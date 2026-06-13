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Deň otvorených dverí v závode Carpathia prilákal verejnosť aj rodiny s deťmi
Tagy: Carpathia Deň otvorených dverí PR
V závode Carpathia Nestlé v Prievidzi sa dnes uskutočnil Deň otvorených dverí. V závode Carpathia Nestlé v Prievidzi sa dnes uskutočnil Deň otvorených dverí, počas ktorého mali návštevníci ...
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13.6.2026 (SITA.sk) - V závode Carpathia Nestlé v Prievidzi sa dnes uskutočnil Deň otvorených dverí.
V závode Carpathia Nestlé v Prievidzi sa dnes uskutočnil Deň otvorených dverí, počas ktorého mali návštevníci možnosť nahliadnuť do priestorov závodu a bližšie sa oboznámiť s jeho činnosťou. Podujatie ponúklo aj bohatý sprievodný program pre všetky vekové kategórie.
"Cieľom akcie bolo priblížiť verejnosti prostredie nášho závodu, jeho fungovanie a aj takouto formou ďalej posilniť vzťahy s miestnou komunitou. Chceme ukázať, že za miestnymi kvalitnými produktmi stoja odborníci a ich zodpovedný prístup k práci. Zároveň sme chceli mladým ľuďom a ich rodičom predstaviť možnosti odborného vzdelávania a kariérneho uplatnenia v našej spoločnosti," informovala Ľubica Novotná, manažérka pre korporátne záležitosti Nestlé.
Prehliadky výrobných priestorov boli organizované v pravidelných časových intervaloch. Návštevníci vstupovali do závodu v skupinách, pričom bolo potrebné zaregistrovať sa na konkrétny čas vstupu. Pred samotnou prehliadkou absolvovali účastníci základné bezpečnostné školenie v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci, ktoré je nevyhnutnou súčasťou vstupu do výrobných prevádzok.
Okrem prehliadok závodu bol pre verejnosť pripravený aj sprievodný program v areáli spoločnosti. Návštevníci mohli navštíviť stánky s občerstvením, zoznámiť sa s prezentovanými produktmi a získať informácie o možnostiach štúdia a odborného rastu prostredníctvom systému duálneho vzdelávania. Nechýbali ani aktivity určené pre deti, vďaka ktorým sa podujatie stalo atraktívnym miestom pre celé rodiny.
Cieľom Dňa otvorených dverí bolo priblížiť verejnosti fungovanie moderného výrobného závodu, predstaviť pracovné príležitosti a podporiť záujem mladých ľudí o technické odbory. Podujatie zároveň vytvorilo priestor na neformálne stretnutia zamestnancov, návštevníkov a zástupcov spoločnosti, ktorí mohli diskutovať o výrobe, vzdelávaní aj budúcich možnostiach spolupráce. Spoločnosť tak opätovne potvrdila svoj záujem o otvorenú komunikáciu s verejnosťou a podporu vzdelávania v regióne.
Potravinársky závod Carpathia Nestlé v Prievidzi má viac ako 150-ročnú tradíciu výroby. V závode sa vyrába široká škála dehydrovaných kulinárskych produktov ako sú bujóny, dochucovadlá, zmesi korenín na prípravu hotových jedál, vrecúškové polievky, cestovinové pochúťky, ako aj výrobky z portfólia "Nestlé Professional", určené pre reštaurácie, závodné kuchyne, školské jedálne a ďalšie. Závod patrí medzi najväčších zamestnávateľov v regióne. Dôraz sa kladie na medzigeneračnú spoluprácu, kde vedľa seba pracujú skúsení zamestnanci spolu s mladšími kolegami. Okrem prirodzeného odovzdávania skúseností ide o snahu vychovávať novú generáciu zamestnancov a zabezpečiť tak budúcu prosperitu závodu.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Deň otvorených dverí v závode Carpathia prilákal verejnosť aj rodiny s deťmi © SITA Všetky práva vyhradené.
V závode Carpathia Nestlé v Prievidzi sa dnes uskutočnil Deň otvorených dverí, počas ktorého mali návštevníci možnosť nahliadnuť do priestorov závodu a bližšie sa oboznámiť s jeho činnosťou. Podujatie ponúklo aj bohatý sprievodný program pre všetky vekové kategórie.
"Cieľom akcie bolo priblížiť verejnosti prostredie nášho závodu, jeho fungovanie a aj takouto formou ďalej posilniť vzťahy s miestnou komunitou. Chceme ukázať, že za miestnymi kvalitnými produktmi stoja odborníci a ich zodpovedný prístup k práci. Zároveň sme chceli mladým ľuďom a ich rodičom predstaviť možnosti odborného vzdelávania a kariérneho uplatnenia v našej spoločnosti," informovala Ľubica Novotná, manažérka pre korporátne záležitosti Nestlé.
Prehliadky výrobných priestorov boli organizované v pravidelných časových intervaloch. Návštevníci vstupovali do závodu v skupinách, pričom bolo potrebné zaregistrovať sa na konkrétny čas vstupu. Pred samotnou prehliadkou absolvovali účastníci základné bezpečnostné školenie v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci, ktoré je nevyhnutnou súčasťou vstupu do výrobných prevádzok.
Okrem prehliadok závodu bol pre verejnosť pripravený aj sprievodný program v areáli spoločnosti. Návštevníci mohli navštíviť stánky s občerstvením, zoznámiť sa s prezentovanými produktmi a získať informácie o možnostiach štúdia a odborného rastu prostredníctvom systému duálneho vzdelávania. Nechýbali ani aktivity určené pre deti, vďaka ktorým sa podujatie stalo atraktívnym miestom pre celé rodiny.
Cieľom Dňa otvorených dverí bolo priblížiť verejnosti fungovanie moderného výrobného závodu, predstaviť pracovné príležitosti a podporiť záujem mladých ľudí o technické odbory. Podujatie zároveň vytvorilo priestor na neformálne stretnutia zamestnancov, návštevníkov a zástupcov spoločnosti, ktorí mohli diskutovať o výrobe, vzdelávaní aj budúcich možnostiach spolupráce. Spoločnosť tak opätovne potvrdila svoj záujem o otvorenú komunikáciu s verejnosťou a podporu vzdelávania v regióne.
Potravinársky závod Carpathia Nestlé v Prievidzi má viac ako 150-ročnú tradíciu výroby. V závode sa vyrába široká škála dehydrovaných kulinárskych produktov ako sú bujóny, dochucovadlá, zmesi korenín na prípravu hotových jedál, vrecúškové polievky, cestovinové pochúťky, ako aj výrobky z portfólia "Nestlé Professional", určené pre reštaurácie, závodné kuchyne, školské jedálne a ďalšie. Závod patrí medzi najväčších zamestnávateľov v regióne. Dôraz sa kladie na medzigeneračnú spoluprácu, kde vedľa seba pracujú skúsení zamestnanci spolu s mladšími kolegami. Okrem prirodzeného odovzdávania skúseností ide o snahu vychovávať novú generáciu zamestnancov a zabezpečiť tak budúcu prosperitu závodu.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Deň otvorených dverí v závode Carpathia prilákal verejnosť aj rodiny s deťmi © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Carpathia Deň otvorených dverí PR
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