Digitalizácia na Slovensku: firmy robia len prvý krok, chýba im ďalší rozvoj

Aktuálne trendy v digitálnej transformácii firiem na Slovensku:



firmy už neriešia, či majú digitalizovať, chcú ísť do toho



firmy bojujú s tým, ako nové nainštalované nástroje uchopiť v dennej operatíve



digitalizácia zasiahla všetky oblasti fungovania firmy – od HR, cez financie až po výrobu a logistiku



firmy sa ešte obávajú experimentovať s nastavením technológií a procesov



pri rozhodovaní o rozsahu digitalizácie je kľúčová najmä biznisová stratégia spoločnosti



umelá inteligencia (AI) už je samozrejmou súčasťou všetkých kvalitných digitálnych nástrojov



ZDROJ: OMNICOM Digital, Bratislava

17.4.2024 (SITA.sk) -"Za desiatky rokov, čo pomáhame firmám s digitalizáciou, sme sa konečne dostali na úroveň, keď už aj firmy na Slovensku chápu dôležitosť zjednodušenia procesov pomocou digitálnych nástrojov. Sú schopné vyčleniť na digitalizáciu nemalé financie, nakúpia softvér, no chýba im to najdôležitejšie – prechod do tzv. druhej etapy. Práve tá je skutočným prínosom pre získanie všetkých benefitov z nových digitálnych technológií, je škoda ju nezrealizovať,” upozorňujePrvá etapa digitálnej transformácie je samotná kúpa a inštalácia digitálnych nástrojov a oboznámenie pracovníkov s jej funkcionalitami. To však samo osebe nestačí, musí nasledovať zvládnutie druhej etapy. Tá zahŕňa napríklad určenie osoby zodpovednej za digitálnu transformáciu, ktorá bude mať dlhodobý tzv. ownership projektu, bude monitorovať nové procesy a navrhovať úpravy či ďalšie vzdelávanie ľudí. "Kontrolu efektivity digitálnej transformácie môže určený zodpovedný pracovník robiť aj popri svojej bežnej náplne práce, málokedy je potrebné najímať nových pracovníkov. Skutočným cieľom nie sú totiž veľké skokové zmeny fungovania firmy, ale drobné kontinuálne krôčiky, ktoré pomôžu nastaviť nainštalované digitálne nástroje správnym smerom. Je to tzv. Kaizen, japonská filozofia zameraná na trvalé zlepšovanie,” dodávaVyhodnocovanie efektu digitálnej transformácie by malo byť stabilnou súčasťou aj pravidelných mítingov manažmentu. "Tak fungujú aj svetové špičkové firmy, ktoré tiež digitalizáciu nezaviedli zo dňa na deň. Len začali skôr než domáce firmy. Slovenské firmy chcú náskok dohnať rýchlo najmä jednorazovou kúpou drahých digitálnych nástrojov, no v tom tajomstvo úspešnej digitalizácie nespočíva. Nejde o dokonalosť a rýchly úspech, ale o malé postupné zlepšovania na dennej báze,” vysvetľujeSoftvér a spôsob práce sa musia totiž v čase neustále prispôsobovať a nastavovať podľa meniacich sa podmienok trhu, potrieb firmy či očakávaní zákazníkov. "S posúdením efektivity, tzv. assessmentom efektívneho nastavenia digitálnych nástrojov aj s nestranným pohľadom ,zvonku‘ firmám pomáhame už dekády, no dennodenná mravčia práca je stále v ich rukách, nedá sa v celkovom procese vynechať,” dodávaNa ceste ku komplexnej digitálnej transformácii je s pomocou spoločnosti OMNICOM napríklad a energetický koncern MH Teplárenský holding . Spoločnosť pred dvoma rokmi začala s digitalizáciou IT procesov. "Vďaka vizionárskym manažérom MHTH sa postupne digitálna transformácia preniesla do ďalších oddelení – napríklad proces nákupu, správy majetku a logistiky a strategických investícií. Dokonca dnes digitálne riadia aj vozový park a pokračujú ďalej v malých krokoch,” dopĺňaDigitalizácia na Slovensku sa vyvíjala tiež postupne. Pred 30 rokmi firmy riešili silu konektivity, neskôr silu mobility, potom prišli na rad aplikácie, cloudové riešenia a dnes nadstavba v podobe umelej inteligencie (AI). "Aj naša spoločnosť dlhodobo využíva trendy vývoja digitálnych technológií. Hoci sú IT technológie veľmi turbulentnou oblasťou podnikania, chceme neustále prinášať našim zákazníkom inšpiráciu, pomáhať im nastavovať a zjednodušovať procesy podľa vývoja ich biznisu, a to nielen v zabezpečení vhodných nástrojov a riešení, ale aj v poradenstve a vzdelávaní,” prezrádzaInformačný servis