Sobota 11.4.2026
Meniny má Július
11. apríla 2026
Deň narcisov je tu už 30 rokov. Kedy môžete opäť stretnúť dobrovoľníkov v uliciach?
Deň narcisov je tu už 30 rokov. Zbierka na podporu onkologických pacientov bude v slovenských mestách a obciach vo štvrtok 16. apríla. Podporiť ich však bude možné aj v nasledujúce ...
11.4.2026 (SITA.sk) - Deň narcisov je tu už 30 rokov. Zbierka na podporu onkologických pacientov bude v slovenských mestách a obciach vo štvrtok 16. apríla. Podporiť ich však bude možné aj v nasledujúce dni inými formami.
Liga proti rakovine, ktorá Deň narcisov organizuje, pripomenula to, že na Slovensku ročne pribúda približne 40-tisíc onkologických pacientov. Každý z nás pritom pozná niekoho, kto je ovplyvnený týmto ochorením. Žltý narcis v uliciach už 30 rokov symbolizuje tisícky príbehov onkologických pacientov.
„Keď sme pred 30 rokmi priniesli Deň narcisov na Slovensko, verili sme, že dokáže v ľuďoch vyvolať spolupatričnosť a podporu pre pacientov, že sa stane symbolom nádeje, že podporí odtabuizovanie témy ´rakovina´. Dnes vieme, že sa to podarilo,“ skonštatovala výkonná riaditeľka Ligy proti rakovine Eva Kováčová.
Deň narcisov sa postupne stal tradíciou a symbolom solidarity, vďaka ktorému môže organizácia pomáhať pacientom a ich rodinám a upozorňovať na význam prevencie. Žltý narcis bude možné získať priamo počas zbierky, ktorá sa uskutoční 16. apríla.
Dobrovoľníci Ligy proti rakovine budú priamo v uliciach označení identifikátormi. Prispieť sa dá ľubovoľnou sumou do pokladničiek. Týmto dňom však zbierka nekončí. Prispieť bude možné aj u partnerov zbierky od 16. do 18. apríla, a to v 168 pobočkách dm drogerie markt pri pokladniciach, vo viac ako 450 lekárňach Dr. Max dobrovoľným príspevkom v hodnote od jedného eura alebo ľubovoľným násobkom tejto čiastky.
Prispieť a získať žltý narcis sa bude dať aj v sieti 44 predajní Mobilonline. Od 13. do 20. apríla budú k dispozícií aj bezhotovostné formy prispievania, a to buď formou SMS za tri eurá na čísle 848, prostredníctvom účtu zbierky SK67 0900 0000 0059 5959 5959 či naskenovaním QR kódu v aplikácii banky.
Eshopy drmax.sk, ihrysko.sk, lunys.sk, zachej.sk. ponúknu aj možnosť vloženia virtuálneho narcisu do košíka. Počas 16. apríla sa do zbierky zapoja aj všetky čerpacie stanice Slovnaft percentami z predaja kávy. Všetky formy prispenia sú dostupné na dennarcisov.sk.
Počas Dňa narcisov bude Liga proti rakovina prezentovať aj možnosti prevencie onkologických ochorení ukážkami samovyšetrenia a podávaním praktických informácií v stánkoch, ktoré budú od 12:00 do 18:00 v OC AVION Bratislava, OC NIVY Bratislava, OC Eurovea Bratislava, SC Europa Banská Bystrica a OC Laugaricio Trenčín.
Od 11:00 do 18:00 bude stánok aj v OC Galéria Martin, od 10:00 do 14:00 v OC Galéria Košice a od 9:00 do 13:00 aj v OC Aupark Košice. Podporu ľuďom bojujúcich s rakovinou môže verejnosť 16. apríla prejaviť aj symbolickým darovaním krvi.
„Práve onkologickí pacienti sú tí, ktorí k svojej liečbe potrebujú pravidelný prísun tejto životodarnej tekutiny od dobrovoľných darcov krvi. Krv darovaná v tento deň bude určená primárne pre onkologických pacientov,“ priblížila Liga proti rakovine. Darcom krvi narcisy pripnú pracovníci v tričkách Dňa narcisov v 12 Odberných centrách NTS SR.
Narcis sa k vám môže dostať aj kuriérom. K partnerom zbierky sa aj tento rok pridala doručovacia spoločnosť GLS. Keď budú na Deň narcisov doručovať zásielku, pribalia k nej narcis a aj informačný leták o projektoch Ligy proti rakovine. Dôležitým partnerom je už viac ako dve desaťročia aj doručovacia spoločnosť DHL, ktorá každoročne doručuje zásielky s materiálom zbierky všetkým spoluorganizátorom.
Pri príležitosti 30. výročia pripravila Liga proti rakovine na stránke zbierky aj kvíz, v ktorom sa dá nielen zabaviť, ale aj vyhrať. Stačí zodpovedať správne všetky otázky a desiati najrýchlejší získajú odmeny. V nedeľu 26. apríla sa už tradične v Prešove organizuje aj Narcisový beh. Celý výťažok z registrácie poputuje Lige proti rakovine.
Pre 30. ročník Dňa narcisov je pripravených 900-tisíc narcisov, viac ako 1000 spoluorganizátorov zastrešujúcich 12 500 dobrovoľníkov po celom Slovensku, viac ako 4 200 pokladničiek a 80 platobných terminálov.
„Aj váš príspevok pomôže naďalej zabezpečovať bezplatné projekty, ktoré Liga proti rakovine realizuje s poznaním potrieb a problémov onkologických pacientov,“ dodala organizácia.
Dobrovoľníkov v uliciach spoznáte podľa žltého trička s logom Ligy proti rakovine, na ktorom je zvýraznený 30. ročník konania zbierky. Narcis za dobrovoľný príspevok bude tento rok o niečo väčší než v ostatných rokoch. Dobrovoľníci budú mať modré vaky so žltým nápisom Deň narcisov a s logom Ligy proti rakovine.
„Niekedy stačí maličký žltý kvet, aby niekomu rozžiaril najtmavší deň. Vaša podpora v Deň narcisov je viac než len finančný dar – je to dôkaz, že ľudskosť v nás stále žije. Či už prispejete sumou alebo len hrdým nosením narcisu, hovoríte tým: Myslím na teba. Pretože nikto by nemal čeliť rakovine sám,“ uzavrela Kováčová.
Zdroj: SITA.sk - Deň narcisov je tu už 30 rokov. Kedy môžete opäť stretnúť dobrovoľníkov v uliciach? © SITA Všetky práva vyhradené.
Podpora pre pacientov a spolupatričnosť
Prevencia onkologických ochorení
Krv darovaná v tento deň
30 ročník Dňa narcisov
Dobrovoľníci v uliciach
