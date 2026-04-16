|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 16.4.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Dana, Danica
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
15. apríla 2026
Demokrati prišli so závažným obvinením, Orbán vraj na priamu žiadosť Fica navozil na hranicu migrantov – VIDEO
Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Maďarský premiér migračná kríza Migranti Minister vnútra SR Parlamentné voľby Premiér Slovenskej republiky
Zdieľať
16.4.2026 (SITA.sk) - Demokrati prišli so závažným obvinením. Víťaz maďarských volieb Péter Magyar podľa nich potvrdil, že migračná kríza na Slovensku bola umelo vytvorená. Na tlačovej besede Demokrati odprezentovali časť oficiálneho vystúpenia budúceho maďarského premiéra, kde potvrdil, že Viktor Orbán dal pred voľbami v roku 2023 na priamu žiadosť slovenského premiéra Roberta Fica (Smer-SD) na hranicu navoziť migrantov.
„Fico sa neštíti absolútne ničoho a slová nového maďarského premiéra potvrdzujú, ako ďaleko je slovenský predseda vlády schopný zájsť, aby získal a udržal si moc. Ak je pravda, že si vedome nechal asistovať pri vytváraní migračnej krízy na našich hraniciach, ide o cynické zneužitie bezpečnostnej témy na manipuláciu verejnosti a šírenie strachu,“ vyhlásil predseda Demokratov Jaroslav Naď.
Zdôraznil, že takéto konanie je neprijateľné a navyše aj nebezpečné pre Slovensko. Demokrati vyzvali Fica, aby tieto závažné obvinenia okamžite vysvetlil.
„Občania majú právo vedieť, či ich premiér vedome spolupracoval na destabilizácii situácie v krajine len preto, aby získal politické body,“ dodal Naď s tým, že v tejto veci zvažuje aj prípadnú trestnoprávnu rovinu. Na slová Mygara poukázal aj poslanec Hnutia Slovensko a exminister vnútra Roman Mikulec.
„Pamätáte si akciu na hraniciach, keď nastúpila súčasná vláda? Keď Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) tvrdil, že vyriešil migračnú krízu? Už vtedy som hovoril, že to je blbosť a že žiadnu migračnú krízu nevyriešil, pretože Viktor Orbán im vtedy pomáhal v predvolebnej kampani, keď posielal migrantov z maďarskej hranice na slovenskú hranicu,“ uviedol Mikulec vo videu na sociálnej sieti s tým, že teraz to potvrdil aj budúci maďarský premiér Magyar.
Víťaz parlamentných volieb v Maďarsku povedal, že Orbán vtedy prepustil vyše 2 200 prevádzačov a posielal migrantov na slovenskú hranicu, aby pomohol Ficovi vo voľbách. Slová Magyara by sa podľa neho mali šíriť ďalej, aby všetci vedeli o tom, čo je slovenský premiér schopný urobiť pre svoju politickú budúcnosť. Časti prejavu Pétera Magyara zdieľali Demokrati aj Hnutie Slovensko.
„Na rozdiel od Viktora Orbána neprepustíme 2 200 právoplatne odsúdených ľudí, pašerákov z maďarských väzníc. Nebudeme voziť migrantov na slovenskú hranicu, ak to práve vyžaduje záujem nášho slovenského socialistického kamoša vo volebnej kampani,“ povedal Magyar.
Magyar tak podľa Hnutia Slovensko usvedčil Fica a Orbána zo zneužitia prevádzačov a migrantov v slovenskej predvolebnej kampani. Migračná vlna pred slovenskými voľbami tak nebola podľa nich náhoda, ale výsledok politického kalkulu. Situácia z roku 2023 bola podľa Mikulca vedome vytvorenou krízou. Ide tak o závažné obvinenia, ktoré spochybňujú férovosť politického súboja pred voľbami.
„Ak sa potvrdí, že Robert Fico vedome spolupracoval na vytváraní migračného tlaku a následne ho zneužíval na šírenie strachu, ide o absolútne nehanebné zlyhanie. Bezpečnosť občanov Slovenska bola použitá ako nástroj na získanie moci. Toto nie je politický boj, ale vedomé ohrozenie ľudí,“ zdôraznil.
Podobne ako Demokrati, aj Hnutie Slovensko preto zvažuje právne kroky. Mikulec súčasne pripomenul aj náhlu zmenu po voľbách, kedy sa migračná vlna prakticky zo dňa na deň zastavila. Podľa neho to tak potvrdzuje, že išlo o účelovo riadený proces.
„Kým to Ficovi politicky vyhovovalo, migranti prúdili cez Slovensko ďalej do Českej republiky. Keď bolo po voľbách, hranice sa opäť uzavreli,“ dodal Mikulec. Predseda Hnutia Slovensko Igor Matovič zdôraznil váhu zdroja, z ktorého tieto informácie pochádzajú. Upozornil, že tu nejde o fabuláciu opozície, ale hovorí to človek, ktorý bol v tom čase pravou rukou Viktora Orbána a dnes vyhral voľby v Maďarsku.
„Človek z najbližšieho okolia Orbána potvrdzuje, že tisíce migrantov boli koordinovane posielané na slovenské hranice práve v čase, keď Fico na tejto téme robil svoju kampaň,“ dodal Matovič.
Premiér tak podľa jeho slov využil strach občanov, vedome ho živil a profitoval zo situácie, ktorú mu pomohol vytvoriť jeho spojenec. Hnutie na záver vyzvalo na dôkladné prešetrenie celej veci.
„Ak sa tieto podozrenia potvrdia, pôjde o jeden z najvážnejších prípadov zneužitia témy bezpečnosti štátu na politické účely v novodobej histórii Slovenska,“ uzavrel Mikulec.
Zdroj: SITA.sk - Demokrati prišli so závažným obvinením, Orbán vraj na priamu žiadosť Fica navozil na hranicu migrantov – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Má Ukrajina v budúcnosti vstúpiť do Európskej únie? Slováci v tom majú jasno
<< predchádzajúci článok
DataCentrum ministerstva vnútra dostane štyri milióny eur z plánu obnovy, použité budú na boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí
