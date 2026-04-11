Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Nedeľa 12.4.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Estera
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

11. apríla 2026

Izrael zasiahol za 24 hodín viac ako 200 cieľov hnutia Hizballáh, medzi cieľmi boli aj odpaľovacie zariadenia


Izrael v priebehu ostatných 24 hodín zasiahol viac ako 200 cieľov hnutia Hizballáh na území Libanonu. Oznámila to izraelská armáda. Medzi cieľmi boli aj odpaľovacie ...



Zdieľať
11.4.2026 (SITA.sk) - Izrael v priebehu ostatných 24 hodín zasiahol viac ako 200 cieľov hnutia Hizballáh na území Libanonu. Oznámila to izraelská armáda. Medzi cieľmi boli aj odpaľovacie zariadenia rakiet.


Izraelské letectvo podľa armády pokračuje v útokoch na infraštruktúru Hizballáhu a podporuje pozemné operácie na juhu Libanonu. Intenzita útokov naznačuje pokračujúcu eskaláciu konfliktu medzi Izraelom a Hizballáhom, ktorý je považovaný za spojenca Iránu v regióne.

Libanonský prezident v piatok oznámil, že na budúci týždeň sa vo Washingtone uskutoční stretnutie s Izraelom, na ktorom sa bude diskutovať o prímerí vo vojne medzi Izraelom a Hizballáhom a o možnom začatí rokovaní medzi susedmi.

Diplomatické snahy prichádzajú v čase, keď napätie na Blízkom východe narastá aj v súvislosti s konfliktom medzi USA a Iránom, čo zvyšuje obavy z širšej regionálnej destabilizácie.


Zdroj: SITA.sk - Izrael zasiahol za 24 hodín viac ako 200 cieľov hnutia Hizballáh, medzi cieľmi boli aj odpaľovacie zariadenia © SITA Všetky práva vyhradené.

   Tlač    Pošli



©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 