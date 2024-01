Demokrati vyjadrili podporu Korčokovi. Fico chce uzavrieť kruh a ovládnuť všetky inštitúcie, obáva sa Naď

Princípy spravodlivosti a právneho štátu

Ficove ovládnutie všetkých inštitúcií

16.1.2024 (SITA.sk) - Strana Demokrati vyjadrila podporu občianskemu kandidátovi na prezidenta Ivanovi Korčokovi. Informoval o tom Korčok s tým, že prijal pozvanie predsedníctva Demokratov , aby predstavil svoju víziu výkonu prezidentského úradu. Slovensko podľa neho potrebuje rovnováhu a tiež prezidenta, ktorý sa slušne, no rázne ozve vždy, keď to bude potrebné.„Naďalej platí, že na funkciu prezidenta SR kandidujem ako občiansky kandidát a prijmem podporu každej demokratickej politickej strany, ktorá sa stotožní s mojou predstavou výkonu prezidentskej funkcie," vyhlásil Korčok.Predsedníctvo Demokratov jednohlasne vyjadrilo podporu Korčokovi. Ako uviedol predseda strany Jaroslav Naď, pre Demokratov je kľúčové, že majú s kandidátom na prezidenta rovnaký pohľad na princípy spravodlivosti, ochrany právneho štátu, demokracie, bezpečnosti a obrany. Podľa Demokratov sú tieto princípy počas vlády Roberta Fica (Smer-SD) ohrozené.„Podľa nás spĺňa práve Korčok zásadné predpoklady, ktorými by ako prezident dôstojne a so správne nastaveným hodnotovým rebríčkom reprezentoval záujmy občanov. Pre Slovensko je z nášho pohľadu tiež kľúčová jasnosť a čitateľnosť prezidenta aj v zahraničnej politike, a to všetko vidíme v osobe skúseného a medzinárodne uznávaného diplomata Korčoka” vyhlásil Naď a dodal, že Petra Pellegriniho (Hlas-SD) je potrebné vnímať ako jednoznačného kandidáta Fica.„Bude konať výlučne na základe pokynov súčasného premiéra. Aj preto strana Demokrati nabáda opozičné politické spektrum, aby sa zjednotilo v podpore jedného silného kandidáta Ivana Korčoka," dodal Naď, podľa ktorého chce Fico v prezidentských voľbách uzavrieť kruh a absolútne ovládnuť všetky inštitúcie, aby sebe a svojim ľuďom zaručil bezstarostný spánok. „Nesmieme to dovoliť. Ak vyhrá Pellegrini, naplní sa najhorší scenár únosu Slovenskej republiky,” uzavrel Naď.