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06. júna 2026

Fico si vo Francúzsku uctil československých vojakov, pripomenul aj oslobodenie Slovenska – VIDEO


Tagy: Druhá svetová vojna Premiér Slovenskej republiky

Podľa predsedu vlády nemôžeme zabúdať ani na príspevok ku koncu vojny, ktorý malo otvorenie druhého frontu v roku 1944. Predseda vlády SR



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sni mka obrazovky 2026 06 06 o 15.28.22 676x404 6.6.2026 (SITA.sk) - Podľa predsedu vlády nemôžeme zabúdať ani na príspevok ku koncu vojny, ktorý malo otvorenie druhého frontu v roku 1944.


Predseda vlády SR Robert Fico si vo francúzskom meste Dunkerque pripomenul hrdinstvo československých a spojeneckých jednotiek počas kľúčových bojov druhej svetovej vojny.



Pripomenul oslobodenie Slovenska


„V máji, keď si pripomíname koniec druhej svetovej vojny a víťazstvo nad fašizmom, je potrebné prejavovať úctu a rešpekt každému, kto prispel k tomu, že druhá svetová vojna skončila a nemecký fašizmus bol porazený,“ povedal Fico. Premiér ďalej skonštatoval, že na Slovensku rešpektujeme a s úctou prijímame historický fakt, že Slovensko bolo oslobodené predovšetkým vojakmi Červenej armády a rumunskej armády. „Boli to desaťtisíce vojakov, ktorí zahynuli pri oslobodzovaní našich dedín a miest,“ uviedol Fico a dodal, že vojna bola aj na iných miestach sveta.


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Podľa predsedu vlády nemôžeme zabúdať ani na príspevok ku koncu vojny, ktorý malo otvorenie druhého frontu v roku 1944. „Tento rok som sa rozhodol prísť do Dunkerque, do Francúzska. Pretože toto miesto bolo známe nielen na začiatku druhej svetovej vojny, keď došlo k obrovskej vojenskej operácii, k odsunu takmer 400-tisíc tisíc anglických, kanadských a francúzskych vojakov z Dunkerque do Veľkej Británie, ale preslávili sa tu československí vojaci na konci druhej svetovej vojny od októbra 1944 až do mája 1945,“ zdôraznil Robert Fico.



Padlo 167 československých vojakov


Spoločne s primátorom mesta Dunkerque Patriceom Vergrietem vzdal slovenský premiér úctu československej obrnenej brigáde, ktorá tu počas vojny pôsobila a ktorej úlohou bolo blokovať obsadenú nemeckú jednotku, čo sa dialo od októbra 1944 až do 9. mája 1945, kedy sa nemecká vojenská jednotka vzdala. Primátorovi mesta zároveň predseda vlády v mene Slovenskej republiky poďakoval za dlhodobú starostlivosť o pamiatku na československých vojakov.



„V tejto operácii padlo 167 československých vojakov. Pociťujem potrebu vzdať úctu aj týmto vojakom, ktorí pomohli k skončeniu vojny. Takto budeme pokračovať aj na budúci rok. Nebudeme prekrývať historickú pravdu a verím, že toto je najlepší spôsob ako slovenskej verejnosti pripomínať hrôzy druhej svetovej vojny a príspevok Slovákov ku koncu tohto strašného utrpenia,“ povedal na záver Robert Fico.


Spojenci sa na pobreží Normandie vylodili 6. júna 1944 počas tzv. Dňa D. Operácia Overlord bola jednou z najväčších vojenských operácií 2. svetovej vojny.




Zdroj: SITA.sk - Fico si vo Francúzsku uctil československých vojakov, pripomenul aj oslobodenie Slovenska – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Druhá svetová vojna Premiér Slovenskej republiky
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