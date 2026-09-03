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03. septembra 2026
Demokrati žiadajú zvolanie Bezpečnostnej rady SR, upozorňujú na hybridné hrozby – VIDEO
Demokrati žiadajú Bezpečnostnú radu SR. V súvislosti so sériou udalostí v Európe, vrátane zmareného útoku dronom na nemeckom letisku Lipsko/Halle a pripravovaného ...
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V súvislosti so sériou udalostí v Európe, vrátane zmareného útoku dronom na nemeckom letisku Lipsko/Halle a pripravovaného podpaľačského útoku na závod vyrábajúci bezpilotné systémy na východe Slovenska, žiada opozičná strana Demokrati zvolanie Bezpečnostnej rady SR na tému hybridných hrozieb.
Zároveň Demokrati žiadajú bezpečnostný audit kritickej a strategickej infraštruktúry, vrátane energetiky, dopravy, nemocníc, vodárenskej infraštruktúry, komunikácií a strategických podnikov. Ako ďalej strana zdôraznila, vládu vyzýva aj na preverenie ochrany strategických objektov pred dronovými útokmi, sabotážou a kybernetickými útokmi a na otestovanie pripravenosti prevádzkovateľov na kombinované hybridné incidenty a koordinácie polície, ozbrojených síl, spravodajských služieb a hasičov. Do 30 dní by mal podľa Demokratov kabinet predložiť prvé výsledky auditu spolu s konkrétnym harmonogramom odstránenia zistených nedostatkov.
Naď upozorňuje na riziko hybridných hrozieb
„Vláda nemôže čakať, kým sa útok na slovenskú kritickú infraštruktúru skutočne stane. Žiadame preto, aby Bezpečnostná rada SR bezodkladne vyhodnotila pripravenosť štátu a aby vláda nariadila komplexný bezpečnostný audit kritickej a strategickej infraštruktúry. Musíme presne vedieť, kde máme slabé miesta, kto je za ich odstránenie zodpovedný a dokedy budú odstránené,“ uviedol podpredseda strany Juraj Šeliga.
Podľa predsedu strany Jaroslava Naďa si Slovensko nemôže nahovárať, že hybridné hrozby sa nás netýkajú. „Sme súčasťou EÚ a NATO a máme strategické podniky, energetickú infraštruktúru, dopravné uzly aj výrobné kapacity, ktoré môžu byť pre protivníka zaujímavým cieľom. Úlohou vlády je pripraviť štát na útok skôr, ako príde, nie až po tom, čo niečo vybuchne, zhorí alebo prestane fungovať,“ zdôraznil Naď.
Doplnil, že hybridné hrozby dnes nepredstavujú iba kybernetické útoky či dezinformácie, ale rizikom sú aj sabotáž, útoky na strategické podniky, dronové incidenty či zásahy proti energetickej, dopravnej a komunikačnej infraštruktúre. Ich dôsledkom môžu byť podľa Demokratov rozsiahle materiálne škody, výpadky základných služieb a ohrozenie života a zdravia obyvateľov.
Polícia prekazila pripravovaný útok na výrobný závod
Príslušníci protizločineckej jednotky Úradu boja proti organizovanej kriminalite Prezídia Policajného zboru prekazili pripravovaný podpaľačský útok na výrobný závod na východnom Slovensku. Ako polícia informovala v utorok 25. augusta, cieľom útoku mal byť objekt, v ktorom sa vyrábajú bezpilotné systémy.
V prípade, že by k útoku došlo, hrozil podľa polície rozsiahly požiar, ohrozenie života a zdravia osôb a škoda veľkého rozsahu. V objekte sa v čase útoku mohlo predbežne nachádzať približne 70 zamestnancov, pričom hodnota majetku vo výrobnej hale podľa doterajších zistení dosahuje desiatky miliónov eur.
Okresný súd Prešov v tejto súvislosti vzal do väzby jedného občana Ukrajiny a jedného občana Lotyšska obvinených z trestného činu všeobecného ohrozenia. Ďalšieho obvineného Ukrajinca, naopak, prepustil zo zadržania. Ďalším obvineným v tejto veci je Lotyš, ktorého zadržali v Nemecku a čaká na vydanie na Slovensko.
Zdroj: SITA.sk - Demokrati žiadajú zvolanie Bezpečnostnej rady SR, upozorňujú na hybridné hrozby – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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