Štvrtok 16.4.2026
Meniny má Dana, Danica
15. apríla 2026
DataCentrum ministerstva vnútra dostane štyri milióny eur z plánu obnovy, použité budú na boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí
Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Korupcia Plán obnovy a odolnosti SR Pranie špinavých peňazí
Rozpočtová organizácia DataCentrum Ministerstva vnútra SR ...
16.4.2026 (SITA.sk) - Rozpočtová organizácia DataCentrum Ministerstva vnútra SR dostane z Plánu obnovy a odolnosti SR 4 milióny eur bez DPH. Vyplýva to zo stredajšieho rozhodnutia vlády. Tieto finančných prostriedkov majú byť použité na "nákup nových hardvérových sieťových zariadení a hardvérového vybavenia, vrátane komponentov nevyhnutných na efektívne fungovanie inštitúcií verejnej správy" v rámci boja proti korupcii a praniu špinavých peňazí.
"Zámerom projektu je zabezpečiť nové hardvérové sieťové zariadenia pre verejnú správu, ktoré zefektívnia administratívne činnosti, posilnia kapacity verejnej správy na viacerých úrovniach a zlepšia technické podmienky pre plnenie úloh v oblasti boja proti korupcii a praniu špinavých peňazí. Projekt zároveň prispeje k modernizácii infraštruktúry, čím sa zvýši efektívnosť, transparentnosť a bezpečnosť procesov," uviedol rezort vnútra.
Zdroj: SITA.sk - DataCentrum ministerstva vnútra dostane štyri milióny eur z plánu obnovy, použité budú na boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí © SITA Všetky práva vyhradené.
"Zámerom projektu je zabezpečiť nové hardvérové sieťové zariadenia pre verejnú správu, ktoré zefektívnia administratívne činnosti, posilnia kapacity verejnej správy na viacerých úrovniach a zlepšia technické podmienky pre plnenie úloh v oblasti boja proti korupcii a praniu špinavých peňazí. Projekt zároveň prispeje k modernizácii infraštruktúry, čím sa zvýši efektívnosť, transparentnosť a bezpečnosť procesov," uviedol rezort vnútra.
Zdroj: SITA.sk - DataCentrum ministerstva vnútra dostane štyri milióny eur z plánu obnovy, použité budú na boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Korupcia Plán obnovy a odolnosti SR Pranie špinavých peňazí
