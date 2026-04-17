 24hod.sk    Tlačové správy

Deň narcisov ako symbol solidarity: Príbeh Slávky, ktorá bojuje o život a potrebuje pomoc


slavka 1 1 scaled 1 676x445 17.4.2026 (SITA.sk) - Deň narcisov, každoročná verejnoprospešná zbierka na Slovensku, pripomína, že onkologické ochorenia sa netýkajú len štatistík, ale predovšetkým konkrétnych ľudských príbehov. Aj tento rok sa do verejného priestoru dostávajú silné osudy ľudí, ktorí bojujú o svoj život a potrebujú podporu okolia. Jedným z nich je aj príbeh Slávky, mamy a manželky, ktorá už od roku 2020 čelí agresívnej forme rakoviny.


Na portáli ĽudiaĽuďom.sk je zverejnená výzva prostredníctvom ktorej môže verejnosť prispieť na jej liečbu. Práve tam sa spája nádej s konkrétnou možnosťou pomoci.

Slávkin príbeh sa začal nenápadne, no o to dramatickejšie pokračoval. V roku 2020 jej bol diagnostikovaný nádor v močovom mechúre, ktorý sa podarilo odstrániť až na tretí pokus. Po chemoterapii prišlo obdobie relatívneho pokoja a nádeje. Tá však netrvala dlho.

Rakovina sa vrátila v podobe metastáz v pľúcach, čo si vyžiadalo náročnú operáciu a odstránenie časti pravých pľúc. Nasledovali ďalšie cykly chemoterapie, no ochorenie sa napriek liečbe ďalej šírilo. V roku 2024 musela Slávka podstúpiť odstránenie ženských orgánov, kde sa opäť objavili metastázy.

Ťažké obdobie pokračovalo aj o rok neskôr, keď jej nečakane prasklo tenké črevo a následkom toho sa rozvinula vážna sepsa v brušnej dutine. Po ďalšej urgentnej operácii nasledoval dlhý a náročný proces zotavovania. Choroba však medzitým pokračovala ďalej a objavil sa nový nádor v malej panve.

Začiatkom tohto roka podstúpila ožarovanie, ktoré ju fyzicky aj psychicky mimoriadne vyčerpalo. Napriek všetkému sa nevzdala. Nedávna biopsia však priniesla zásadný zlom – odhalila veľmi zriedkavú mutáciu nádoru, na ktorú existuje cielená liečba.

Pre Slávku to znamená nádej. Zároveň však aj veľkú finančnú bariéru.

Liečba, ktorá by jej mohla zachrániť život, nie je hradená zdravotnou poisťovňou a jej mesačné náklady sa pohybujú približne od 2 000 do 5 000 eur. Ide o sumu, ktorú rodina bez pomoci verejnosti nedokáže dlhodobo pokrývať.

Slávka však nechce vzdať to najdôležitejšie – čas so svojou rodinou. Chce byť mamou, manželkou a prežiť ešte obyčajné dni, ktoré pre ňu dnes predstavujú vzácny dar.

V kontexte Dňa narcisov, ktorý každoročne spája ľudí na Slovensku v podpore onkologických pacientov, jej príbeh pripomína, že solidarita nie je len symbolická. Môže mať veľmi konkrétnu podobu – v podobe pomoci jednému človeku, jednej rodine, jednému životu. Aj malý príspevok môže znamenať rozdiel medzi nádejou a bezmocnosťou. Medzi časom a jeho stratou.

Slávka dnes nevedie len boj s chorobou. Vedie aj boj s nákladmi, ktoré rozhodujú o tom, či sa k liečbe vôbec dostane. A tento boj už nedokáže viesť sama.

Prosba jej rodiny je jednoduchá a ľudská: ak je to možné, pomôžte.

Na portáli ĽudiaĽuďom.sk je zverejnená výzva, kde môžu darcovia prispieť akejkoľvek sumou a stať sa súčasťou jej príbehu. Každé euro predstavuje konkrétnu šancu na pokračovanie liečby a života, o ktorý Slávka bojuje každý deň.

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - Deň narcisov ako symbol solidarity: Príbeh Slávky, ktorá bojuje o život a potrebuje pomoc

