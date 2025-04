Demokratom sa vyhráža neznámy páchateľ, plánuje „vypáliť zásobník AK47“ a hodiť granáty

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

30.4.2025 (SITA.sk) - Opozičnej strane Demokrati sa vyhráža neznámy páchateľ. Strana na sociálnej sieti zverejnila email, podľa ktorého dotyčný plánuje „vypáliť zásobník AK47 (útočná puška, pozn. SITA)" do jedného z jej podpredsedov.„Potom prídem k sídlu vašej strany a hodím do nho granáty," uviedol anonym. Doplnil, že do „mediálnej hlásnej trúby" strany umiestnil „silné bomby".„Evidentne sú nervózni a tak sa vyhrážajú, zastrašujú a útočia. Pokojne ale rozhodne budeme pokračovať aj v kritike vlády aj v ponuke riešení, ktoré zo Slovenska urobia dobrú krajinu pre všetkých, nielen pre našich ľudí," napísal podpredseda Demokratov Juraj Šeliga. Doplnil, že dúfa, že Policajný zbor Slovenská informačná služba majú čas okrem monitorovania členov strany aj na monitorovanie takýchto vyhrážok.