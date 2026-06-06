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06. júna 2026
Zelenskyj potvrdil ďalší dronový útok na Leningradskú oblasť
Podľa ukrajinského prezidenta drony preleteli približne tisíc kilometrov a zamerali sa na ruské námorné arzenály a základne v prístave Kronštadt neďaleko Petrohradu. Ukrajinská armáda v noci na ...
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6.6.2026 (SITA.sk) - Podľa ukrajinského prezidenta drony preleteli približne tisíc kilometrov a zamerali sa na ruské námorné arzenály a základne v prístave Kronštadt neďaleko Petrohradu.
Ukrajinská armáda v noci na sobotu podnikla rozsiahle dronové útoky vo viacerých ruských oblastiach. Ako referuje web Kyiv Independent, uviedol to prezident Volodymyr Zelenskyj.
Útoky sa stali počas Medzinárodného ekonomického fóra v Petrohrade, ktoré sa končí v sobotu. Podľa Zelenského ukrajinské drony preleteli približne tisíc kilometrov a zamerali sa na ruské námorné arzenály a základne v prístave Kronštadt neďaleko Petrohradu. Dodal, že drony zasiahli aj ropný sklad v Krasnodarskom kraji, približne 500 kilometrov od ukrajinských hraníc.
„Je čas ukončiť túto vojnu. Ruský vládca však chce bojovať ďalej. Preto ukrajinské sankcie proti tejto agresii fungujú,“ napísal na sociálnych sieťach Zelenskyj.
Miestni obyvatelia hlásili oblaky dymu stúpajúce z oblasti okolo Kronštadtského námorného závodu, ruskej námornej lodenice vzdialenej približne 30 kilometrov od Petrohradu. Informovali o tom ruské kanály, ktoré pôsobia na komunikačnej platforme Telegram. Fotografie a videá zverejnené na sociálnych sieťach ukazujú drony letiace nad mestom pred útokom.
„Rusko musí ukončiť svoju vojnu a zastaviť útoky na životy. Akýkoľvek prejav nespravodlivosti voči Ukrajine dostane spravodlivú odpoveď,“ povedal Zelenskyj.
Ruské ministerstvo obrany uviedlo, že jeho protivzdušná obrana v noci zostrelila celkovo 376 ukrajinských dronov nad viacerými oblasťami krajiny vrátane Moskovskej oblasti, ako aj nad okupovaným Krymom a vodami Azovského a Čierneho mora.
Zdroj: SITA.sk - Zelenskyj potvrdil ďalší dronový útok na Leningradskú oblasť © SITA Všetky práva vyhradené.
Ukrajinská armáda v noci na sobotu podnikla rozsiahle dronové útoky vo viacerých ruských oblastiach. Ako referuje web Kyiv Independent, uviedol to prezident Volodymyr Zelenskyj.
Útoky sa stali počas Medzinárodného ekonomického fóra v Petrohrade, ktoré sa končí v sobotu. Podľa Zelenského ukrajinské drony preleteli približne tisíc kilometrov a zamerali sa na ruské námorné arzenály a základne v prístave Kronštadt neďaleko Petrohradu. Dodal, že drony zasiahli aj ropný sklad v Krasnodarskom kraji, približne 500 kilometrov od ukrajinských hraníc.
„Je čas ukončiť túto vojnu. Ruský vládca však chce bojovať ďalej. Preto ukrajinské sankcie proti tejto agresii fungujú,“ napísal na sociálnych sieťach Zelenskyj.
Miestni obyvatelia hlásili oblaky dymu stúpajúce z oblasti okolo Kronštadtského námorného závodu, ruskej námornej lodenice vzdialenej približne 30 kilometrov od Petrohradu. Informovali o tom ruské kanály, ktoré pôsobia na komunikačnej platforme Telegram. Fotografie a videá zverejnené na sociálnych sieťach ukazujú drony letiace nad mestom pred útokom.
„Rusko musí ukončiť svoju vojnu a zastaviť útoky na životy. Akýkoľvek prejav nespravodlivosti voči Ukrajine dostane spravodlivú odpoveď,“ povedal Zelenskyj.
Ruské ministerstvo obrany uviedlo, že jeho protivzdušná obrana v noci zostrelila celkovo 376 ukrajinských dronov nad viacerými oblasťami krajiny vrátane Moskovskej oblasti, ako aj nad okupovaným Krymom a vodami Azovského a Čierneho mora.
Viac o téme: Vojna na Ukrajine
Fotogaléria k článku:
href="https://sita.sk/fotogaleria/vojna-na-ukrajine-v-juni-2026-fotografie/">Vojna na Ukrajine v júni 2026 (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Zelenskyj potvrdil ďalší dronový útok na Leningradskú oblasť © SITA Všetky práva vyhradené.
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