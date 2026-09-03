Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 3.9.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Belo
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

03. septembra 2026

Holandské úrady hlásia deväť prípadov infekcie vírusom západonílskej horúčky


Tagy: Komáre Západonílska horúčka západonílsky vírus

Vírus môže popri príznakoch podobných chrípke vyvolať aj závažné neurologické komplikácie. Holandské zdravotnícke úrady vo štvrtok oznámili, že v posledných týždňoch zaznamenali deväť ...



Zdieľať
mosquito fighting_drones_38050 676x451 3.9.2026 (SITA.sk) - Vírus môže popri príznakoch podobných chrípke vyvolať aj závažné neurologické komplikácie.


Holandské zdravotnícke úrady vo štvrtok oznámili, že v posledných týždňoch zaznamenali deväť prípadov infekcie vírusom západonílskej horúčky, ktorý prenášajú komáre. Krajina už v auguste hlásila aj jedno úmrtie na toto ochorenie.

Infikované komáre


Holandský Národný inštitút verejného zdravia a životného prostredia (RIVM) uviedol, že väčšinu prípadov diagnostikovali v nemocniciach.

„Títo pacienti sa nakazili vírusom po uštipnutí infikovaným komárom. K nákazám došlo v provinciách Utrecht, Severné Brabantsko, Severné Holandsko a Južné Holandsko,“ uviedol RIVM.

Inštitút už 26. augusta informoval o jednom úmrtí. V tom čase evidoval v roku 2026 celkovo tri prípady infekcie.

Nezabíja, ale...


Infekcia vírusom západonílskej horúčky prebieha vo väčšine prípadov bez príznakov alebo s prejavmi podobnými chrípke.

U časti pacientov však môže spôsobiť závažné neurologické ochorenie, napríklad encefalitídu alebo meningitídu. Proti vírusu zatiaľ nie je dostupná schválená vakcína ani špecifická preventívna liečba.

Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) evidovalo k 26. augustu takmer 900 prípadov v najmenej 15 európskych krajinách.


Zdroj: SITA.sk - Holandské úrady hlásia deväť prípadov infekcie vírusom západonílskej horúčky © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Komáre Západonílska horúčka západonílsky vírus
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Kaufland znižuje ceny viac ako tisíc výrobkov, domácnostiam chce uľahčiť náročnejší september
<< predchádzajúci článok
Demokrati žiadajú zvolanie Bezpečnostnej rady SR, upozorňujú na hybridné hrozby – VIDEO

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 