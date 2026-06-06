Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Sobota 6.6.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Norbert
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

06. júna 2026

Zelenskyj potvrdil ďalší dronový útok na Leningradskú oblasť


Tagy: ruské územie Rusko-ukrajinský konflikt ukrajinské útoky Vojna na Ukrajine

Podľa ukrajinského prezidenta drony preleteli približne tisíc kilometrov a zamerali sa na ruské námorné arzenály a základne v prístave Kronštadt neďaleko Petrohradu. Ukrajinská armáda v noci na ...



Zdieľať
russia_ukraine_war_05076 676x451 6.6.2026 (SITA.sk) - Podľa ukrajinského prezidenta drony preleteli približne tisíc kilometrov a zamerali sa na ruské námorné arzenály a základne v prístave Kronštadt neďaleko Petrohradu.


Ukrajinská armáda v noci na sobotu podnikla rozsiahle dronové útoky vo viacerých ruských oblastiach. Ako referuje web Kyiv Independent, uviedol to prezident Volodymyr Zelenskyj.

Útoky sa stali počas Medzinárodného ekonomického fóra v Petrohrade, ktoré sa končí v sobotu. Podľa Zelenského ukrajinské drony preleteli približne tisíc kilometrov a zamerali sa na ruské námorné arzenály a základne v prístave Kronštadt neďaleko Petrohradu. Dodal, že drony zasiahli aj ropný sklad v Krasnodarskom kraji, približne 500 kilometrov od ukrajinských hraníc.

„Je čas ukončiť túto vojnu. Ruský vládca však chce bojovať ďalej. Preto ukrajinské sankcie proti tejto agresii fungujú,“ napísal na sociálnych sieťach Zelenskyj.

Miestni obyvatelia hlásili oblaky dymu stúpajúce z oblasti okolo Kronštadtského námorného závodu, ruskej námornej lodenice vzdialenej približne 30 kilometrov od Petrohradu. Informovali o tom ruské kanály, ktoré pôsobia na komunikačnej platforme Telegram. Fotografie a videá zverejnené na sociálnych sieťach ukazujú drony letiace nad mestom pred útokom.

„Rusko musí ukončiť svoju vojnu a zastaviť útoky na životy. Akýkoľvek prejav nespravodlivosti voči Ukrajine dostane spravodlivú odpoveď,“ povedal Zelenskyj.

Ruské ministerstvo obrany uviedlo, že jeho protivzdušná obrana v noci zostrelila celkovo 376 ukrajinských dronov nad viacerými oblasťami krajiny vrátane Moskovskej oblasti, ako aj nad okupovaným Krymom a vodami Azovského a Čierneho mora.

Viac o téme: Vojna na Ukrajine




Fotogaléria k článku:




href="https://sita.sk/fotogaleria/vojna-na-ukrajine-v-juni-2026-fotografie/">Vojna na Ukrajine v júni 2026 (fotografie)





Zdroj: SITA.sk - Zelenskyj potvrdil ďalší dronový útok na Leningradskú oblasť © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: ruské územie Rusko-ukrajinský konflikt ukrajinské útoky Vojna na Ukrajine
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Putin jednoducho nechce ukončiť vojnu, podľa Zelenského ju udržiava zámerne
<< predchádzajúci článok
Deň narcisov zaznamenal veľký úspech, Pellegrini vyzdvihol ochotu Slovákov pomáhať – VIDEO

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 