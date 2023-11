Demokrati prijali desiatky nových členov a Naď uvažuje o predsedníctve strany (video)

aktualizované 7. novembra 2023, 15:28



Majú úmysel nastaviť vládne zrkadlo

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Zloženie nového predsedníctva

7.11.2023 (SITA.sk) -Strana Demokrati ostáva na politickej scéne. Na utorkovej tlačovej besede to uviedol predseda Demokratov Eduard Heger . Dodal však, že sa rozhodol vyvodiť osobnú zodpovednosť za volebný výsledok (strana sa nedostala do Národnej rady SR, vo voľbách získali 2,93 percenta hlasov) a nemá v úmysle opätovne sa uchádzať o post predsedu strany.Doplnil, že politický subjekt je odborným, skúseným a odvážnym hlasom a majú v úmysle nastavovať vláde zrkadlo. Nová vláda podľa neho funguje dva týždne a za ten čas sa štát podľa bývalého premiéra ocitol v rozklade.Necelé dva týždne tejto vlády podľa Hegera ukázali, že slovenská politická scéna potrebuje skúsenú a tvrdú opozíciu. „Naša strana je finančne stabilizovaná a fungujeme ako každá štandardná strana na svete,“ uviedol predseda strany.Dodal, že fungujú ako z členských príspevkov, tak aj z príspevkov od verejnosti. Heger tiež tvrdí, že od volieb prijali viac ako 130 nových členov a momentálne strana Demokrati zahŕňa 350 členov.Heger doplnil, že majú v pláne prijímať ďalších členov a vyzval sympatizantov, aby sa pridali. Zároveň sa vyjadril, že regióny sú pre nich dôležité, a preto plánujú budovať aj regionálne štruktúry, a to ako na okresnej úrovni, tak i na úrovni miest a obcí.Snem strany budú mať v Prešove 2. decembra. Heger zdôraznil, že k danému dňu celé predsedníctvo zloží funkciu a zvolia si nové.Bývalý minister obrany a člen Demokratov Jaroslav Naď uviedol, že bude uvažovať o tom, či sa bude uchádzať o pozíciu predsedu strany. Rozhodujúce podľa neho budú stretnutia v regiónoch.„Rozhodnutie spravím v najbližších dňoch tak, aby sme vedeli našim členom pred samotným snemom povedať, či budem, alebo nebudem kandidovať na túto funkciu,“ vyjadril sa.Zdôraznil, že nad tým veľmi vážne uvažuje. O kandidatúre na tento post začal podľa svojich slov reálne uvažovať po tom, ako im Heger oznámil, že sa nemieni opätovne uchádzať o post predsedu strany.