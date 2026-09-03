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03. septembra 2026
Holandské úrady hlásia deväť prípadov infekcie vírusom západonílskej horúčky
Vírus môže popri príznakoch podobných chrípke vyvolať aj závažné neurologické komplikácie. Holandské zdravotnícke úrady vo štvrtok oznámili, že v posledných týždňoch zaznamenali deväť ...
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3.9.2026 (SITA.sk) - Vírus môže popri príznakoch podobných chrípke vyvolať aj závažné neurologické komplikácie.
Holandské zdravotnícke úrady vo štvrtok oznámili, že v posledných týždňoch zaznamenali deväť prípadov infekcie vírusom západonílskej horúčky, ktorý prenášajú komáre. Krajina už v auguste hlásila aj jedno úmrtie na toto ochorenie.
Holandský Národný inštitút verejného zdravia a životného prostredia (RIVM) uviedol, že väčšinu prípadov diagnostikovali v nemocniciach.
„Títo pacienti sa nakazili vírusom po uštipnutí infikovaným komárom. K nákazám došlo v provinciách Utrecht, Severné Brabantsko, Severné Holandsko a Južné Holandsko,“ uviedol RIVM.
Inštitút už 26. augusta informoval o jednom úmrtí. V tom čase evidoval v roku 2026 celkovo tri prípady infekcie.
Infekcia vírusom západonílskej horúčky prebieha vo väčšine prípadov bez príznakov alebo s prejavmi podobnými chrípke.
U časti pacientov však môže spôsobiť závažné neurologické ochorenie, napríklad encefalitídu alebo meningitídu. Proti vírusu zatiaľ nie je dostupná schválená vakcína ani špecifická preventívna liečba.
Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) evidovalo k 26. augustu takmer 900 prípadov v najmenej 15 európskych krajinách.
Zdroj: SITA.sk - Holandské úrady hlásia deväť prípadov infekcie vírusom západonílskej horúčky © SITA Všetky práva vyhradené.
Holandské zdravotnícke úrady vo štvrtok oznámili, že v posledných týždňoch zaznamenali deväť prípadov infekcie vírusom západonílskej horúčky, ktorý prenášajú komáre. Krajina už v auguste hlásila aj jedno úmrtie na toto ochorenie.
Infikované komáre
Holandský Národný inštitút verejného zdravia a životného prostredia (RIVM) uviedol, že väčšinu prípadov diagnostikovali v nemocniciach.
„Títo pacienti sa nakazili vírusom po uštipnutí infikovaným komárom. K nákazám došlo v provinciách Utrecht, Severné Brabantsko, Severné Holandsko a Južné Holandsko,“ uviedol RIVM.
Inštitút už 26. augusta informoval o jednom úmrtí. V tom čase evidoval v roku 2026 celkovo tri prípady infekcie.
Nezabíja, ale...
Infekcia vírusom západonílskej horúčky prebieha vo väčšine prípadov bez príznakov alebo s prejavmi podobnými chrípke.
U časti pacientov však môže spôsobiť závažné neurologické ochorenie, napríklad encefalitídu alebo meningitídu. Proti vírusu zatiaľ nie je dostupná schválená vakcína ani špecifická preventívna liečba.
Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) evidovalo k 26. augustu takmer 900 prípadov v najmenej 15 európskych krajinách.
Zdroj: SITA.sk - Holandské úrady hlásia deväť prípadov infekcie vírusom západonílskej horúčky © SITA Všetky práva vyhradené.
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