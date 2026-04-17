Piatok 17.4.2026
Meniny má Rudolf
Retail park COOP Jednota Prievidza s titulom Inovátor roka aj ocenením v Stavbe roka
Tagy: Ocenenie PR Stavba roka
V aktuálnom ročníku súťaže Mastercard Obchodník roka získal projekt Retail park COOP Jednota ocenenie v kategórii Inovátor v obchode. Identický projekt regionálneho družstva COOP Jednota Prievidza uspel v ...
17.4.2026 (SITA.sk) - V aktuálnom ročníku súťaže Mastercard Obchodník roka získal projekt Retail park COOP Jednota ocenenie v kategórii Inovátor v obchode. Identický projekt regionálneho družstva COOP Jednota Prievidza uspel v prestížnej súťaži Stavba roka 2025, kde získal Cenu Únie miest Slovenska za celospoločenský prínos v rozvoji miest a obcí Slovenska.
Informačný servis
V apríli 2025 otvoril svoje brány v Prievidzi nový Retail park COOP Jednota. Moderný multifunkčný priestor prepája nakupovanie, služby aj verejný priestor s dôrazom na ekologické riešenia. Areál je navrhnutý ako prirodzene prepojený mestský priestor s menšími námestiami a pasážou, ktoré nadväzujú na pešie trasy medzi dopravnými uzlami a centrom mesta. Jeho súčasťou je aj Tempo SUPERMARKET s predajnou plochou 579 m², ktorý je zároveň najväčšou nonstop predajňou v režime 24/7 na Slovensku.
Celý projekt bol postavený ako drevostavba a využíva viaceré udržateľné riešenia, ako sú zelená strecha, zachytávanie dažďovej vody či fotovoltické panely. Architektonický koncept vychádza z tradičnej drevostavby interpretovanej moderným spôsobom a prirodzene zapadá do mestského prostredia. Okrem samotného supermarketu tu návštevníci nájdu aj menšie prevádzky, kiosky či priestory s potenciálom pre trhy, ktoré zjednodušujú každodenný život a zároveň prispievajú k príjemnejšiemu a kvalitnejšiemu prostrediu mesta. Projekt zároveň revitalizoval pôvodne nevyužité územie a priniesol mu novú mestskú kvalitu.
"Tieto ocenenia vnímame ako potvrdenie toho, že inovácie v maloobchode nemajú byť samoúčelné. Ich skutočná hodnota je v tom, že zlepšujú každodenný život ľudí a zároveň rešpektujú prostredie, v ktorom žijeme. V Prievidzi sa nám podarilo prepojiť moderné technológie, udržateľnosť a kvalitný verejný priestor tak, aby projekt prinášal dlhodobý prínos celému mestu," uviedla Janka Madajová, predsedníčka predstavenstva COOP Jednota Prievidza.
Koncept COOP Jednota 24/7
COOP Jednota tento koncept neustále dynamicky rozvíja, aktuálne už na Slovensku funguje 31 predajní v režime 24/7 a spoločnosť plánuje jeho ďalšie rozširovanie do nových lokalít. Tento model prináša vyšší komfort zákazníkom, efektívnejšie fungovanie predajní a zároveň podporuje dlhodobú udržateľnosť maloobchodu.
Najväčšia domáca maloobchodná sieť dlhodobo stavia na kombinácii tradície a inovácií. Okrem technologických riešení sa zameriava aj na podporu regiónov, lokálnych výrobcov a budovanie predajní, ktoré prirodzene zapadajú do života komunít. Aj vďaka tomu patrí medzi lídrov slovenského maloobchodu a významných partnerov rozvoja miest a obcí.
O ocenení – Inovátor v obchode
Kategória Inovátor v obchode v súťaži Mastercard Obchodník roka oceňuje spoločnosti, ktoré v minulom roku priniesli na slovenský trh tie najodvážnejšie a najprogresívnejšie inovácie. Či už išlo o nové technológie prínosné pre zákazníkov i firmy, inovatívne predajné koncepty, revolučné platobné systémy alebo projekty zamerané na praktické využitie princípov ESG.
O ocenení – Stavba roka
Súťaž Stavba roka patrí medzi najprestížnejšie odborné ocenenia v oblasti stavebníctva a architektúry na Slovensku. Jej cieľom je každoročne vyzdvihnúť výnimočné realizácie z hľadiska architektonickej kvality, technického riešenia, inovatívnosti a celkového prínosu pre spoločnosť a životné prostredie. Súčasťou súťaže sú aj špeciálne ceny udeľované odbornou porotou, ktoré oceňujú projekty s významným prínosom pre rozvoj miest a obcí a kvalitu verejného priestoru.
Zdroj: SITA.sk - Retail park COOP Jednota Prievidza s titulom Inovátor roka aj ocenením v Stavbe roka © SITA Všetky práva vyhradené.
