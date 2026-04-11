Nedeľa 12.4.2026
Meniny má Estera
11. apríla 2026
Izrael zasiahol za 24 hodín viac ako 200 cieľov hnutia Hizballáh, medzi cieľmi boli aj odpaľovacie zariadenia
11.4.2026 (SITA.sk) - Izrael v priebehu ostatných 24 hodín zasiahol viac ako 200 cieľov hnutia Hizballáh na území Libanonu. Oznámila to izraelská armáda. Medzi cieľmi boli aj odpaľovacie zariadenia rakiet.
Izraelské letectvo podľa armády pokračuje v útokoch na infraštruktúru Hizballáhu a podporuje pozemné operácie na juhu Libanonu. Intenzita útokov naznačuje pokračujúcu eskaláciu konfliktu medzi Izraelom a Hizballáhom, ktorý je považovaný za spojenca Iránu v regióne.
Libanonský prezident v piatok oznámil, že na budúci týždeň sa vo Washingtone uskutoční stretnutie s Izraelom, na ktorom sa bude diskutovať o prímerí vo vojne medzi Izraelom a Hizballáhom a o možnom začatí rokovaní medzi susedmi.
Diplomatické snahy prichádzajú v čase, keď napätie na Blízkom východe narastá aj v súvislosti s konfliktom medzi USA a Iránom, čo zvyšuje obavy z širšej regionálnej destabilizácie.
Zdroj: SITA.sk - Izrael zasiahol za 24 hodín viac ako 200 cieľov hnutia Hizballáh, medzi cieľmi boli aj odpaľovacie zariadenia © SITA Všetky práva vyhradené.
<< predchádzajúci článok
Deň narcisov je tu už 30 rokov. Kedy môžete opäť stretnúť dobrovoľníkov v uliciach?
Deň narcisov je tu už 30 rokov. Kedy môžete opäť stretnúť dobrovoľníkov v uliciach?