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MAN rozširuje servisnú sieť na Slovensku
Symbolickým položením základného kameňa sa 25. júna oficiálne začala výstavba servisu MAN v lokalite Nitra-Lužianky. S otvorením nitrianskeho MAN Truck & Bus Centra sa počíta v 2. ...
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30.6.2026 (SITA.sk) - Symbolickým položením základného kameňa sa 25. júna oficiálne začala výstavba servisu MAN v lokalite Nitra-Lužianky.
S otvorením nitrianskeho MAN Truck & Bus Centra sa počíta v 2. kvartáli 2027.
Pri výbere miesta pre nový servis rozhodovalo okrem iného silné zastúpenie významných firiem z oblasti diaľkovej i regionálnej nákladnej dopravy. V Nitrianskom kraji je totiž zaregistrovaných okolo 1 400 truckov značky MAN a dopravní operátori tam prevádzkujú desiatky autobusov MAN.
Servisné stredisko v Nitre-Lužiankach je projektované na všetky záručné a pozáručné opravy úžitkových vozidiel značky MAN a NEOPLAN. Moderná hala s tromi prejazdovými montážnymi kanálmi bude postavená na ploche 1 650 m2. Samostatné priestory sú vyčlenené pre modely s elektrickým pohonom, pre odovzdávanie nových vozidiel a nechýba umyváreň truckov i autobusov. Z celkovej rozlohy areálu 15 011 m2 je takmer 3700 m2 vyhradených na parkovanie zákazníkov: 38 miest pre ťahače s návesmi, 28 pre nákladné vozidlá bez návesu a ďalších 28 pre osobné autá. Projekt počíta aj s nabíjacím stanovišťom pre elektrické nákladné vozidlá.
Súčasťou služieb bude predaj nových truckov, autobusov a dodávok, ale i jazdených vozidiel MAN TopUsed. Servisné stredisko plánuje zabezpečovať pre dopravcov aj prehliadky v STK, meranie emisií, kalibrovanie tachografov a hlavne nonstop pomoc na ceste MAN Mobile24.
Paralelne so spustením výstavby nitrianskeho servisného strediska uviedol MAN Slovakia do prevádzky menší satelitný servis na juhu Nových Zámkov – hneď vedľa cesty 1. triedy smerujúcej do Komárna.
Objekt s rozlohou 535 m2 zahŕňa administratívne priestory, zázemie pre zamestnancov, dielňu (300 m2) a sklad. Na údržbu a opravy sú v servisnej hale vyčlenené 2 prejazdové pracovné pruhy. Zákazníci majú k dispozícii 12 parkovacích miest pre nákladné vozidlá a pre 3 malé vozidlá. Novozámocký servis začne poskytovať služby od 1. júla 2026.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - MAN rozširuje servisnú sieť na Slovensku © SITA Všetky práva vyhradené.
S otvorením nitrianskeho MAN Truck & Bus Centra sa počíta v 2. kvartáli 2027.
Pri výbere miesta pre nový servis rozhodovalo okrem iného silné zastúpenie významných firiem z oblasti diaľkovej i regionálnej nákladnej dopravy. V Nitrianskom kraji je totiž zaregistrovaných okolo 1 400 truckov značky MAN a dopravní operátori tam prevádzkujú desiatky autobusov MAN.
Servisné stredisko v Nitre-Lužiankach je projektované na všetky záručné a pozáručné opravy úžitkových vozidiel značky MAN a NEOPLAN. Moderná hala s tromi prejazdovými montážnymi kanálmi bude postavená na ploche 1 650 m2. Samostatné priestory sú vyčlenené pre modely s elektrickým pohonom, pre odovzdávanie nových vozidiel a nechýba umyváreň truckov i autobusov. Z celkovej rozlohy areálu 15 011 m2 je takmer 3700 m2 vyhradených na parkovanie zákazníkov: 38 miest pre ťahače s návesmi, 28 pre nákladné vozidlá bez návesu a ďalších 28 pre osobné autá. Projekt počíta aj s nabíjacím stanovišťom pre elektrické nákladné vozidlá.
Súčasťou služieb bude predaj nových truckov, autobusov a dodávok, ale i jazdených vozidiel MAN TopUsed. Servisné stredisko plánuje zabezpečovať pre dopravcov aj prehliadky v STK, meranie emisií, kalibrovanie tachografov a hlavne nonstop pomoc na ceste MAN Mobile24.
Satelit v Nových Zámkoch
Paralelne so spustením výstavby nitrianskeho servisného strediska uviedol MAN Slovakia do prevádzky menší satelitný servis na juhu Nových Zámkov – hneď vedľa cesty 1. triedy smerujúcej do Komárna.
Objekt s rozlohou 535 m2 zahŕňa administratívne priestory, zázemie pre zamestnancov, dielňu (300 m2) a sklad. Na údržbu a opravy sú v servisnej hale vyčlenené 2 prejazdové pracovné pruhy. Zákazníci majú k dispozícii 12 parkovacích miest pre nákladné vozidlá a pre 3 malé vozidlá. Novozámocký servis začne poskytovať služby od 1. júla 2026.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - MAN rozširuje servisnú sieť na Slovensku © SITA Všetky práva vyhradené.
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