miestnej samosprávy presadiť, aby sa kompetencie vykonávali na najnižšej možnej efektívnej úrovni.
„To znamená posilniť samosprávne kraje kompetenčne aj finančne, stabilizovať ich príjmy a zveriť im jasne zadefinované úlohy so zodpovedajúcim krytím. Na miestnej úrovni podporia dobrovoľné spájanie obcí, zdieľanie odborných kapacít a digitalizáciu back-office, aby sa kvalita služieb zvýšila bez politických zásahov do samosprávnej mapy," uvádza politický subjekt s tým, že presadiť chcú aj ústavnú ochranu samosprávy tak, aby do nej nebolo možné zasahovať obyčajnou väčšinou podľa momentálnej politickej vôle.
Vláda a centrálne úrady majú podľa Demokratov robiť len to, čo nie je efektívne zabezpečovať na nižšej úrovni, teda bezpečnosť, obranu, zahraničnú politiku, budovanie strategickej infraštruktúry či nastavovanie celoštátnych štandardov sociálnej, zdravotnej a vzdelávacej politiky.
„Je evidentné, že vláda dlhodobo nezvláda viaceré vlastné kompetencie a miesto riešenia strategických úloh sa zaoberá a mikromanažmentom detailov v množstve oblastí verejnej správy. Slovensko namiesto recentralizácie potrebuje presne opačný proces - odovzdanie vykonávania množstva konkrétnych úloh bližšie k občanom, osvedčeným samosprávnym krajom, mestám a obciam. Stojíme na strane krajov, miest a obcí, ktoré denne dokazujú, že vedia spravovať verejné zdroje a slúžiť obyvateľom lepšie než centrálna vláda. Preto odmietame politické experimenty v podobe šibrinkovania s číslami a prekresľovaním mapy a trváme na hlbokej systémovej, zodpovednej reforme verejnej správy, ktorá posilní kompetencie a financovanie samospráv a zlepší služby pre ľudí,“ uzavrel Markovič.
Zdroj: SITA.sk - Demokrati odmietajú Dankov návrh na zredukovanie počtu samosprávnych krajov, ide o škodlivú recentralizáciu © SITA Všetky práva vyhradené.
Najnižšia možná efektívna úroveň
