Vláda ide podľa Nadácie zastavme korupciu vydierať ľudí, majú si vybrať medzi neziskovkami a rodičovským bonusom (video)

Neziskovky budú poškodené

Zmena by priniesla výpadok financií

Vyžaduje dôkladné posúdenie

7.11.2023 (SITA.sk) - Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš Hlas-SD ) oznámil zmenu financovania tzv. rodičovského bonusu. Ide o sumu, ktorú prvýkrát v tomto roku dostávajú rodičia k dôchodku za každé pracujúce dieťa.Po novom nemá ísť o časť sociálnych odvodov pracujúcich detí, ale o darovanie dvoch percent dane z príjmu svojim rodičom na penzii namiesto toho, aby ich deti venovali neziskovke.„Vláda Roberta Fica tak začína plniť jeho vyhrážky, že jeho úhlavným nepriateľom budú mimovládky. Týmto krokom však poškodí nielen protikorupčným neziskovkám, ale napríklad aj neziskovkám, ktoré pomáhajú starým, či ťažko chorým ľuďom. Navyše proti sebe rozoštváva spoločnosť, keď umelo vytvára súťaž o dve percentá z daní medzi občianskymi organizáciami a dôchodcami," uviedla Nadácia zastavme korupciu Šéf rezortu práce a sociálnych vecí Erik Tomáš avizuje úplnú zmenu podstaty asignácie dvoch percent dane z príjmu na Slovensku.Najvyšší predstaviteľ mimovládnych neziskových organizácií v poradných orgánoch vlády Marcel Zajac tak reagoval na zámer nahradiť rodičovský dôchodok v súčasnej podobe tým, že deti budú môcť prispieť svojim rodičom na dôchodku dvomi percentami z ich dane z príjmov. Táto zmena sa má pritom zaviesť už odbudúceho roka.„Táto zmena by priniesla úplný výpadok významnej časti financií, ktoré dnes neziskové organizácie používajú na napĺňanie svojich verejnoprospešných cieľov. Z dát, ktorými štát disponuje, vyplýva, že väčšina financií z asignácie 2 % je dlhodobo využívaná najmä v oblasti sociálnej a zdravotnej starostlivosti, ako aj v oblasti vzdelávania a kultúry,“ konštatoval Zajac.Doteraz, aj za predchádzajúcich vlád Roberta Fica a Petra Pellegriniho , podľa neho bývalo dobrým zvykom, že vláda takéto zásadné zmeny vopred prediskutovala so svojimi partnermi a poradnými orgánmi, v tomto prípade s Radou vlády pre mimovládne neziskové organizácie.Každá zmena asignačného modelu by podľa Zajaca mala prejsť dôkladným posúdením možných dopadov, pretože môže znamenať vážny výpadok v poskytovaní služieb a starostlivosti pre občanov, ktorú v súčasnosti štát nedokáže efektívne zabezpečiť vo svojej réžii.„Pomoc našim rodičom – aj formou vyplácania dôchodkov - považujeme za nepochybne dôležitú tému. Pri takejto zásadnej systémovej zmene a téme, ktorá môže mať negatívny dopad na poskytovanie sociálnych služieb aj na ďalšie oblasti ako je zdravotníctvo, či školstvo, však nevidíme žiadny dôvod vec primať v zrýchlenom konaní, ako to v utorok avizoval minister Tomáš," povedal.Verí, že táto téma bude predmetom najbližšieho rokovania Rady vlády pre mimovládne neziskové organizácie, ktoré je riadne plánované na 5. decembra tohto roka.