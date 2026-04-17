 Z domova

17. apríla 2026

Korčok zhrnul Pellegriniho prešľapy, vedenie jeho prezidentskej kampane označil za špinavé a neférové


Namiesto toho, aby občania počuli, čo prezident pre nich robí, najviac rezonuje to, ako podvodne viedol svoju kampaň. Uviedol to na sociálnej sieti Ivan Korčok (



Zdieľať
6731e00799d45203947501 scaled 1 676x451 17.4.2026 (SITA.sk) - Namiesto toho, aby občania počuli, čo prezident pre nich robí, najviac rezonuje to, ako podvodne viedol svoju kampaň. Uviedol to na sociálnej sieti Ivan Korčok (PS), ktorý poukázal na to, ako špinavo a neférovo bola vedená prezidentská kampaň zo strany jeho protikandidáta Petra Pellegriniho.


"Na prezidentskú kampaň nezabudnem. Nezabudnem ani na platenú podporu influncermi nezarátanú do kampane, špeciálne bezplatné vydanie magazínu Extraplus nezarátané do kampane, bilboardovú neoznačenú antikampaň, kampaň cez MDŽ, ktorú zaplatila Jednota dôchodcov, platené príspevky Matúša Šutaja Eštoka či nezarátanú cestu lietadlom počas kampane," vymenoval Korčok.

Súčasne pripomenul aj vystúpenie Pellegriniho v maďarskej M1 počas moratória, falošný web či letáky o strašení vojnou. Podľa Korčoka ide o smutnú bilanciu. Myslí si tiež, že takýmto spôsobom bude koalícia viesť kampaň aj pred budúcoročnými parlamentnými voľbami.

Zdroj: SITA.sk - Korčok zhrnul Pellegriniho prešľapy, vedenie jeho prezidentskej kampane označil za špinavé a neférové © SITA Všetky práva vyhradené.

