Tieto tipy na zdravé raňajky vôbec nie sú nuda!

7.11.2023 (SITA.sk) - Vraví sa, že raňajky sú kľúčovým jedlom dňa a keď k ním pridáte vitamínovú bombu, môžete si pripraviť chutný a zdravý štart do dňa. Máme pre vás tipy a inšpirácie na zdravé raňajky, ktoré vás nebudú nudiť.Ovsené vločky sú výborným základom pre zdravé raňajky. Pripravte si ich s mliekom alebo jogurtom, pridajte plátky banánu a posypte orieškami alebo semienkami. K tomu si dajte pohárik čerstvej pomarančovej šťavy , ktorá vám dodá energiu a potrebný vitamín C.Avokádo je plné zdravých tukov a vlákniny. Rozotrite avokádo na krajec celozrnného toastu s cottage cheesom a posypte soľou, čiernym korením a trochou chilli papričiek. Avokádový toast môžete doplniť bobulami z hrozna. K tomu sa perfektne hodí jablkovo-hroznovo-malinová šťava. Úžasná vyvážená kombinácia vám určite osladí deň.Španielska omeleta, taktiež známa ako tortilla, je bohatým zdrojom bielkovín a vitamínov. Môžete si ju pripraviť so syrom, paradajkami, paprikou a špenátom. Odporúčame k nej šťavu z červeného pomaranča v ohnivej farbe a vyváženej sladkokyslej citrusovej chuti, ktorú si zamilujete. Naviac, červený pomaranč má ešte rozmanitejšie zloženie vitamínov a minerálov ako bežný pomaranč.Quinoa je plná bielkovín a živín. Uvarte ju podľa pokynov na obale a podávajte s kúskami manga, kiwi, granátovým jablkom a trochou medu. Ak milujete exotické chute je to to pravé orechové. Ak si chcete umocniť exotickú chuť, vyskúšajte k tomu Pink Dragon – mix 100% ovocných štiav z hrozna, jablka, dračieho ovocia, maracuji kokosu.Chia semienka sú skvelým zdrojom vlákniny a omega-3 mastných kyselín. Zmiešajte ich s mandľovým mliekom a nechajte napučať. Pridajte plátok čerstvého ovocia ako sú maliny a kivi a doprajte si pohár pomarancovo-mangovo-mrkvovej šťavy. Skvelá kombinácia chutí je zaručená!Pre tých, čo preferujú zeleninu na raňajky, je zeleninové smoothie skvelou voľbou. Zmiešajte špenát, banán, avokádo a kokosové mlieko. Môžete pridať trošku medu pre sladkosť a pohár čerstvej uhorkovej šťavy s kivi a spirulinou. Táto zelená vzpruha pomáha v boji proti únave.Tvaroh je bohatý na bielkoviny a vápnik. Zmiešajte ho s kúskami jahôd, čučoriedok alebo broskýň a pokvapkajte medom. To môžete doplniť o pohár čerstvého ovocného koktejlu v kombinácii ananás-pomaranč-maracuja, 100% priamo lisovaná ovocná šťava, ktorú nájdete v chladiacich boxoch vo väčšine potravín po celom Slovensku.A prečo si dopriať ovocné štavy od Rauch Juice Bar? Sú čerstvé a priamo lisované 100% ovocné šťavy, plné vitamínov, minerálov a antioxidantov, ktoré posilnia váš imunitný systém a prispievajú k celkovému zdraviu. Široká paleta chutí ponúka jednodruhové i miešané šťavy, ktoré vás osviežia a dodajú vám potrebnú energiu počas dňa. Ochutnajte klasický alebo červený pomaranč, Pink Dragon s dračím ovocím, mix pomaranč-mango-mrkva alebo Green Glory s uhorkou, kiwi a spirulinou. Každá z týchto variácií je pripravená s láskou a starostlivosťou, aby ste si mohli vychutnať tú najlepšiu kvalitu. Samozrejmosťou je vegan certifikát a šetrný obal, ktorý využíva 100% rePET materiál. Rauch Jucie Bar ovocné šťavy sú skvelou voľbou pre každého, kto dbá o svoje zdravie a chce si dopriať niečo chutné a zároveň prospešné. Nájdete ich v chladiacich boxoch vo väčšine predajní potravín po celom Slovenku. Doprajte si zdravie a chuťové potešenie v jednej fľaši!Viac informácií nájdete na www.rauch.cc/sk Informačný servis