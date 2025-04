Malá Lehota hostila vládu. Dotácie v hodnote 1,6 milióna poputujú do ciest, škôl aj na gajdošov – VIDEO, FOTO

Mosty, zosuvy aj kanalizácia

30.4.2025 (SITA.sk) - Vláda rokovala v Malej Lehote, do okresov Banská Štiavnica a Žarnovica poputuje 1,6 milióna eur. Ako informoval Úrad vlády SR , dotáciu dostane každá z obcí, respektíve každé mesto v týchto okresoch. Ako vláda priblížila, oba okresy patria medzi regióny s obmedzenými možnosťami hospodárskeho rastu a má na nich vplyv nedobudovaná infraštruktúra.Obec Malá Lehota preto získala dotáciu na rekonštrukciu miestnych komunikácií. Dobudovaný bude úsek cesty Malá Lehota – Zlaté Moravce v dĺžke dvoch kilometrov, ktorý na rekonštrukciu čaká viac ako 11 rokov. Ministerstvo dopravy ďalej súhlasilo so zabezpečením projektovej dokumentácie pre stavbu I/51 Hronská Breznica – Banská Belá, ako aj so zabezpečením vyhlásenia verejného obstarávania na zhotoviteľa sanácie zosuvu na tejto ceste pri Banskej Belej.Úrad vlády ďalej informoval, že budú zrekonštruované aj dva mostné objekty v havarijnom stave. Mesto Žarnovica dostane 100-tisíc eur na sanáciu zosuvu podložia prístupovej komunikácie do mestskej časti Lukavica. Rovnakú sumu dostane aj Nová Baňa na rozšírenie a dokončenie kanalizácie nad umelou vodnou nádržou Tajch.Úrad vlády pripomenul, že v roku 2023 postihol Banskú Štiavnicu rozsiahly požiar. Vláda v tejto súvislosti poskytla financie na dostavbu garáži pri hasičskej zbrojnici Dobrovoľného hasičského zboru v Banskej Štiavnici. Rezort vnútra zabezpečí vysokozdvižnú plošinu v odhadovanej sume 200-tisíc eur na ochranu mestskej pamiatkovej rezervácie v Banskej Štiavnici, ktorá je pamiatkou UNESCO.Banská Štiavnica ďalej dostane dotáciu aj na rekonštrukciu miestnej komunikácie L. Svobodu, rekonštrukciu schodov pri Katolíckej spojenej škole sv. Františka Assiského aj na podporu Banskoštiavnického salamandra, ktorý pripomína históriu baníctva. „110-tisíc eur dostane Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb SOCIETA z Hodruši-Hámre na rozšírenie a modernizáciu kuchyne, obec, ktorá je zriaďovateľom domova vybudovala prístavbu k DSS, čím navýšila jeho kapacitu, a preto je potrebné zvýšiť aj kapacitu kuchyne," priblížil úrad vlády.Ďalších 15-tisíc eur dostane Súkromná škola umeleckého priemyslu v obci Hodruša-Hámre, a to na úpravu starých priestorov učební pre žiakov a na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia.Okresy Banská Štiavnica a Žarnovica majú podľa úradu vlády potenciál na rozvoj cestovného ruchu. Ministri sa preto rozhodli podporiť aj obec Hiadeľ, ktorá organizuje podujatie Hiadlovský Krumplovník. Ďalších 20-tisíc eur teda pôjde na rekonštrukciu sály miestneho kultúrneho domu, v ktorom sa toto podujatie koná.Päťtisíc eur dostane aj obec Malá Lehota na prípravu podujatia Gajdošské fašiangy, medzinárodné stretnutie gajdošov a gajdošských hudieb. Banskobystrický samosprávny kraj dostal aj dotáciu vo výške 17-tisíc eur na cyklistické podujatie spojené s budovaním cyklotrasy na Kráľovu hoľu.Ďalších desaťtisíc eur dá vláda Sokoliarskej skupine sv. Bavona z Banskej Bystrice, ktorá plánuje nakrútiť spoty o vybraných pamiatkach UNESCO kamerou umiestnenej na chrbte orla. Ministri nezabudli ani na šport, a podporená bude aj revitalizácia jediného štadióna s plochou dráhou na Slovensku v Žarnovici.Vláda rozhodla, že pre tento účel bude vyhradených desaťtisíc eur. Päťtisíc eur dostane aj združenie Black and White, čo je športový klub zložený z obyvateľov z marginalizovaných rómskych komunít. Peniaze využijú na nákup športových pomôcok a náradia.