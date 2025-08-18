|
Pondelok 18.8.2025
Meniny má Elena, Helena
18. augusta 2025
V Bratislave sa uskutoční protest na podporu Slovákov žijúcich v Srbsku, vystavia aj fotografie z Báčskeho Petrovca
Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Kunsthalle Bratislava Platforma Otvorená kultúra! Premiér Slovenskej republiky Protest Srbsko Srbský prezident
V utorok bude v Bratislave protest na podporu Slovákov žijúcich v Srbsku. Vystavia aj fotografie z Báčskeho Petrovca. Informovala o tom platforma Otvorená Kultúra!, ktorá ...
18.8.2025 (SITA.sk) - V utorok bude v Bratislave protest na podporu Slovákov žijúcich v Srbsku. Vystavia aj fotografie z Báčskeho Petrovca. Informovala o tom platforma Otvorená Kultúra!, ktorá protest Držíme spolu so Slovákmi a Slovenkami v Srbsku organizuje spolu s platformou Študentstvo za Otvorenú Kultúru! Protest sa uskutoční v utorok 19. augusta o 19:00 pred budovou Kunsthalle.
Počas jednej hodiny pred galériou vystavia fotografie z občianskych protestov v Srbsku. Pôjde tak o symbolické gesto na podporu slovenskej menšiny a celej občianskej spoločnosti v Srbsku, ktoré čelia útokom za vyjadrovanie občianskeho postoja.
„Ide o identické fotografie, ktoré 10. augusta 2025 vystavila aktívna občianska skupina v Báčskom Petrovci. Výstava však nevydržala. Prívrženci vládnucej Srbskej pokrokovej strany (SNS) a prezidenta Vučića ju strhli a zničili, účastníkov a účastníčky fyzicky napadli. Polícia, hoci prítomná, sa len prizerala," pripomenuli organizátori.
Fotografie podržia vo vlastných rukách ako prejav solidarity a vzdoru. V úvode protestného zhromaždenia budú príhovory, v rámci ktorých sa vyjadria aj príslušníci slovenskej menšiny v Báčskom Petrovci.
„Nasledujúcu hodinu budú expozíciu sprevádzať zvukové nahrávky z útoku na výstavu a fragmenty rozhovoru s účastníkom jedného z útokov, vizuálnym umelcom Jánom Triaškom. Na podujatí sa osobne zúčastnia aj samotné organizátorky a organizátori výstavy v Báčskom Petrovci," priblížili organizátori a podotkli, že miesto konania protestu nie je náhodné.
„V Kunsthalle, ktorú aktuálne spravuje Slovenská národná galéria, sa donedávna nachádzala expozícia organizovaná Veľvyslanectvom Srbskej republiky. Mala prorežimný naratív, pričom samotná galéria výstavu vo svojej komunikácii vôbec neuvádzala. Vyplýva z toho, že slovenské vedenie ministerstva kultúry podporuje autoritársky režim srbského prezidenta Vučića, ktorý útočí na protestujúcich," priblížili organizátori, ktorý za hanebné označili aj správanie najvyšších predstaviteľov vládnej koalície. Tí útok na slovenských krajanov neodsúdili a nepožadujú jeho vyšetrenie.
„Slováci a Slovenky boli pritom nezákonne napadnutí s tichou asistenciou polície. Vláda Roberta Fica (Smer-SD) sa nezastala vlastnej menšiny, pretože sa nestotožnila s jej politickými názormi," doplnila platforma Otvorená Kultúra!, ktorá ostro odsudzuje akékoľvek útoky na umenie a umelcov, ktorí vyjadrujú svoj občiansky postoj.
„Umlčiavanie hlasu umenia je v demokratickom systéme neprijateľné. Hlas umenia sa umlčiava tam, kde nesmie byť pomenovaná pravda. Otvorená Kultúra! drží s tými, ktorí umením vzdorujú autokracii. Držíme s tými, ktorých hlas sa pokúšajú umlčať," uzavreli organizátori protestu.
Zdroj: SITA.sk - V Bratislave sa uskutoční protest na podporu Slovákov žijúcich v Srbsku, vystavia aj fotografie z Báčskeho Petrovca © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Kunsthalle Bratislava Platforma Otvorená kultúra! Premiér Slovenskej republiky Protest Srbsko Srbský prezident
