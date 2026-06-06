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06. júna 2026

Deň narcisov zaznamenal veľký úspech, Pellegrini vyzdvihol ochotu Slovákov pomáhať – VIDEO


Tagy: Deň narcisov Liga proti rakovine Prezident Slovenskej republiky

Poďakoval všetkým, ktorí sa pričinili o úspech zbierky a pomohli získať finančné prostriedky pre ľudí odkázaných na pomoc počas liečby. Prezident SR



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sni mka obrazovky 2026 06 06 o 10.24.10 676x404 6.6.2026 (SITA.sk) - Poďakoval všetkým, ktorí sa pričinili o úspech zbierky a pomohli získať finančné prostriedky pre ľudí odkázaných na pomoc počas liečby.


Prezident SR Peter Pellegrini počas slávnostného galavečera Ligy proti rakovine ocenil výsledok tohtoročného Dňa narcisov, ktorý prekonal očakávania organizátorov. Poďakoval všetkým, ktorí sa pričinili o úspech zbierky a pomohli získať finančné prostriedky pre ľudí odkázaných na pomoc počas liečby.

Rakovina zasahuje celé rodiny


„Je nádherné vidieť, že Deň narcisov patrí na Slovensku hádam k najdôveryhodnejšej zbierke. Ľudia veria ľuďom, ktorí sa im s malými kasičkami a so žltými narcismi prihovárajú a ochotne svoje prostriedky, a častokrát aj z mála, veľmi radi pomôžu,“ zdôraznil. Zároveň vyslovil želanie, aby sme boli na Slovensku svedkami takejto súdržnosti, ochoty pomáhať, takej vzájomnosti aj pri množstve iných príležitostí. Deň narcisov mal v tomto roku 30. výročie.

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Spolupatričnosť, vzájomná pomoc a ľudská solidarita patria podľa prezidenta SR k hodnotám, ktoré nadobúdajú mimoriadny význam najmä v chvíľach, keď človek čelí vážnej chorobe. Vo svojom vystúpení pripomenul, že rakovina si nevyberá podľa veku, pohlavia, miesta narodenia ani sociálneho postavenia.

Povzbudenie pre onkologických pacientov


Oznámenie takejto diagnózy predstavuje nielen náročnú skúšku pre samotného pacienta, ale výrazne zasahuje aj do života jeho rodiny a blízkych. Práve preto je podľa slov hlavy štátu dôležité, aby sa ľudia v takýchto situáciách mohli oprieť o podporu svojho okolia a cítili, že na svoj boj nie sú sami.



Fotogaléria k článku:




href="https://sita.sk/fotogaleria/pellegrini-prijal-zastupcov-ligy-proti-rakovine-fotografie/">Pellegrini prijal zástupcov Ligy proti rakovine (fotografie)




Svoje povzbudenie prezident Pellegrini adresoval aj pacientom bojujúcim s onkologickým ochorením. Poprial im, aby zažili šťastný koniec svojho príbehu.


Zdroj: SITA.sk - Deň narcisov zaznamenal veľký úspech, Pellegrini vyzdvihol ochotu Slovákov pomáhať – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Deň narcisov Liga proti rakovine Prezident Slovenskej republiky
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