Demokrati podávajú podnet na ÚVO pre polokošele Šutaja Eštoka zo škrupín kávových zŕn za 20 miliónov – VIDEO

Milióny na polokošele

Súťaž v stave predkladania ponúk

Zásahy policajtov v kritickom počasí

19.3.2025 (SITA.sk) - Strana Demokrati sa v súvislosti s tendrom ministerstva vnútra na tričká a polokošele pre policajtov, hasičov a lesníkov obracia na Úrad pre verejné obstarávanie . „Polokošele pre policajtov, hasičov a lesníkov majú byť vyrobené z kávových zŕn a spornou podmienkou pre súťaž napríklad je, že firma musela už v predošlom období dostať zákazku v tejto oblasti za milión eur,“ uviedla strana.Demokrati sú presvedčení, že ide o eliminačné kritérium, ktoré je v rozpore so zákonom. Podľa predsedu strany Jaroslava Naďa zaujímajú ministra vnútra Hlas-SD ) kšefty a biznis, no realitou je rozpadnutý Policajný zbor , zvýšená kriminalita a žiadna reálna schéma podpory a rozvoja ministerstva.„Už v decembri som informoval o stoličkách, ktoré Šutaj Eštok obstarával s, hovorovo povedané, niekoľkotisícovou nevysvetlenou vatou. Teraz tu máme podozrivú zákazku za milióny na polokošele pre policajtov, hasičov a lesníkov. Obraciame sa na Úrad pre verejné obstarávanie, aby postup ministerstva a sporné podmienky súťaže prešetril,“ povedal Naď.V popise požiadaviek na výrobok sa píše, že „použité polyamidové vlákno je modifikované škrupinami kávových zŕn“. Zákazku za vyše 20 miliónov eur bez DPH sprevádzajú pochybnosti, či nie je ušitá na mieru pre vopred vybranú firmu, konkrétne sa hovorí o firme zo Spišskej Novej Vsi.Podľa informácií Denníka N túto spoločnosť v minulosti stíhali pre podozrenia z machinácií pri verejnom obstarávaní za súťaž z roku 2018, keď vládol Smer Most-Híd , a tiež sa týkala tričiek a polokošieľ. Stíhanie pred dvoma rokmi zastavila špeciálna prokuratúra. Rezort vnútra reagoval, že špecifikácia uniforiem a použitých materiálov na ich výrobu vychádza z požiadaviek výkonu služby príslušníkov Policajného zboru.„Aktuálne prebieha súťaž v stave predkladania ponúk - tričká a polokošele pre policajtov, hasičov a lesníkov s predpokladanou hodnotou takmer 24 miliónov eur bez DPH. Do súťaže so špecifikáciou, v ktorej je obsiahnuté vlákno modifikované škrupinami kávových zŕn, sa môžu zapojiť akékoľvek firmy, keďže takýto materiál je na trhu s vláknami dostupný,“ uviedol rezort.Ministerstvo vnútra stanovilo špecifikáciu základného materiálu na polokošele „z dôvodu zvyšovania kvality a funkčných vlastností polokošieľ“. Zdôrazňuje, že modifikácia vlákna škrupinami kávových zŕn zabezpečuje zvyšovanie hodnoty funkčného vlákna a vysokú termoizoláciu.Navyše pri tričkách aj s použitím vlákna modifikovaného prírodnou a pre človeka nedráždivou látkou odpudzujúcou kliešte. Rezort vnútra argumentuje, že prevažná časť zásahov policajtov a hasičov prebieha v kritickom počasí, v zime, daždi, snehu či silnom vetre.„Policajtom, hasičom a zamestnancom okresných úradov dáme nové, špičkové oblečenie s termoizolačnými vlastnosťami. Túto technológiu úpravy vlákien využívajú už niekoľko rokov aj ozbrojené sily. Keď niekomu prekáža, že bezpečnostné zložky rezortu vnútra budú mať konečne po rokoch kvalitné oblečenie, tak zrejme nikdy nepracoval vonku v každom počasí,” povedal minister vnútra Matúš Šutaj Eštok.