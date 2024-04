Deň narcisov môžete podporiť aj v Tescu darom dobrovoľníkom alebo kupónmi

Ako sa možete zapojiť do zbierky Deň narcisov v Tescu?



Darovať dobrovoľníkom príspevok v Tescu počas zbierky na Deň narcisov



Kúpiť kupón v hodnote 1 euro, 3 eurá alebo 5 eur pri pokladniach* od 18. do 20. apríla 2024



Pripnúť si narcis ????



Ďalšie spôsoby darovania nájdete na dennarcisov.sk



* Pozn.: Kupóny budú k dispozícii vo všetkých predajniach Tesca okrem bývalých Žabiek zmenených na Tesco Expresy.

17.4.2024 (SITA.sk) -Zbierka Deň narcisov bude po celom Slovensku prebiehať vo štvrtok 18. apríla 2024, v predajniach Tesco bude zbierka pokračovať ešte ďalšie dva dni – do soboty 20. apríla 2024. Zákazníci môžu na podporu aktivít Ligy proti rakovie prispieť priamo do pokladničiek dobrovoľníkom alebo prostredníctvom zakúpenia kupónov v hodnote 1 euro, 3 eurá alebo 5 eur*. Kupóny nájdu pri pokladniciach alebo ich načítajú počas platby za nákup pri samoobslužnej pokladni."Tesco ako pevná súčasť komunít už 27 rokov pomáha všade tam, kde je to potrebné. Teší nás, že môžeme opäť podporiť dôležitú zbierku Deň narcisov, ktorá pomáha najmä psychicky podporiť pacientov s rakovinou a pomôcť im zvládať náročnú liečbu. Pomáhať spolu s našimi zákazníkmi má zmysel, v rámci partnerstva s Ligou proti rakovine sme v Tescu od roku 2020 vyzbierali približne 300-tisíc eur, čo je skvelý výsledok," hovoríFinančné prostriedky vyzbierané počas Dňa narcisov použije Liga proti rakovine na realizáciu overených a užitočných projektov, ktoré sú určené na priamu pomoc onkologickým pacientom a ich rodinám."Partnerstvo s Tescom má pre nás mimoriadne veľký význam. Práve Tesco bolo jedným z dvoch partnerov, ktorí nás ,zachránili‘ počas dvoch pandemických rokov, keď zbierka nemohla prebiehať v uliciach. Bez ich pomoci, podpory organizačnej, ale i finančnej netušíme, ako by sme pandemické roky zvládli. Veľmi oceňujeme, že Tesco ako náš partner umožňuje ľuďom podporu zbierky a prejav solidarity ešte ďalšie dva celé dni mimo jediného dňa zbierky v uliciach. Táto spolupráca sa osvedčila a sme radi, že v nej pokračujeme," prezrádzaa dodáva: "Onkologickí pacienti citlivo vnímajú prejav solidarity a podpory, ktorý sa im počas Dňa narcisov dostáva. Preto je pre nás veľmi cenné, ak máme možnosť čo najviac využiť priestor, kde sa sústreďuje veľa ľudí na jednom mieste, ako sú aj predajne Tesca. Viac ľudí tak môže prejaviť svoju spolupatričnosť pripnutím narcisu a podporiť ľubovoľným príspevkom, ak sa preň rozhodnú."Vyše 900–tisíc narcisov bude na Deň narcisov 18. apríla 2024 v teréne rozdávať 12-tisíc dobrovoľníkov, ktorých zastrešuje vyše 800 spolupracujúcich subjektov – spoluorganizátorov.Informačný servis