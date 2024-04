Šutaj Eštok odvolal členov Rady vlády pre mimovládne neziskové organizácie, je medzi nimi aj Rizman

Medzi odvolanými aj Rizman

Návrh zákona o označovaní mimovládok

Úsilie o obmedzovanie občianskeho sektora

17.4.2024 (SITA.sk) - Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok Hlas-SD ) odvolal päticu členov Rady vlády pre mimovládne neziskové organizácie.Ako informovala výkonná riaditeľka Karpatskej nadácie Laura Dittel, minister dôvod neuviedol. Išlo o odborníkov, ktorí v tomto poradnom orgáne vlády mali štatút „osobnosť občianskeho sektora“.Zdôraznila, že členstvo je neplatené, funkcia v predmetnej rade je čestná a odborná. Šutaj Eštok piatich členov rady, z pozície jej predsedu, odvolal k 10. aprílu.Medzi odvolanými sú okrem samotnej Dittel aj Peter Medveď z Nadácie Ekopolis , Karolína Miková z PDCS, Juraj Rizman z Post Bellum a Boris Strečanský z Centra pre filantropiu. Mená ľudí, ktorí by ich mali nahradiť, zatiaľ nie sú známe.Štyria z piatich odvolaných boli vymenovaní za predošlých vlád Roberta Fica (Smer-SD) a Petra Pellegriniho (Hlas-SD), a to Robertom Kaliňákom (Smer-SD) a Denisou Sakovou (Hlas-SD). Piateho odvolaného menoval Ivan Šimko minister vnútra v úradníckej vláde Ľudovíta Ódora.„Samotné odvolanie nás neprekvapilo. Je logické, že vláda, ktorá sa nehlási k otvorenému vládnutiu, na všetkých úrovniach odstraňuje občiansku participáciu, obmedzuje finančné zdroje pre mimovládny sektor a nevyberane systematicky útočí na občiansku spoločnosť, nebude mať záujem o našu expertízu. V tejto súvislosti si však treba uvedomiť, že žiadny zákon, žiadne nariadenie ani žiadna zmena politiky či koncepcií, ktoré už schválila alebo ktoré aktuálne navrhuje zmeniť vládna koalícia, obmedzujúce občiansku spoločnosť, neprešli riadnym procesom prerokovania v poradnom orgáne, ktorý si na tento typ spätnej väzby a dialógu medzi štátom a občianskym sektorom zriadila vláda," vraví Medveď.Poznamenal, že takáto miera ignorancie tu dosiaľ nebola, a to ani za predošlých vlád Fica či Pellegriniho.„Po škandalóznom odvolaní bývalého vládneho splnomocnenca pre rozvoj občianskej spoločnosti Filipa Vagača - ktorý sa o svojom odvolaní dozvedel z médií počas prázdnin, ktoré trávil so svojimi deťmi - nastalo obdobie viacnásobného porušenia štatútu Rady vlády pre mimovládne neziskové organizácie. Vláda najprv v rozpore so štatútom rady – bez konzultácií s občianskym sektorom – vymenovala novú splnomocnenkyňu, následne zmenila avizovaný termín zasadania rady a následne - opäť v rozpore s platným štatútom rady, dvakrát tesne za sebou - úplne odignorovala záväzný termín na zvolanie mimoriadneho zasadnutia rady a vyhlásenie per rollam hlasovania navrhnutého Komorou mimovládnych neziskových organizácií," vraví Dittel.Dodala, že na tieto prešľapy upozornili, a taktiež navrhovali, aby sa na najbližšom rokovaní vlády otvorila téma Slovenskou národnou stranou (SNS) navrhovaného zákona o označovaní mimovládok.Rovnako chceli otvoriť aj tému zrušenej dotačnej výzvy pre oblasť ľudských práv rezortu spravodlivosti či svojvoľné zmeny Akčného plánu Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti. Dittel dodala, že ich odvolanie vnímajú ako pokračovanie úsilia o obmedzovanie občianskeho sektora.Na odvolanie členov Rady i zákon o mimovládkach z dielne SNS zareagovalo i Kresťanskodemokratické hnutie (KDH). Podľa ich poslankyne a predsedníčky poslaneckého klubu Martiny Holečkovej predstavitelia vlády pokračujú v likvidácii občianskeho sektora a mimovládnych organizácií.„Odvolanie piatich členov Rady vlády pre mimovládne neziskové organizácie ministrom vnútra je najlepším príkladom toho, ako funguje vládna koalícia. Ľudia na dôležitých postoch sa vymieňajú nie preto, že by zlyhali, ale preto, lebo sú nepohodlní a profesionálne výsledky práce nehrajú pri rozhodovaní o ich zotrvaní žiadnu rolu," myslí si Holečková a pripomenula, že štyroch z odvolaných členov menovali ešte Kaliňák a Saková.Agentúra SITA požiada o vyjadrenia ministra vnútra Šutaja Eštoka.