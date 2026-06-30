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30. júna 2026

Demokratom hodili počas jazdy fľašu do auta. Šeliga tvrdí, že išlo o štátne vozidlo so zakrytou ŠPZ – VIDEO


Tagy: Opozícia Referendum 4. júla 2026

Politici zo strany Demokrati aktuálne chodia po Slovensku a pozývajú ľudí na referendum. Demokrati hľadajú vlastníka vozidla, ...



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724534331_1583912089768280_974167073558214774_n 1 676x380 30.6.2026 (SITA.sk) - Politici zo strany Demokrati aktuálne chodia po Slovensku a pozývajú ľudí na referendum.


Demokrati hľadajú vlastníka vozidla, ktorý im počas jazdy hodil fľašu cez otvorené okno do auta. O prípade informoval Juraj Šeliga na sociálnej sieti.

Neznámy páchateľ


„V utorok však v Ružomberku cez otvorené okno do nás počas jazdy hodil vodič bielej Škody Octavia Combi fľašu z tvrdého plastu. Hodil ju zbabelo cez otvorené okno počas toho, ako sme išli do Dolného Kubína. Keby kolegyňu trafil do hlavy, mohol jej ju rozbiť. Mňa trafil do ruky, nečakal som to, trhol som volantom do protismeru. Ak by išlo oproti auto, mohli sme sa zraziť,“ ozrejmil pred dňami detaily incidentu Šeliga.

Ako je známe, politici zo strany Demokrati aktuálne chodia po Slovensku a pozývajú ľudí na referendum, ktoré sa má konať v sobotu 4. júla. Aj keď sa podľa vlastných slov stretávajú väčšinou s pozitívnymi reakciami na ich kampaň, pred dňami sa prihodil spomínaný nepríjemný incident, vo veci ktorého žiadajú pomoc verejnosti.



Incident ich nezastraší


„Tento „krčmový hrdina“ a zbabelec pokračoval na plný plyn smerom na Ružomberok,“ kritizoval Šeliga s tým, že sa im síce podarilo zaznamenať ŠPZ vozidla, no majiteľa nenašli. „Keď sme si túto ŠPZ pozerali v aplikácii HAKA, nenašlo ju. Našu Toyotu našlo. Pýtam sa, je to auto „zakryté“? Patrí štátu?“ pýtal sa Šeliga. Zároveň požiadal verejnosť, aby Demokratov informovali, ak vedia, kto je vlastníkom bielej Škody Octavia Combi.

„Môžeme súhlasiť alebo nesúhlasiť, ale snaha zraniť alebo ohroziť iných je ďaleko za čiarou. Očakávam, že polícia bude konať a že tak, ako konala pri vyhrážkach vládnym politikom, keď zatýkala dôchodcov, bude konať aj teraz,“ žiadal na záver Šeliga s tým, že tento incident ich nezastraší a nebudú ustupovať.


Zdroj: SITA.sk - Demokratom hodili počas jazdy fľašu do auta. Šeliga tvrdí, že išlo o štátne vozidlo so zakrytou ŠPZ – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Opozícia Referendum 4. júla 2026
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