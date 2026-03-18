 24hod.sk    Tlačové správy

Deň zálohovania pripomína spoločný úspech Slovenska v zálohovaní nápojových obalov


Na Slovensku si tento dátum už druhý rok pripomíname aj ako Deň zálohovania - deň, ktorý pripomína, čo sa nám podarilo spoločne dosiahnuť. Od spustenia systému sme totiž vrátili späť do obehu už ...



dsc_4121 676x451 18.3.2026 (SITA.sk) - Na Slovensku si tento dátum už druhý rok pripomíname aj ako Deň zálohovania – deň, ktorý pripomína, čo sa nám podarilo spoločne dosiahnuť. Od spustenia systému sme totiž vrátili späť do obehu už viac ako 4,2 miliardy plastových fliaš a plechoviek.


Každá vrátená fľaša či plechovka je malým rozhodnutím, ktoré urobíme. Deväť z desiatich zálohovaných nápojových obalov vraciame späť do systému, čo nás radí medzi najúspešnejšie krajiny Európy. Deň zálohovania je preto symbolickou pripomienkou toho, že keď konáme spoločne, dokážeme veľké veci. Je to zároveň moment, keď si môžeme uvedomiť, že za úspechom zálohovania stojíme my všetci – ľudia, ktorí sa rozhodli vracať obaly späť do obehu. Práve vďaka tejto spoločnej snahe a spolupráci spotrebiteľov, výrobcov aj obchodníkov vznikol systém, na ktorý môže byť Slovensko právom hrdé.

Pripomeňme si ho teda tým najjednoduchším spôsobom- vrátením prázdnych zálohovaných plastových fliaš a plechoviek od nápojov na odberných miestach.

Dnes máme na Slovensku dostupných viac ako 3 600 odberných miest, ktoré nám umožňujú jednoducho vrátiť prázdne zálohované nápojové obaly späť do systému. Od spustenia projektu v roku 2022 sme takto spoločne vyzbierali viac ako 4,2 miliardy plastových fliaš a plechoviek, ktoré sa nestali odpadom, ale hodnotnou surovinou. V triediacom centre sa za minulý rok spracovalo takmer 20 000 ton plastového materiálu a viac ako 6 500 ton materiálu z hliníkových a železných plechoviek. Materiál bol následne odovzdaný na recykláciu a využitý na výrobu nových obalov na nápoje.

Práve v tom spočíva jeden z najväčších prínosov zálohového systému- materiál z nápojových obalov sa môže opakovane využívať na výrobu nových fliaš a plechoviek od nápojov. Vďaka princípu cirkulárnej ekonomiky tak materiál z nápojových obalov nekončí ako odpad, ale zostáva v obehu a môže sa opätovne využívať. Šetria sa tak prírodné zdroje potrebné na výrobu nových materiálov a znižuje sa množstvo odpadu v prírode. Zálohovanie tak pomáha nielen udržiavať čisté prostredie, ale aj efektívnejšie využívať zdroje, ktoré už máme k dispozícii.

Viac informácii sa dozviete na: https://slovenskozalohuje.sk/

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - Deň zálohovania pripomína spoločný úspech Slovenska v zálohovaní nápojových obalov © SITA Všetky práva vyhradené.

