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30. júna 2026
Írsko preberá predsedníctvo EÚ, jeho náklady patria medzi najvyššie v histórii
Tagy: Predsedníctvo EÚ
Podľa plánov írskej verejnej správy by malo írske predsedníctvo v období od 1. júla do 31. decembra stáť približne 293 miliónov eur, pričom takmer polovica tejto sumy je určená na bezpečnosť a policajné ...
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30.6.2026 (SITA.sk) - Podľa plánov írskej verejnej správy by malo írske predsedníctvo v období od 1. júla do 31. decembra stáť približne 293 miliónov eur, pričom takmer polovica tejto sumy je určená na bezpečnosť a policajné opatrenia.
Írsko od 1. júla preberá rotujúce predsedníctvo Rady Európskej únie, počas ktorého bude koordinovať legislatívne priority bloku, viesť zasadnutia v Bruseli a hostiť desiatky politických stretnutí a samitov.
Ako referuje web Politico, podľa plánov írskej verejnej správy by malo írske predsedníctvo v období od 1. júla do 31. decembra stáť približne 293 miliónov eur, pričom takmer polovica tejto sumy je určená na bezpečnosť a policajné opatrenia. Dôvodom je aj zvýšený počet vysokopostavených návštev a potreba posilniť bezpečnostnú infraštruktúru krajiny.
„V skutočnosti sme to nenastavili tak vysoko. Číslo bude vysoké ... (ale) konečné číslo sme v skutočnosti nezverejnili,“ uviedol írsky minister pre európske záležitosti Thomas Byrne, ktorý zároveň pripustil, že konečné náklady ešte nie sú uzavreté.
Opozičný poslanec a predseda výboru pre verejné účty John Brady upozornil na výrazný nárast výdavkov v porovnaní s inými krajinami. „Verejnosť si zaslúži transparentnosť a uistenie, že náklady írskeho predsedníctva EÚ sa nestanú nekontrolovateľným vlakom,“ vyhlásil.
Najväčšiu časť rozpočtu - približne 125 miliónov eur - má tvoriť bezpečnostná zložka. Írsko plánuje počas predsedníctva usporiadať viac ako 250 podujatí a jedným z najväčších bude novembrové zasadnutie Európskeho politického spoločenstva, na ktorom sa zúčastnia lídri 47 európskych krajín.
Írske úrady zároveň upozorňujú na zvýšené bezpečnostné riziká spojené s podujatiami, ktoré budú sprevádzať stretnutia európskych lídrov. Štátna polícia An Garda Síochána uviedla, že sa na predsedníctvo pripravuje už od roku 2024 a investuje aj do technológií na boj proti dronom.
Írsko v súčasnosti preberá štafetu od Cypru, ktorý podľa odhadov vynaložil približne 95 miliónov eur, a predtým predsedníctvo držalo Dánsko s nákladmi okolo 80 miliónov eur. Od 1. januára 2027 prevezme predsedníctvo Litva. Slovensko bude opäť predsedať Rade EÚ v prvej polovici roka 2030, predtým už túto úlohu zastávalo v druhom polroku 2016.
Zdroj: SITA.sk - Írsko preberá predsedníctvo EÚ, jeho náklady patria medzi najvyššie v histórii © SITA Všetky práva vyhradené.
Írsko od 1. júla preberá rotujúce predsedníctvo Rady Európskej únie, počas ktorého bude koordinovať legislatívne priority bloku, viesť zasadnutia v Bruseli a hostiť desiatky politických stretnutí a samitov.
Ako referuje web Politico, podľa plánov írskej verejnej správy by malo írske predsedníctvo v období od 1. júla do 31. decembra stáť približne 293 miliónov eur, pričom takmer polovica tejto sumy je určená na bezpečnosť a policajné opatrenia. Dôvodom je aj zvýšený počet vysokopostavených návštev a potreba posilniť bezpečnostnú infraštruktúru krajiny.
„V skutočnosti sme to nenastavili tak vysoko. Číslo bude vysoké ... (ale) konečné číslo sme v skutočnosti nezverejnili,“ uviedol írsky minister pre európske záležitosti Thomas Byrne, ktorý zároveň pripustil, že konečné náklady ešte nie sú uzavreté.
Opozičný poslanec a predseda výboru pre verejné účty John Brady upozornil na výrazný nárast výdavkov v porovnaní s inými krajinami. „Verejnosť si zaslúži transparentnosť a uistenie, že náklady írskeho predsedníctva EÚ sa nestanú nekontrolovateľným vlakom,“ vyhlásil.
Najväčšiu časť rozpočtu - približne 125 miliónov eur - má tvoriť bezpečnostná zložka. Írsko plánuje počas predsedníctva usporiadať viac ako 250 podujatí a jedným z najväčších bude novembrové zasadnutie Európskeho politického spoločenstva, na ktorom sa zúčastnia lídri 47 európskych krajín.
Írske úrady zároveň upozorňujú na zvýšené bezpečnostné riziká spojené s podujatiami, ktoré budú sprevádzať stretnutia európskych lídrov. Štátna polícia An Garda Síochána uviedla, že sa na predsedníctvo pripravuje už od roku 2024 a investuje aj do technológií na boj proti dronom.
Írsko v súčasnosti preberá štafetu od Cypru, ktorý podľa odhadov vynaložil približne 95 miliónov eur, a predtým predsedníctvo držalo Dánsko s nákladmi okolo 80 miliónov eur. Od 1. januára 2027 prevezme predsedníctvo Litva. Slovensko bude opäť predsedať Rade EÚ v prvej polovici roka 2030, predtým už túto úlohu zastávalo v druhom polroku 2016.
Zdroj: SITA.sk - Írsko preberá predsedníctvo EÚ, jeho náklady patria medzi najvyššie v histórii © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Predsedníctvo EÚ
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