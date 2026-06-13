|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Sobota 13.6.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Anton
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
13. júna 2026
Žilinka hostil stretnutie prokuratúr V4, výsledkom je nová deklarácia na ochranu detí – FOTO
Súčasťou deklarácie je aj záväzok prehlbovať spoluprácu medzi prokuratúrami krajín V4. Najvyšší predstavitelia generálnych prokuratúr (GP) krajín
Zdieľať
Najvyšší predstavitelia generálnych prokuratúr (GP) krajín Vyšehradskej štvorky (V4) podpísali vo Vysokých Tatrách Deklaráciu o ochrane práv detí orgánmi prokuratúry. Stalo sa tak na 13. stretnutí najvyšších predstaviteľov prokuratúr členských krajín V4, ktoré od stredy 10. do piatka 12. júna hostil generálny prokurátor SR Maroš Žilinka.
Hlavnou témou bola ochrana práv detí
Ako informovala hovorkyňa GP SR Zuzana Drobová, ústrednou témou rokovaní bola ochrana práv detí a maloletých. Deklarácia počíta s posilnením právnej ochrany detí, prevenciou sekundárnej viktimizácie, zvyšovaním bezpečnosti maloletých v digitálnom priestore a špecializovaným vzdelávaním prokurátorov. Dokument sa zameriava aj na prevenciu sexuálneho zneužívania detí na internete, obchodovania s ľuďmi či ďalších kybernetických hrozieb.
Predstavitelia prokuratúr zároveň vyjadrili podporu odporúčaniu Európskeho parlamentu obmedziť prístup detí k sociálnym sieťam bez súhlasu zákonných zástupcov. „Deklarácia počíta s preventívnymi mechanizmami a evidenciou, cieľom ktorých je eliminovať prístup rizikových osôb k práci s deťmi,“ uviedla tiež Drobová.
Žilinka hovorí o morálnej povinnosti
Súčasťou deklarácie je aj záväzok prehlbovať spoluprácu medzi prokuratúrami krajín V4, ako aj s orgánmi sociálnoprávnej ochrany detí a zdravotníckymi zariadeniami.
Podľa generálneho prokurátora Maroša Žilinku majú prokuratúry povinnosť chrániť najzraniteľnejších členov spoločnosti a vytvárať účinné mechanizmy na ochranu detí pred rôznymi formami ohrozenia. „Ako strážcovia zákonnosti majú prokuratúry morálnu povinnosť byť aj hlasom tých, ktorí sa sami brániť nedokážu. Je to téma, ktorá hlboko presahuje hranice našich štátov a vyžaduje si nielen právnu precíznosť, ale aj veľkú mieru humanity a špecializácie,“ uviedol Žilinka.
Zdroj: SITA.sk - Žilinka hostil stretnutie prokuratúr V4, výsledkom je nová deklarácia na ochranu detí – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
Deň otvorených dverí v závode Carpathia prilákal verejnosť aj rodiny s deťmi
Švédsko vyslalo stíhačky Gripen, pri Baltskom mori zachytávali ruské bojové lietadlá